RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8198819982008201>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 36
1. Не вище 900
11%
4
2. 901 - 1050
8%
3
3. 1050 - 1200
14%
5
4. 1201 - 1300
14%
5
5. 1301 - 1400
11%
4
6. 1401 - 1500
22%
8
7. 1501 - 1650
6%
2
8. 1651 - 1800
3%
1
9. Більше 1800
11%
4
Всього голосів : 36
Повідомлення Додано: Чет 05 сер, 2021 07:01

  Serg-ik написав:
  flyman написав:хто не вліз у вікно можливостей у 2015-2016 або не протиснувся в квартирку 2017..2020, тому у 2021 залишається орендувати і чекати парапланування цін від МХЗ

с такой логикой тем, кто родился в 2000 г., нужно сразу идти на кладбище: сбережений у них в отличие от меня нет, а цены растут по дням....покупка им не светит


Наверняка кто-то в 2007 тоже так думал, но потом пришел 2009 и если деньги держал не в банке, то возможности появились.
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11945
З нами з: 31.01.12
Подякував: 6058 раз.
Подякували: 3128 раз.
 
Профіль
2
2
1
Повідомлення Додано: Чет 05 сер, 2021 08:01

економіка парапланує: крок вперед - 2 взад

з валютної тєми фінанса:
економіка не дивлячись на ціни КРЖН парапланує по принципу крок вперед - два назад

  prodigy написав:За оцінками Мінекономіки, ВВП України в першому півріччі збільшився на 1% (у т.ч. в І кварталі було зниження на 2,2% порівняно з відповідним періодом минулого року).

Раніше Мінекономіки оцінювало зростання ВВП у ІІ кварталі на рівні близько 6% (порівняно з цим же періодом минулого року). "Це дозволить у першому півріччі вийти на зростання ВВП у 1,9%, а за підсумками 2021 року – у 4,1%, що відповідає офіційному прогнозу уряду", - зауважували у відомстві.

Наразі Мінекономіки очікує зростання економіки в поточному році на 4%.

Нагадаємо, НБУ залишив без змін прогноз зростання ВВП у 2021, 2022, 2023 роках - відповідно 3,8%, 4,0%, 4,0%. За оцінками Нацбанку, після зниження економіки в І кварталі 2021 році на 2,2% вона могла зрости на 7,5% у ІІ кварталі. НБУ очікує сповільнення зростання ВВП у ІІІ кварталі до 3,6%, а в IV кварталі - пришвидшення до 5,8%.

У 2020 році ВВП України скоротився на 4,0%.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 25608
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1265 раз.
Подякували: 1974 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Чет 05 сер, 2021 08:15

  Voistov написав:[

Вы сами видели? или как в анекдоте не выиграл а проиграл.
Если есть проводка, то какой смысл устраивать все эти мутные и наказуемые движения с «выездным» агентом банка? А не взять и заплатить.

В смысле видел? Я так делал. Нах мне ездить в банк класть деньги в кассу,чтоб через минуту их забрал другой человек? Приехал человек, мы подписали все документы, а деньги передали.

Или вы реально пойдете с 5 млн в банк, чтоб их снять через четыре минуты. Это все делается с белыми бумагами. Просто вам экономят время. На каждый странный закон государства находится смелое решение.

Сейчас вроде другое решение уже есть.
Востаннє редагувалось hume в Чет 05 сер, 2021 08:24, всього редагувалось 1 раз.
hume
 
Повідомлень: 8101
З нами з: 27.12.12
Подякував: 873 раз.
Подякували: 1566 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 05 сер, 2021 08:19

  rjkz написав:[
К чему все эти сложности? Не проще-ли тупо держать деньги в деньгах, то есть баксе/евро, ане пытаться каждый раз отыграть арендой потерю баксовой стоимости объекта?

