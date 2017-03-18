RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8197819881998200>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 36
1. Не вище 900
11%
4
2. 901 - 1050
8%
3
3. 1050 - 1200
14%
5
4. 1201 - 1300
14%
5
5. 1301 - 1400
11%
4
6. 1401 - 1500
22%
8
7. 1501 - 1650
6%
2
8. 1651 - 1800
3%
1
9. Більше 1800
11%
4
Всього голосів : 36
Повідомлення Додано: Сер 04 сер, 2021 22:47

  Natt написав:[
Ну вот Вам крашеные фасады с возможностью выбрать цвет патины. Эта, кстати, еще из дорогих. Наверное, йухня какая-то
https://www.taburetka.ua/kuhni-54/kuhny ... ovaya-4936

На заказ есть на заказ. Чтоб подогнать ее точно под вашу кухню, выбрать нужный цвет, нужную фурнитуру, нужное распахивпние, нужный материал включая несколько видов ДСП, покраску МДФ, или все комбиноированное стоит денег. Вы же не думаете, что за 4700 вам соберут из чего то нормального с нормальной фурнитурой. В последний раз уже заказывал у частников, фирмы со своим оборудованием взвинтили цены до небес. Кухня 3,7 метров обошлась около 43 тысяч. Фурнитура блюм, нижние ящики выдвижные, фасад ДСП Савиола верх весь распашной, крашенный МДФ высотой 110 см. Столешка сюда не входила. Так что Уня ещё по нормальной цене вписался. Кухня из эпика не плохая, но эта цена достигается неким компромиссом, а Эпик далеко не альтруист. Кстати сам дизайн очень хорош в Икее, потому, что вот этот дизайн готовых кухонь как то устарел немного.
hume
 
Повідомлень: 8095
З нами з: 27.12.12
Подякував: 873 раз.
Подякували: 1566 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 04 сер, 2021 23:31

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Natt написав:
  Унуноктий написав:
  Vlad442 написав:[quote="5274198:Унуноктий"]50 вместе с кухонным столом и журнальным столиком из столешницы. Потому что одной не хватило на остров и осталась.

Берешь 3-4 грейдовских кухни, докупаешь пару столешниц, платишь 4-6 тысяч сборщикам за реализацию твоих фантазий и получаешь то же самое (только с верхними ящиками) в 1,5-2 раза дешевле.
https://epicentrk.ua/ua/shop/kukhnya-pr ... kovok.html

"то же самое" это крашеные фасады с патиной или йухня какая то?)

Ну вот Вам крашеные фасады с возможностью выбрать цвет патины. Эта, кстати, еще из дорогих. Наверное, йухня какая-то
https://www.taburetka.ua/kuhni-54/kuhny ... ovaya-4936[/quote]Посчитайте мои размеры по 4500 метр плюс столешка.

Отправлено с моего RMX2170 через Tapatalk
Унуноктий
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21537
З нами з: 20.04.08
Подякував: 372 раз.
Подякували: 558 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 04 сер, 2021 23:37

  Natt написав:Коллеги, не могла пройти мимо, знала, что вы зацените. Знакомая сегодня выложила объявление, которое увидела в КТ.
Зображення


абаржался
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11945
З нами з: 31.01.12
Подякував: 6058 раз.
Подякували: 3127 раз.
 
Профіль
2
2
1
Повідомлення Додано: Сер 04 сер, 2021 23:42

  Vlad442 написав:
  keep написав:
  Первый написав:У банків є послуга. Приізжає петя з банку і виписує доки

підкажіть, як послуга називається? :)

Фиктивные проводки с выдачей настоящих документов.

В прайсе банка такой услуги нет, но у риелторов и нотариусов есть неформальные связи.


Что такое фиктивная банковская проводка?
Это как?
Voistov
 
Повідомлень: 89
З нами з: 15.02.21
Подякував: 27 раз.
Подякували: 20 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 04 сер, 2021 23:55

  hume написав:
  keep написав:
  Первый написав:У банків є послуга. Приізжає петя з банку і виписує доки

підкажіть, як послуга називається? :)

Вам любой нотариус расскажет про все варианты оплаты. Он же и пригласит ребят из банка, если нужно с проводкой денег, за отдельную плату


Вы сами видели? или как в анекдоте не выиграл а проиграл.
Если есть проводка, то какой смысл устраивать все эти мутные и наказуемые движения с «выездным» агентом банка? А не взять и заплатить.
Voistov
 
Повідомлень: 89
З нами з: 15.02.21
Подякував: 27 раз.
Подякували: 20 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 05 сер, 2021 00:32

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Вот так и рассказывай потом как оно на самом деле происходит.
airmax78
 
Повідомлень: 39299
З нами з: 25.10.12
Подякував: 935 раз.
Подякували: 4798 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 05 сер, 2021 06:16

  Vlad442 написав:
  airmax78 написав:Зачем Унуноктию на себе экономить?

