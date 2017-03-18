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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 05 сер, 2021 07:01
Serg-ik написав: flyman написав:
хто не вліз у вікно можливостей у 2015-2016 або не протиснувся в квартирку 2017..2020, тому у 2021 залишається орендувати і чекати парапланування цін від МХЗ
с такой логикой тем, кто родился в 2000 г., нужно сразу идти на кладбище: сбережений у них в отличие от меня нет, а цены растут по дням....покупка им не светит
Наверняка кто-то в 2007 тоже так думал, но потом пришел 2009 и если деньги держал не в банке, то возможности появились.
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