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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 819481958196819781988199>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 36
1. Не вище 900
11%
4
2. 901 - 1050
8%
3
3. 1050 - 1200
14%
5
4. 1201 - 1300
14%
5
5. 1301 - 1400
11%
4
6. 1401 - 1500
22%
8
7. 1501 - 1650
6%
2
8. 1651 - 1800
3%
1
9. Більше 1800
11%
4
Всього голосів : 36
Повідомлення Додано: Сер 04 сер, 2021 19:40

  airmax78 написав:
  keep написав:Подскажите, мне нужно знать за сколько реально продана квартира (поскольку продавец мой должник), знаю что раньше реальная сумма сделки прописывалась в договоре купли-продажи - это так на сегодня? т.е. достаточно ли мне увидеть договор чтобы знать реальную сумму продажи? или есть варианты обмана (т.е. он возьмет сумму больше чем покажет мне)? Спасибо.


Занизить можно кардинально. В разы. Узнать реальную цену, если продавец с покупателем находятся в сговоре - никак. Если нет - спросить у покупателя. Ну а так - посмотреть на ОЛХ по похожим квартирам (если вы знаете что там за квартира).

по квартирам занизить в разы сомнительно
у меня на последней сделке(продажа) оценка была дороже реальной цены
а вот при продаже земли оценка была в 6 раз меньше реальной цены хотя я оценщиков не просил занижать)
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Повідомлення Додано: Сер 04 сер, 2021 19:49

airmax78 когда я покупал в нулевых годах, мы в договор вписали сумму и еще продавец написал расписку сколько взял с меня, а как сейчас покупатель получает документ сколько заплатил - берут только расписку? как сейчас передаются деньги? вроди через банк надо, налом нельзя больше 50К грн? простите за вопросы чайника :)
Я могу присутствовать при оформлении, почему нельзя проверить реальную сумму?
keep
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 сер, 2021 19:54

  keep написав:Подскажите, мне нужно знать за сколько реально продана квартира (поскольку продавец мой должник), знаю что раньше реальная сумма сделки прописывалась в договоре купли-продажи - это так на сегодня? т.е. достаточно ли мне увидеть договор чтобы знать реальную сумму продажи? или есть варианты обмана (т.е. он возьмет сумму больше чем покажет мне)? Спасибо.

При продажі квартир - пару років назад - експертна оцінка квартири була близька до ринкової ціни.

Знову ж, продажа квартири за заниженою ціною - ризикована для покупця. У випадку проблем і розторгнення договору через суд - продавець віддасть лише ті гроші, що прописані в договорі.
Тому можна орієнтуватись на експертну оцінку. Звісно, її можна порівняти з цінами нерухомості на подібні квартири в тому ж районі.
Frant
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Повідомлення Додано: Сер 04 сер, 2021 20:11

  keep написав:Подскажите, мне нужно знать за сколько реально продана квартира (поскольку продавец мой должник), знаю что раньше реальная сумма сделки прописывалась в договоре купли-продажи - это так на сегодня? т.е. достаточно ли мне увидеть договор чтобы знать реальную сумму продажи? или есть варианты обмана (т.е. он возьмет сумму больше чем покажет мне)? Спасибо.


Ніяк. Тим більше з такими обтяжуючими як у вас умовами.

Нажаль У договірі можна зазначити суму яка не має ніякого відношення до реального правочину. На цю ж суму замовляються у банку платіжні документи.
Первый
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 сер, 2021 20:26

  Первый написав:з такими обтяжуючими як у вас умовами

це що продавець боржник?
  Первый написав:На цю ж суму замовляються у банку платіжні документи.

що значить "замовляються" - вроді платежі мають реально проводитись між рахунками, чи є варіанти? (сорі.. купляв нерухомість >10 років тому, коли цього не було)
keep
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 сер, 2021 20:36

  keep написав:
  Первый написав:з такими обтяжуючими як у вас умовами

це що продавець боржник?
  Первый написав:На цю ж суму замовляються у банку платіжні документи.

що значить "замовляються" - вроді платежі мають реально проводитись між рахунками, чи є варіанти? (сорі.. купляв нерухомість >10 років тому, коли цього не було)

Наприклад. Домовили На 200 кує.