У каждого свое понимание удобства. Для меня фабричная вещь выглядит удобней и качественней самопальной. Был нехороший опыт с мебелью на заказ, поэтому сейчас стараюсь придерживаться комбинации фабричная мебель плюс сборщик с мозгами.
Кухня на заказ во многом пережиток хрущевок, куда стандартная модульная не влезает. Если ее делают за много денег из массива дерева и шлифуют вручную неделями, тогда понимаю. Если делают из того же или менее качественного дсп в гаражах, то в чем смысл?

В понтах!
"А в мене кухня під замовлення!".

І нікого не парить, що вона зроблена з тих же матеріалів, що й ширпотреб з Леруа чи Епіцентру
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22181
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1374 раз.
Подякували: 2296 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 05 сер, 2021 06:20

  Voistov написав:
  hume написав:Вам любой нотариус расскажет про все варианты оплаты. Он же и пригласит ребят из банка, если нужно с проводкой денег, за отдельную плату


Вы сами видели? или как в анекдоте не выиграл а проиграл.
Если есть проводка, то какой смысл устраивать все эти мутные и наказуемые движения с «выездным» агентом банка? А не взять и заплатить.


Забудь. Навіщо то воно треба

Розрахунки між особами в Україні тільки в гривні і тільки через банк. Термін проведення операції до 3 днів. Реальна сума договору та що написана у договорі. Все інше видумки
Первый
 
Повідомлень: 16277
З нами з: 27.10.09
Подякував: 235 раз.
Подякували: 2273 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 05 сер, 2021 06:28

  Первый написав:
  Voistov написав:
  hume написав:Вам любой нотариус расскажет про все варианты оплаты. Он же и пригласит ребят из банка, если нужно с проводкой денег, за отдельную плату


Вы сами видели? или как в анекдоте не выиграл а проиграл.
Если есть проводка, то какой смысл устраивать все эти мутные и наказуемые движения с «выездным» агентом банка? А не взять и заплатить.


Забудь. Навіщо то воно треба

Розрахунки між особами в Україні тільки в гривні і тільки через банк. Термін проведення операції до 3 днів. Реальна сума договору та що написана у договорі. Все інше видумки

а ще хлопчик по виклику з банку проводить фінмон зразу на місці
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 25606
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1265 раз.
Подякували: 1974 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Чет 05 сер, 2021 06:34

  hume написав:
  flyman написав:
  Aps написав:сдача квартиры с 3-процентной годовой доходностью в качестве пенсии

https://zn.ua/conflict_of_interests/ne- ... ensii.html


Как обычно, у нас есть две новости для желающих купить квартиру. Какая из них хорошая, а какая — не очень, судите сами:

— в мире закрепился тренд на рост стоимости жилья;

— аренда жилья год из года дешевеет.

Что это может означать для инвесторов? 1. На перепродаже жилья можно прилично заработать. 2. Время окупаемости инвестиций в жилую недвижимость за счет ее сдачи в аренду существенно вырастет. Срок окупаемости квартиры в 20–25 лет и даже больше теперь уже никого не удивляет. И вряд ли это порадует тех, кто реализует свою мечту об обеспечении безбедной старости за счет приобретения квартиры для последующей ее сдачи в аренду...

Меня всегда смущает сравнение с банковскими ставками в грн. При девале аренда в грн начинает отыгрывать практически сразу. Да, не все вернулись на долларовый уровень 2013 года. Но 100% прибавили в грн. Например то, что сдавалось за 8 кгрн уже несколько лет сдается за 19. То, что за 11 кгрн сейчас 24 и ТД. Так же при вкладе в грн худеет ваш капитал на уровень девала, и не возвращается к исходным цифрам в долларе. Цена недвиги плавно отигрыапет девал, да не к ценам 2013 года, но все же. Как пример можно привести цены на однухи в оазисе ( привожу оазис, ТК на момент покупки в 2013 это уже был не новый район, хорошо видна динамика). Цена в 2013 около 150 куе с арендой 900-1000 уе. На сегодня это 120 куе, и это предложение так сяк. Аренда где то 700-750


К чему все эти сложности? Не проще-ли тупо держать деньги в деньгах, то есть баксе/евро, ане пытаться каждый раз отыграть арендой потерю баксовой стоимости объекта?
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11945
З нами з: 31.01.12
Подякував: 6058 раз.
Подякували: 3127 раз.
 
Профіль
2
2
1
  #<1 ... 8197819881998200>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 2110, 2111, 2112
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
21114 3753550
Переглянути останнє повідомлення
Чет 05 сер, 2021 06:18
Frant
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 50, 51, 52
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
510 243299
Переглянути останнє повідомлення
Сер 04 сер, 2021 16:42
trololo
Срочный выкуп квартиры, дома в Киеве. Продажа квартиры, дома 1, 2, 3
presto » Суб 18 бер, 2017 21:33
20 48452
Переглянути останнє повідомлення
Сер 28 лип, 2021 16:42
adevv

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sportbank (1187)
05.08.2021 06:42
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.