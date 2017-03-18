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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 36
1. Не вище 900
11%
4
2. 901 - 1050
8%
3
3. 1050 - 1200
14%
5
4. 1201 - 1300
14%
5
5. 1301 - 1400
11%
4
6. 1401 - 1500
22%
8
7. 1501 - 1650
6%
2
8. 1651 - 1800
3%
1
9. Більше 1800
11%
4
Всього голосів : 36
Повідомлення Додано: Сер 04 сер, 2021 21:50

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Vlad442 написав:Часто фабричная мебель оказывается качественней той, которую сделали криворукие рукожопы из самого дешевого дсп, а крашеные фасады с патиной то такое... Как и плинтус скрытого монтажа. Способ облегчить карман легковерным заказчикам.
Грейдовские кухни в Эпике очень неплохого качества, поэтому я и кинул ссылку именно на эту. Похожую по дизайну, но не похожую по цене.
Мне по метражу нужны полторы плюс остров плюс кухонный стол плюс журнальный столик. Посчитаете цену эпика?

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Унуноктий
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Повідомлення Додано: Сер 04 сер, 2021 21:52

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Но в однушки я обязательно куплю готовые из Эпика

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Унуноктий
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Повідомлення Додано: Сер 04 сер, 2021 21:55

  keep написав:
  Первый написав:У банків є послуга. Приізжає петя з банку і виписує доки

підкажіть, як послуга називається? :)

Нотаріус знає. Спитаєте на місці.


2 влад. Що значить фіктивна? Всім учасникам відкривають рахунки, пко, платіжка, вко. Банк робить реальну проводку між рахунками.

Уявіть що ви це зробили через касира у банку. Те ж саме, тільки на виїзді.
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Повідомлення Додано: Сер 04 сер, 2021 22:00

  Унуноктий написав:
  Vlad442 написав:
  Унуноктий написав:50 вместе с кухонным столом и журнальным столиком из столешницы. Потому что одной не хватило на остров и осталась.

Берешь 3-4 грейдовских кухни, докупаешь пару столешниц, платишь 4-6 тысяч сборщикам за реализацию твоих фантазий и получаешь то же самое (только с верхними ящиками) в 1,5-2 раза дешевле.
https://epicentrk.ua/ua/shop/kukhnya-pr ... kovok.html

"то же самое" это крашеные фасады с патиной или йухня какая то?)

Ну вот Вам крашеные фасады с возможностью выбрать цвет патины. Эта, кстати, еще из дорогих. Наверное, йухня какая-то
https://www.taburetka.ua/kuhni-54/kuhny ... ovaya-4936
Natt
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Повідомлення Додано: Сер 04 сер, 2021 22:02

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Унуноктий написав:Мне по метражу нужны полторы плюс остров плюс кухонный стол плюс журнальный столик. Посчитаете цену эпика?

Берете 3 кухни, остатки выкидываете.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 сер, 2021 22:05

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Зачем Унуноктию на себе экономить?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 сер, 2021 22:07

  airmax78 написав:Зачем Унуноктию на себе экономить?

Дык у него кассовый разрыв. В таких ситуациях обычно ищут, как сэкономить.

Уну, у Вас плита на острове? Расскажете потом, как в эксплуатации? Мне это кажется неудобным.
Natt
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Повідомлення Додано: Сер 04 сер, 2021 22:12

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Первый написав:2 влад. Що значить фіктивна? Всім учасникам відкривають рахунки, пко, платіжка, вко. Банк робить реальну проводку між рахунками.

Есть реальное действие, есть фиктивное, его муляж. Представьте, что у участников сделки нет денег и продажа квартиры это форма взятки, или они рассчитались долларами или биткойнами в другой юрисдикции. Фактической передачи денег от покупателя продавцу через банк не было, поэтому я ее называю фиктивной.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 сер, 2021 22:20

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:Зачем Унуноктию на себе экономить?

У каждого свое понимание удобства. Для меня фабричная вещь выглядит удобней и качественней самопальной. Был нехороший опыт с мебелью на заказ, поэтому сейчас стараюсь придерживаться комбинации фабричная мебель плюс сборщик с мозгами.
Кухня на заказ во многом пережиток хрущевок, куда стандартная модульная не влезает. Если ее делают за много денег из массива дерева и шлифуют вручную неделями, тогда понимаю. Если делают из того же или менее качественного дсп в гаражах, то в чем смысл?
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 сер, 2021 22:28

  keep написав:
  Первый написав:У банків є послуга. Приізжає петя з банку і виписує доки

підкажіть, як послуга називається? :)

Вам любой нотариус расскажет про все варианты оплаты. Он же и пригласит ребят из банка, если нужно с проводкой денег, за отдельную плату
hume
 
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