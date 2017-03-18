Кабинет министров принял постановление о докапитализации Украинской финансовой жилищной компании за счет выпуска министерством финансов облигаций госсзайма (ОВГЗ) на сумму 20 млрд грн. Привлеченные средства будут направленны на финансирование программ получения жилья через финансовый лизинг и доступную ипотеку, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.





Согласно документу, заявитель должен состоять на учете в органе обеспечения жильем.



Размер среднемесячного совокупного дохода его семьи за последние полгода не должен превышать 10-кратный размер среднемесячной зарплаты в регионе, где расположено жилье.



Он должен быть не старше 70 лет.



Заемщик и члены его семьи не имели в последние пять лет в собственности жилую недвижимость или проживали на собственной жилплощади, размером не более 50 кв.м. (на одного человека), или 20 кв.м. (на двух человек).



Договор финансового лизинга будет заключаться на срок не менее года и не более 20 лет. Жилье, передаваемое на условиях финлизинга, не должно находиться в эксплуатации более 20 лет.



По данным премьер-министра, программой "Доступная ипотека под 7%" уже воспользовались 648 семей. Общий объем финансирования программы составил 550 млн грн.