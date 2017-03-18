Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
У тебя в твоем же тексте ответ - количество сделок в 2020-м упало, а цена - нет (по эмоциональным заявлениям растишек она даже выросла). Между количеством сделок на вторичке и ценой нет ни корреляции, ни взаимосвязи. Сделки могут драйвить покупатели, когда спрос превышает предложение - в этом случае цена идет вверх, а могут драйвить и продавцы, когда предложение превышает спрос - в этом случае цена идет вниз. А вот первичка - это совсем другая история, там объем сделок прямопропорционален объему новых денег на рынке
Я так розумію відповіді на питання не буде? Ти не знаєш з чого складаються вказані тобою цифри держстату?
Первый написав: Я так розумію відповіді на питання не буде? Ти не знаєш з чого складаються вказані тобою цифри держстату?
Я тебе ответил еще в прошлом комментарии - не прикидывайся шлангом и не устраивай очередной пустопорожний тред! Речь о статистике наполнения ФФС
Дивний Ти шо капець. Чому ти не можеш нормально спілкуватися? В попередньому повідомленні ти взагалі нічого не відповів. Тому спитаю ще раз. Я уклав попередній договір купівлі майнових прав про те що колись хтось мені щось передасть, якщо побудують:-) Хто і куди звітує про кап вкладення фізосіб та ще й по фсс. Розкажи плз де знайти цю статистику на держстаті
Зачем? Можно сразу фабричную наборную взять той конфигурации, которая нужна. Тоже будет в 2-3 раза дешевле. Правда, столешку таки правда лучше отдельно на Вияре брать - она зачастую получше будет, чем "родная".
Зачем? Можно сразу фабричную наборную взять той конфигурации, которая нужна. Тоже будет в 2-3 раза дешевле. Правда, столешку таки правда лучше отдельно на Вияре брать - она зачастую получше будет, чем "родная".
ну и всё остальное будет тоже другое но то такое.... кому и жигули машина...
Первый написав:Дивний Ти шо капець. Чому ти не можеш нормально спілкуватися? В попередньому повідомленні ти взагалі нічого не відповів
Про ФФС - ответил 100%
Первый написав:Тому спитаю ще раз. Я уклав попередній договір купівлі майнових прав про те що колись хтось мені щось передасть, якщо побудують:-) Хто і куди звітує про кап вкладення фізосіб та ще й по фсс.
Есть законодательно урегулированные правила отчетности - положение о порядке составления и подачи данных управителей в НКЦПФР
Первый написав:Розкажи плз де знайти цю статистику на держстаті
Поищи в статистике по незавершенному строительству. Я эти файлы открываю из раздела новостей
Часто фабричная мебель оказывается качественней той, которую сделали криворукие рукожопы из самого дешевого дсп, а крашеные фасады с патиной то такое... Как и плинтус скрытого монтажа. Способ облегчить карман легковерным заказчикам. Грейдовские кухни в Эпике очень неплохого качества, поэтому я и кинул ссылку именно на эту. Похожую по дизайну, но не похожую по цене.