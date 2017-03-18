Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Vlad442 написав:Часто фабричная мебель оказывается качественней той, которую сделали криворукие рукожопы из самого дешевого дсп, а крашеные фасады с патиной то такое... Как и плинтус скрытого монтажа. Способ облегчить карман легковерным заказчикам. Грейдовские кухни в Эпике очень неплохого качества, поэтому я и кинул ссылку именно на эту. Похожую по дизайну, но не похожую по цене.
Мне по метражу нужны полторы плюс остров плюс кухонный стол плюс журнальный столик. Посчитаете цену эпика?
Первый написав:2 влад. Що значить фіктивна? Всім учасникам відкривають рахунки, пко, платіжка, вко. Банк робить реальну проводку між рахунками.
Есть реальное действие, есть фиктивное, его муляж. Представьте, что у участников сделки нет денег и продажа квартиры это форма взятки, или они рассчитались долларами или биткойнами в другой юрисдикции. Фактической передачи денег от покупателя продавцу через банк не было, поэтому я ее называю фиктивной.
airmax78 написав:Зачем Унуноктию на себе экономить?
У каждого свое понимание удобства. Для меня фабричная вещь выглядит удобней и качественней самопальной. Был нехороший опыт с мебелью на заказ, поэтому сейчас стараюсь придерживаться комбинации фабричная мебель плюс сборщик с мозгами. Кухня на заказ во многом пережиток хрущевок, куда стандартная модульная не влезает. Если ее делают за много денег из массива дерева и шлифуют вручную неделями, тогда понимаю. Если делают из того же или менее качественного дсп в гаражах, то в чем смысл?