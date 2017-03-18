Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:Это в каком таком центре? На б-рах Шевченко и Украинки довольно таки плотный трафик, на мостах тоже. Где-то на Богомольца может и 1 машина.
Откуда в центре мосты? Разве что пешеходные. Весь центр, Липки и вниз до Крещатика, и за Богдана Хмельницкого вверх - один квартал от Бульвара Шевченко и тишина. Все эти Рейтарские, Стретенские, Липинские, Франка и т.д. и т.п. - все вымирают.
мосты - то я в нагрузку)) Хотя можно приплести мост возле Манхетена) Вот разные Рейтерские согласен, но они вымирают скорее через то, что весь офисный планктон уехвал в свои спальники А не по тому, что все спят там. А чуть улица побольше - типа БЖ/Артема/Владимирская - движ целую ночь.
Кабинет министров принял постановление о докапитализации Украинской финансовой жилищной компании за счет выпуска министерством финансов облигаций госсзайма (ОВГЗ) на сумму 20 млрд грн. Привлеченные средства будут направленны на финансирование программ получения жилья через финансовый лизинг и доступную ипотеку, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
Согласно документу, заявитель должен состоять на учете в органе обеспечения жильем.
Размер среднемесячного совокупного дохода его семьи за последние полгода не должен превышать 10-кратный размер среднемесячной зарплаты в регионе, где расположено жилье.
Он должен быть не старше 70 лет.
Заемщик и члены его семьи не имели в последние пять лет в собственности жилую недвижимость или проживали на собственной жилплощади, размером не более 50 кв.м. (на одного человека), или 20 кв.м. (на двух человек).
Договор финансового лизинга будет заключаться на срок не менее года и не более 20 лет. Жилье, передаваемое на условиях финлизинга, не должно находиться в эксплуатации более 20 лет.
По данным премьер-министра, программой "Доступная ипотека под 7%" уже воспользовались 648 семей. Общий объем финансирования программы составил 550 млн грн.
От такое: иметь зарплату до 10 средних и не иметь жилья
Подскажите, мне нужно знать за сколько реально продана квартира (поскольку продавец мой должник), знаю что раньше реальная сумма сделки прописывалась в договоре купли-продажи - это так на сегодня? т.е. достаточно ли мне увидеть договор чтобы знать реальную сумму продажи? или есть варианты обмана (т.е. он возьмет сумму больше чем покажет мне)? Спасибо.
keep написав:Подскажите, мне нужно знать за сколько реально продана квартира (поскольку продавец мой должник), знаю что раньше реальная сумма сделки прописывалась в договоре купли-продажи - это так на сегодня? т.е. достаточно ли мне увидеть договор чтобы знать реальную сумму продажи? или есть варианты обмана (т.е. он возьмет сумму больше чем покажет мне)? Спасибо.
Попроситесь присутствовать как доверенное лицо продавца на договоре купли-продажи и передаче денег. Нотариус вписывает сумму, которую озвучивают стороны сделки, если квартира без налогов, так что теоретически могут занизить немного. Если с налогами за владение менее 3 лет, например, тогда не менее суммы оценки. Намного занизить вряд ли, так как это риски для покупателя, он может не согласиться, и общий уровень цен все плюс-минус знают.
keep написав:Подскажите, мне нужно знать за сколько реально продана квартира (поскольку продавец мой должник), знаю что раньше реальная сумма сделки прописывалась в договоре купли-продажи - это так на сегодня? т.е. достаточно ли мне увидеть договор чтобы знать реальную сумму продажи? или есть варианты обмана (т.е. он возьмет сумму больше чем покажет мне)? Спасибо.
Занизить можно кардинально. В разы. Узнать реальную цену, если продавец с покупателем находятся в сговоре - никак. Если нет - спросить у покупателя. Ну а так - посмотреть на ОЛХ по похожим квартирам (если вы знаете что там за квартира).