Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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На заказ есть на заказ. Чтоб подогнать ее точно под вашу кухню, выбрать нужный цвет, нужную фурнитуру, нужное распахивпние, нужный материал включая несколько видов ДСП, покраску МДФ, или все комбиноированное стоит денег. Вы же не думаете, что за 4700 вам соберут из чего то нормального с нормальной фурнитурой. В последний раз уже заказывал у частников, фирмы со своим оборудованием взвинтили цены до небес. Кухня 3,7 метров обошлась около 43 тысяч. Фурнитура блюм, нижние ящики выдвижные, фасад ДСП Савиола верх весь распашной, крашенный МДФ высотой 110 см. Столешка сюда не входила. Так что Уня ещё по нормальной цене вписался. Кухня из эпика не плохая, но эта цена достигается неким компромиссом, а Эпик далеко не альтруист. Кстати сам дизайн очень хорош в Икее, потому, что вот этот дизайн готовых кухонь как то устарел немного.
airmax78 написав:Зачем Унуноктию на себе экономить?
У каждого свое понимание удобства. Для меня фабричная вещь выглядит удобней и качественней самопальной. Был нехороший опыт с мебелью на заказ, поэтому сейчас стараюсь придерживаться комбинации фабричная мебель плюс сборщик с мозгами. Кухня на заказ во многом пережиток хрущевок, куда стандартная модульная не влезает. Если ее делают за много денег из массива дерева и шлифуют вручную неделями, тогда понимаю. Если делают из того же или менее качественного дсп в гаражах, то в чем смысл?
В понтах! "А в мене кухня під замовлення!".
І нікого не парить, що вона зроблена з тих же матеріалів, що й ширпотреб з Леруа чи Епіцентру
Как обычно, у нас есть две новости для желающих купить квартиру. Какая из них хорошая, а какая — не очень, судите сами:
— в мире закрепился тренд на рост стоимости жилья;
— аренда жилья год из года дешевеет.
Что это может означать для инвесторов? 1. На перепродаже жилья можно прилично заработать. 2. Время окупаемости инвестиций в жилую недвижимость за счет ее сдачи в аренду существенно вырастет. Срок окупаемости квартиры в 20–25 лет и даже больше теперь уже никого не удивляет. И вряд ли это порадует тех, кто реализует свою мечту об обеспечении безбедной старости за счет приобретения квартиры для последующей ее сдачи в аренду...
Меня всегда смущает сравнение с банковскими ставками в грн. При девале аренда в грн начинает отыгрывать практически сразу. Да, не все вернулись на долларовый уровень 2013 года. Но 100% прибавили в грн. Например то, что сдавалось за 8 кгрн уже несколько лет сдается за 19. То, что за 11 кгрн сейчас 24 и ТД. Так же при вкладе в грн худеет ваш капитал на уровень девала, и не возвращается к исходным цифрам в долларе. Цена недвиги плавно отигрыапет девал, да не к ценам 2013 года, но все же. Как пример можно привести цены на однухи в оазисе ( привожу оазис, ТК на момент покупки в 2013 это уже был не новый район, хорошо видна динамика). Цена в 2013 около 150 куе с арендой 900-1000 уе. На сегодня это 120 куе, и это предложение так сяк. Аренда где то 700-750
К чему все эти сложности? Не проще-ли тупо держать деньги в деньгах, то есть баксе/евро, ане пытаться каждый раз отыграть арендой потерю баксовой стоимости объекта?