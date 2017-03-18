hume написав:

flyman написав: Aps написав: сдача квартиры с 3-процентной годовой доходностью в качестве пенсии



https://zn.ua/conflict_of_interests/ne- ... ensii.html сдача квартиры с 3-процентной годовой доходностью в качестве пенсии



Как обычно, у нас есть две новости для желающих купить квартиру. Какая из них хорошая, а какая — не очень, судите сами:



— в мире закрепился тренд на рост стоимости жилья;



— аренда жилья год из года дешевеет.



Что это может означать для инвесторов? 1. На перепродаже жилья можно прилично заработать. 2. Время окупаемости инвестиций в жилую недвижимость за счет ее сдачи в аренду существенно вырастет. Срок окупаемости квартиры в 20–25 лет и даже больше теперь уже никого не удивляет. И вряд ли это порадует тех, кто реализует свою мечту об обеспечении безбедной старости за счет приобретения квартиры для последующей ее сдачи в аренду... Как обычно, у нас есть две новости для желающих купить квартиру. Какая из них хорошая, а какая — не очень, судите сами:— в мире закрепился тренд на рост стоимости жилья;— аренда жилья год из года дешевеет.Что это может означать для инвесторов? 1. На перепродаже жилья можно прилично заработать. 2. Время окупаемости инвестиций в жилую недвижимость за счет ее сдачи в аренду существенно вырастет. Срок окупаемости квартиры в 20–25 лет и даже больше теперь уже никого не удивляет. И вряд ли это порадует тех, кто реализует свою мечту об обеспечении безбедной старости за счет приобретения квартиры для последующей ее сдачи в аренду...

Меня всегда смущает сравнение с банковскими ставками в грн. При девале аренда в грн начинает отыгрывать практически сразу. Да, не все вернулись на долларовый уровень 2013 года. Но 100% прибавили в грн. Например то, что сдавалось за 8 кгрн уже несколько лет сдается за 19. То, что за 11 кгрн сейчас 24 и ТД. Так же при вкладе в грн худеет ваш капитал на уровень девала, и не возвращается к исходным цифрам в долларе. Цена недвиги плавно отигрыапет девал, да не к ценам 2013 года, но все же. Как пример можно привести цены на однухи в оазисе ( привожу оазис, ТК на момент покупки в 2013 это уже был не новый район, хорошо видна динамика). Цена в 2013 около 150 куе с арендой 900-1000 уе. На сегодня это 120 куе, и это предложение так сяк. Аренда где то 700-750