zРадио написав:

Первый написав: Кількість угод купівлі продажу посвідчених приватними нотаріусами м Київ по рокам



2018 - 35 тис

2019 - 41 тис

2020 - 38 тис



По 2му кварталу, нажаль по Україні



2к 2019 - 69130

2к 2020 - 50600

2к 2021 - 73346



Зрадіо, вчи матчасть, а саме що таке статистика в Україні і куди її прикладати, яку інформацію можна використовувати як достовірну, а яку ні.



Почни з цього сайту https://minjust.gov.ua/m/zvit-pro-robot ... notariusiv Кількість угод купівлі продажу посвідчених приватними нотаріусами м Київ по рокам2018 - 35 тис2019 - 41 тис2020 - 38 тисПо 2му кварталу, нажаль по Україні2к 2019 - 691302к 2020 - 506002к 2021 - 73346Зрадіо, вчи матчасть, а саме що таке статистика в Україні і куди її прикладати, яку інформацію можна використовувати як достовірну, а яку ні.Почни з цього сайту

У тебя в твоем же тексте ответ - количество сделок в 2020-м упало, а цена - нет (по эмоциональным заявлениям растишек она даже выросла). Между количеством сделок на вторичке и ценой нет ни корреляции, ни взаимосвязи. Сделки могут драйвить покупатели, когда спрос превышает предложение - в этом случае цена идет вверх, а могут драйвить и продавцы, когда предложение превышает спрос - в этом случае цена идет вниз. А вот первичка - это совсем другая история, там объем сделок прямопропорционален объему новых денег на рынке