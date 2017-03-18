Додано: Сер 04 сер, 2021 22:47

Natt написав: [

Ну вот Вам крашеные фасады с возможностью выбрать цвет патины. Эта, кстати, еще из дорогих. Наверное, йухня какая-то

https://www.taburetka.ua/kuhni-54/kuhny ... ovaya-4936 Ну вот Вам крашеные фасады с возможностью выбрать цвет патины. Эта, кстати, еще из дорогих. Наверное, йухня какая-то

На заказ есть на заказ. Чтоб подогнать ее точно под вашу кухню, выбрать нужный цвет, нужную фурнитуру, нужное распахивпние, нужный материал включая несколько видов ДСП, покраску МДФ, или все комбиноированное стоит денег. Вы же не думаете, что за 4700 вам соберут из чего то нормального с нормальной фурнитурой. В последний раз уже заказывал у частников, фирмы со своим оборудованием взвинтили цены до небес. Кухня 3,7 метров обошлась около 43 тысяч. Фурнитура блюм, нижние ящики выдвижные, фасад ДСП Савиола верх весь распашной, крашенный МДФ высотой 110 см. Столешка сюда не входила. Так что Уня ещё по нормальной цене вписался. Кухня из эпика не плохая, но эта цена достигается неким компромиссом, а Эпик далеко не альтруист. Кстати сам дизайн очень хорош в Икее, потому, что вот этот дизайн готовых кухонь как то устарел немного.