Ви думаєте що фізособи ганяють по рахункам 5,4 ляма гриші? Доларами то нізя по рахункам. Чекають поки дзелинькне?

У банків є послуга. Приізжає петя з банку і виписує доки про те що гроші внесли, перерахували, зняли.

А в реальному житті Вася відав Оксані 200 кує.

Частина взагалі забиває на банк
Первый
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 сер, 2021 20:48

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Первый написав:Частина взагалі забиває на банк

Насколько я знаю, нет запрета на расчеты наличными. Есть ограничение по сумме расчетов за один день. Я напечатал в свое время 100500 расписок и на сделке покупатель подписал их мне задним числом, точней числами. Текст был что-то типа "получил авансом 49000 за квартиру, обязуюсь заключить сделку не поздней такого-то числа или вернуть".
Зачем платить Пете с банка?
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 сер, 2021 20:50

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

sequence написав:
  Унуноктий написав:..50 вместе с кухонным столом и журнальным столиком из столешницы. Потому что одной не хватило на остров и осталась.

это без ламината, техники, мойки/смесов? Кухня без верхних ящиков?
Без верхних ящиков и без техники. Кухня 3,40+остров 1,20+стол кухонный 1,80+журнальный столик.

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Унуноктий
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Повідомлення Додано: Сер 04 сер, 2021 21:00

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Унуноктий написав:50 вместе с кухонным столом и журнальным столиком из столешницы. Потому что одной не хватило на остров и осталась.

Берешь 3-4 грейдовских кухни, докупаешь пару столешниц, платишь 4-6 тысяч сборщикам за реализацию твоих фантазий и получаешь то же самое (только с верхними ящиками) в 1,5-2 раза дешевле.
https://epicentrk.ua/ua/shop/kukhnya-pr ... kovok.html
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 сер, 2021 21:05

  Первый написав:Кількість угод купівлі продажу посвідчених приватними нотаріусами м Київ по рокам

2018 - 35 тис
2019 - 41 тис
2020 - 38 тис

По 2му кварталу, нажаль по Україні

2к 2019 - 69130
2к 2020 - 50600
2к 2021 - 73346

Зрадіо, вчи матчасть, а саме що таке статистика в Україні і куди її прикладати, яку інформацію можна використовувати як достовірну, а яку ні.

Почни з цього сайту https://minjust.gov.ua/m/zvit-pro-robot ... notariusiv


У тебя в твоем же тексте ответ - количество сделок в 2020-м упало, а цена - нет (по эмоциональным заявлениям ряда граждан, включая тебя, она даже выросла). Между количеством сделок на вторичке и ценой нет ни корреляции, ни взаимосвязи. Сделки могут драйвить покупатели, когда спрос превышает предложение - в этом случае цена идет вверх, а могут драйвить и продавцы, когда предложение превышает спрос - в этом случае цена идет вниз. Первичка же - совсем другая история, там объем сделок прямопропорционален объему новых денег на рынке

  hume написав:У меня есть свой индикатор плохих продаж у застройщиков. Они постоянно начинают обзванивать телефоны из записной книжки и предлагать якобы "интересные предложения только что поступившие в продажу". Наблюдал это в первый весенний локдаун, потом прошлым летом, в начале той же осени. Звонили со всех оп где я когда нибудь светился. Предлагали от квартир до коадовок, одни дале коммерцию предлагали. С прошлой осени как отрезало, только цены зачем-то переставляют. Поверить в огромные продажи по нынешним ценам не могу (возможно из-за закупки никому не нужного бетона в период 15-19 годов), но и в отсутствие продаж тоже не верится.


Платной рекламы в медиа при этом завались. А заказных статей и бложиков - вы и сами знаете. Почему, зачем, для чего? Что касается самого индикатора - имеет право на жизнь как нечто дополнительное к более предметному, но не забывайте, что беспокоить вас будут только оттуда, куда вы уже носили свои деньги, и если в этих местах предложить просто нечего, то и время переводить на вас там не станут, а вы сделаете ошибочные выводы об уровне спроса
zРадио
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