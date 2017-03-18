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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 81958196819781988199>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 36
1. Не вище 900
11%
4
2. 901 - 1050
8%
3
3. 1050 - 1200
14%
5
4. 1201 - 1300
14%
5
5. 1301 - 1400
11%
4
6. 1401 - 1500
22%
8
7. 1501 - 1650
6%
2
8. 1651 - 1800
3%
1
9. Більше 1800
11%
4
Всього голосів : 36
Повідомлення Додано: Сер 04 сер, 2021 21:13

  zРадио написав:
  Первый написав:Кількість угод купівлі продажу посвідчених приватними нотаріусами м Київ по рокам

2018 - 35 тис
2019 - 41 тис
2020 - 38 тис

По 2му кварталу, нажаль по Україні

2к 2019 - 69130
2к 2020 - 50600
2к 2021 - 73346

Зрадіо, вчи матчасть, а саме що таке статистика в Україні і куди її прикладати, яку інформацію можна використовувати як достовірну, а яку ні.

Почни з цього сайту https://minjust.gov.ua/m/zvit-pro-robot ... notariusiv


У тебя в твоем же тексте ответ - количество сделок в 2020-м упало, а цена - нет (по эмоциональным заявлениям растишек она даже выросла). Между количеством сделок на вторичке и ценой нет ни корреляции, ни взаимосвязи. Сделки могут драйвить покупатели, когда спрос превышает предложение - в этом случае цена идет вверх, а могут драйвить и продавцы, когда предложение превышает спрос - в этом случае цена идет вниз. А вот первичка - это совсем другая история, там объем сделок прямопропорционален объему новых денег на рынке




Я так розумію відповіді на питання не буде? Ти не знаєш з чого складаються вказані тобою цифри держстату?
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Повідомлення Додано: Сер 04 сер, 2021 21:16

  Первый написав:
Я так розумію відповіді на питання не буде? Ти не знаєш з чого складаються вказані тобою цифри держстату?


Я тебе ответил еще в прошлом комментарии - не прикидывайся шлангом и не устраивай очередной пустопорожний тред! Речь об ФФС
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 04 сер, 2021 21:23

  zРадио написав:
  Первый написав:
Я так розумію відповіді на питання не буде? Ти не знаєш з чого складаються вказані тобою цифри держстату?


Я тебе ответил еще в прошлом комментарии - не прикидывайся шлангом и не устраивай очередной пустопорожний тред! Речь о статистике наполнения ФФС


Дивний Ти шо капець. Чому ти не можеш нормально спілкуватися? В попередньому повідомленні ти взагалі нічого не відповів.
Тому спитаю ще раз.
Я уклав попередній договір купівлі майнових прав про те що колись хтось мені щось передасть, якщо побудують:-)
Хто і куди звітує про кап вкладення фізосіб та ще й по фсс. Розкажи плз де знайти цю статистику на держстаті
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Повідомлення Додано: Сер 04 сер, 2021 21:28

  Vlad442 написав:
  Унуноктий написав:50 вместе с кухонным столом и журнальным столиком из столешницы. Потому что одной не хватило на остров и осталась.

Берешь 3-4 грейдовских кухни, докупаешь пару столешниц, платишь 4-6 тысяч сборщикам за реализацию твоих фантазий и получаешь то же самое (только с верхними ящиками) в 1,5-2 раза дешевле.
https://epicentrk.ua/ua/shop/kukhnya-pr ... kovok.html

Зачем? Можно сразу фабричную наборную взять той конфигурации, которая нужна. Тоже будет в 2-3 раза дешевле. Правда, столешку таки правда лучше отдельно на Вияре брать - она зачастую получше будет, чем "родная".
Natt
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Повідомлення Додано: Сер 04 сер, 2021 21:29

  Vlad442 написав:
  Унуноктий написав:50 вместе с кухонным столом и журнальным столиком из столешницы. Потому что одной не хватило на остров и осталась.

Берешь 3-4 грейдовских кухни, докупаешь пару столешниц, платишь 4-6 тысяч сборщикам за реализацию твоих фантазий и получаешь то же самое (только с верхними ящиками) в 1,5-2 раза дешевле.
https://epicentrk.ua/ua/shop/kukhnya-pr ... kovok.html

"то же самое" это крашеные фасады с патиной или йухня какая то?)
Унуноктий
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Повідомлення Додано: Сер 04 сер, 2021 21:33

  Natt написав:
  Vlad442 написав:
  Унуноктий написав:50 вместе с кухонным столом и журнальным столиком из столешницы. Потому что одной не хватило на остров и осталась.

Берешь 3-4 грейдовских кухни, докупаешь пару столешниц, платишь 4-6 тысяч сборщикам за реализацию твоих фантазий и получаешь то же самое (только с верхними ящиками) в 1,5-2 раза дешевле.
https://epicentrk.ua/ua/shop/kukhnya-pr ... kovok.html

Зачем? Можно сразу фабричную наборную взять той конфигурации, которая нужна. Тоже будет в 2-3 раза дешевле. Правда, столешку таки правда лучше отдельно на Вияре брать - она зачастую получше будет, чем "родная".

ну и всё остальное будет тоже другое но то такое.... кому и жигули машина...
Унуноктий
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Повідомлення Додано: Сер 04 сер, 2021 21:37

  Первый написав:Дивний Ти шо капець. Чому ти не можеш нормально спілкуватися? В попередньому повідомленні ти взагалі нічого не відповів


Про ФФС - ответил 100%

  Первый написав:Тому спитаю ще раз.
Я уклав попередній договір купівлі майнових прав про те що колись хтось мені щось передасть, якщо побудують:-)
Хто і куди звітує про кап вкладення фізосіб та ще й по фсс.


Есть законодательно урегулированные правила отчетности - положение о порядке составления и подачи данных управителей в НКЦПФР


  Первый написав:Розкажи плз де знайти цю статистику на держстаті


Поищи в статистике по незавершенному строительству. Я эти файлы открываю из раздела новостей
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 04 сер, 2021 21:41

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Часто фабричная мебель оказывается качественней той, которую сделали криворукие рукожопы из самого дешевого дсп, а крашеные фасады с патиной то такое... Как и плинтус скрытого монтажа. Способ облегчить карман легковерным заказчикам.
Грейдовские кухни в Эпике очень неплохого качества, поэтому я и кинул ссылку именно на эту. Похожую по дизайну, но не похожую по цене.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 сер, 2021 21:44

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Первый написав:У банків є послуга. Приізжає петя з банку і виписує доки

підкажіть, як послуга називається? :)
keep
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 сер, 2021 21:46

  keep написав:
  Первый написав:У банків є послуга. Приізжає петя з банку і виписує доки

підкажіть, як послуга називається? :)

Фиктивные проводки с выдачей настоящих документов.

В прайсе банка такой услуги нет, но у риелторов и нотариусов есть неформальные связи.
Vlad442
 
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