Конечно проще, положите под матрас Но он вроде как не генерирует кэшфло. Депо в долларах тоже около 0
hume
 
Повідомлень: 8101
З нами з: 27.12.12
Подякував: 873 раз.
Подякували: 1566 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 05 сер, 2021 08:26

  rjkz написав:
  Serg-ik написав:
  flyman написав:хто не вліз у вікно можливостей у 2015-2016 або не протиснувся в квартирку 2017..2020, тому у 2021 залишається орендувати і чекати парапланування цін від МХЗ

с такой логикой тем, кто родился в 2000 г., нужно сразу идти на кладбище: сбережений у них в отличие от меня нет, а цены растут по дням....покупка им не светит


Наверняка кто-то в 2007 тоже так думал, но потом пришел 2009 и если деньги держал не в банке, то возможности появились.

То есть вы думаете сейчас эта параллель?
Мне казалось, что ситуация 2013 и=> 2015-19 переплюнула 2008.
hume
 
Повідомлень: 8101
З нами з: 27.12.12
Подякував: 873 раз.
Подякували: 1566 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 05 сер, 2021 08:34

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  hume написав:Сейчас вроде другое решение уже есть.
если не секрет намекните. В договоре можно написать, что деньги продавцу были переданы ранее. Иногда добавляют пачку расписок с разными датами, но ни разу не слышал чтобы это проверяли.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8164
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1472 раз.
Подякували: 2143 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 05 сер, 2021 08:41

  vitaliian написав:
  hume написав:Сейчас вроде другое решение уже есть.
если не секрет намекните. В договоре можно написать, что деньги продавцу были переданы ранее. Иногда добавляют пачку расписок с разными датами, но ни разу не слышал чтобы это проверяли.

Так вы и сами написали, что деньги переданы ранее. Сам не участвовал в такой сделке, но слышал
hume
 
Повідомлень: 8101
З нами з: 27.12.12
Подякував: 873 раз.
Подякували: 1566 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 05 сер, 2021 08:52

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Кстати bikenow объяснили почему Троя закрыта для парковок велосипедов.. ожидаемо, количество воровства велосипедов приняло угрожающий масштаб и ставит под сомнение весь бизнес))

Метро туда опасно тянуть. Лучше пусть в резервации останутся
hume
 
Повідомлень: 8101
З нами з: 27.12.12
Подякував: 873 раз.
Подякували: 1566 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 05 сер, 2021 09:23

  hume написав:Так вы и сами написали, что деньги переданы ранее.
новое мог придумать только Адам.
  hume написав:Кстати bikenow объяснили почему Троя закрыта для парковок велосипедов.. ожидаемо, количество воровства велосипедов приняло угрожающий масштаб и ставит под сомнение весь бизнес))

Метро туда опасно тянуть. Лучше пусть в резервации останутся
я вчера давал цитату с мордокниги но чего то удалили, наверное оффтоп.
  flyman написав:дик, крах бакса, кирдик єврозоні, інфляція фіатних валют, кококо.
особенно страшен крах золота.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8164
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1472 раз.
Подякували: 2143 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 05 сер, 2021 09:40

  Унуноктий написав:
sequence написав:
  Унуноктий написав:..50 вместе с кухонным столом и журнальным столиком из столешницы. Потому что одной не хватило на остров и осталась.

это без ламината, техники, мойки/смесов? Кухня без верхних ящиков?
Без верхних ящиков и без техники. Кухня 3,40+остров 1,20+стол кухонный 1,80+журнальный столик.

ну тогда не очень дешево - крашенные фасады потянут тыщ на 8-10, может еще какая-то блатная фурнитура на 5ку, корпуса еще 5ку. За работу отвалили дофига
sequence
 
Повідомлень: 5559
З нами з: 29.12.15
Подякував: 1483 раз.
Подякували: 1455 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 8198819982008201>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Bolt і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 2110, 2111, 2112
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
21116 3753893
Переглянути останнє повідомлення
Чет 05 сер, 2021 10:03
Bolt
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 50, 51, 52
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
510 243320
Переглянути останнє повідомлення
Сер 04 сер, 2021 16:42
trololo
Срочный выкуп квартиры, дома в Киеве. Продажа квартиры, дома 1, 2, 3
presto » Суб 18 бер, 2017 21:33
20 48454
Переглянути останнє повідомлення
Сер 28 лип, 2021 16:42
adevv

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
UNIQA (347)
05.08.2021 11:10
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.