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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8197819881998200

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 36
1. Не вище 900
11%
4
2. 901 - 1050
8%
3
3. 1050 - 1200
14%
5
4. 1201 - 1300
14%
5
5. 1301 - 1400
11%
4
6. 1401 - 1500
22%
8
7. 1501 - 1650
6%
2
8. 1651 - 1800
3%
1
9. Більше 1800
11%
4
Всього голосів : 36
Повідомлення Додано: Чет 05 сер, 2021 07:01

  Serg-ik написав:
  flyman написав:хто не вліз у вікно можливостей у 2015-2016 або не протиснувся в квартирку 2017..2020, тому у 2021 залишається орендувати і чекати парапланування цін від МХЗ

с такой логикой тем, кто родился в 2000 г., нужно сразу идти на кладбище: сбережений у них в отличие от меня нет, а цены растут по дням....покупка им не светит


Наверняка кто-то в 2007 тоже так думал, но потом пришел 2009 и если деньги держал не в банке, то возможности появились.
rjkz
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  #<1 ... 8197819881998200
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