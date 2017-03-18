Додано: Сер 04 сер, 2021 21:05

Первый написав: Кількість угод купівлі продажу посвідчених приватними нотаріусами м Київ по рокам



2018 - 35 тис

2019 - 41 тис

2020 - 38 тис



По 2му кварталу, нажаль по Україні



2к 2019 - 69130

2к 2020 - 50600

2к 2021 - 73346



Зрадіо, вчи матчасть, а саме що таке статистика в Україні і куди її прикладати, яку інформацію можна використовувати як достовірну, а яку ні.



Почни з цього сайту https://minjust.gov.ua/m/zvit-pro-robot ... notariusiv Кількість угод купівлі продажу посвідчених приватними нотаріусами м Київ по рокам2018 - 35 тис2019 - 41 тис2020 - 38 тисПо 2му кварталу, нажаль по Україні2к 2019 - 691302к 2020 - 506002к 2021 - 73346Зрадіо, вчи матчасть, а саме що таке статистика в Україні і куди її прикладати, яку інформацію можна використовувати як достовірну, а яку ні.Почни з цього сайту

hume написав: У меня есть свой индикатор плохих продаж у застройщиков. Они постоянно начинают обзванивать телефоны из записной книжки и предлагать якобы "интересные предложения только что поступившие в продажу". Наблюдал это в первый весенний локдаун, потом прошлым летом, в начале той же осени. Звонили со всех оп где я когда нибудь светился. Предлагали от квартир до коадовок, одни дале коммерцию предлагали. С прошлой осени как отрезало, только цены зачем-то переставляют. Поверить в огромные продажи по нынешним ценам не могу (возможно из-за закупки никому не нужного бетона в период 15-19 годов), но и в отсутствие продаж тоже не верится. У меня есть свой индикатор плохих продаж у застройщиков. Они постоянно начинают обзванивать телефоны из записной книжки и предлагать якобы "интересные предложения только что поступившие в продажу". Наблюдал это в первый весенний локдаун, потом прошлым летом, в начале той же осени. Звонили со всех оп где я когда нибудь светился. Предлагали от квартир до коадовок, одни дале коммерцию предлагали. С прошлой осени как отрезало, только цены зачем-то переставляют. Поверить в огромные продажи по нынешним ценам не могу (возможно из-за закупки никому не нужного бетона в период 15-19 годов), но и в отсутствие продаж тоже не верится.

У тебя в твоем же тексте ответ - количество сделок в 2020-м упало, а цена - нет (по эмоциональным заявлениям ряда граждан, включая тебя, она даже выросла). Между количеством сделок на вторичке и ценой нет ни корреляции, ни взаимосвязи. Сделки могут драйвить покупатели, когда спрос превышает предложение - в этом случае цена идет вверх, а могут драйвить и продавцы, когда предложение превышает спрос - в этом случае цена идет вниз. Первичка же - совсем другая история, там объем сделок прямопропорционален объему новых денег на рынкеПлатной рекламы в медиа при этом завались. А заказных статей и бложиков - вы и сами знаете. Почему, зачем, для чего? Что касается самого индикатора - имеет право на жизнь как нечто дополнительное к более предметному, но не забывайте, что беспокоить вас будут только оттуда, куда вы уже носили свои деньги, и если в этих местах предложить просто нечего, то и время переводить на вас там не станут, а вы сделаете ошибочные выводы об уровне спроса