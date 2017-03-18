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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8193819481958196

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.7 5 35
1. Не вище 900
11%
4
2. 901 - 1050
9%
3
3. 1050 - 1200
14%
5
4. 1201 - 1300
14%
5
5. 1301 - 1400
11%
4
6. 1401 - 1500
20%
7
7. 1501 - 1650
6%
2
8. 1651 - 1800
3%
1
9. Більше 1800
11%
4
Всього голосів : 35
Повідомлення Додано: Сер 04 сер, 2021 19:40

  airmax78 написав:
  keep написав:Подскажите, мне нужно знать за сколько реально продана квартира (поскольку продавец мой должник), знаю что раньше реальная сумма сделки прописывалась в договоре купли-продажи - это так на сегодня? т.е. достаточно ли мне увидеть договор чтобы знать реальную сумму продажи? или есть варианты обмана (т.е. он возьмет сумму больше чем покажет мне)? Спасибо.


Занизить можно кардинально. В разы. Узнать реальную цену, если продавец с покупателем находятся в сговоре - никак. Если нет - спросить у покупателя. Ну а так - посмотреть на ОЛХ по похожим квартирам (если вы знаете что там за квартира).

по квартирам занизить в разы сомнительно
у меня на последней сделке(продажа) оценка была дороже реальной цены
а вот при продаже земли оценка была в 6 раз меньше реальной цены хотя я оценщиков не просил занижать)
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Повідомлення Додано: Сер 04 сер, 2021 19:49

airmax78 когда я покупал в нулевых годах, мы в договор вписали сумму и еще продавец написал расписку сколько взял с меня, а как сейчас покупатель получает документ сколько заплатил - берут только расписку? как сейчас передаются деньги? вроди через банк надо, налом нельзя больше 50К грн? простите за вопросы чайника :)
Я могу присутствовать при оформлении, почему нельзя проверить реальную сумму?
keep
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 сер, 2021 19:54

  keep написав:Подскажите, мне нужно знать за сколько реально продана квартира (поскольку продавец мой должник), знаю что раньше реальная сумма сделки прописывалась в договоре купли-продажи - это так на сегодня? т.е. достаточно ли мне увидеть договор чтобы знать реальную сумму продажи? или есть варианты обмана (т.е. он возьмет сумму больше чем покажет мне)? Спасибо.

При продажі квартир - пару років назад - експертна оцінка квартири була близька до ринкової ціни.

Знову ж, продажа квартири за заниженою ціною - ризикована для покупця. У випадку проблем і розторгнення договору через суд - продавець віддасть лише ті гроші, що прописані в договорі.
Тому можна орієнтуватись на експертну оцінку. Звісно, її можна порівняти з цінами нерухомості на подібні квартири в тому ж районі.
Frant
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