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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 05 сер, 2021 07:01
Serg-ik написав: flyman написав:
хто не вліз у вікно можливостей у 2015-2016 або не протиснувся в квартирку 2017..2020, тому у 2021 залишається орендувати і чекати парапланування цін від МХЗ
с такой логикой тем, кто родился в 2000 г., нужно сразу идти на кладбище: сбережений у них в отличие от меня нет, а цены растут по дням....покупка им не светит
Наверняка кто-то в 2007 тоже так думал, но потом пришел 2009 и если деньги держал не в банке, то возможности появились.
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Додано: Чет 05 сер, 2021 08:01
з валютної тєми фінанса:
економіка не дивлячись на ціни КРЖН парапланує по принципу крок вперед - два назад
prodigy написав:
За оцінками Мінекономіки, ВВП України в першому півріччі збільшився на 1% (у т.ч. в І кварталі було зниження на 2,2% порівняно з відповідним періодом минулого року).
Раніше Мінекономіки оцінювало зростання ВВП у ІІ кварталі на рівні близько 6% (порівняно з цим же періодом минулого року). "Це дозволить у першому півріччі вийти на зростання ВВП у 1,9%, а за підсумками 2021 року – у 4,1%, що відповідає офіційному прогнозу уряду", - зауважували у відомстві.
Наразі Мінекономіки очікує зростання економіки в поточному році на 4%
.
Нагадаємо, НБУ залишив без змін прогноз зростання ВВП у 2021, 2022, 2023 роках - відповідно 3,8%, 4,0%, 4,0%. За оцінками Нацбанку, після зниження економіки в І кварталі 2021 році на 2,2% вона могла зрости на 7,5% у ІІ кварталі. НБУ очікує сповільнення зростання ВВП у ІІІ кварталі до 3,6%, а в IV кварталі - пришвидшення до 5,8%.У 2020 році ВВП України скоротився на 4,0%.
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Додано: Чет 05 сер, 2021 08:15
Voistov написав:
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Вы сами видели? или как в анекдоте не выиграл а проиграл.
Если есть проводка, то какой смысл устраивать все эти мутные и наказуемые движения с «выездным» агентом банка? А не взять и заплатить.
В смысле видел? Я так делал. Нах мне ездить в банк класть деньги в кассу,чтоб через минуту их забрал другой человек? Приехал человек, мы подписали все документы, а деньги передали.
Или вы реально пойдете с 5 млн в банк, чтоб их снять через четыре минуты. Это все делается с белыми бумагами. Просто вам экономят время. На каждый странный закон государства находится смелое решение.
Сейчас вроде другое решение уже есть.
Востаннє редагувалось hume
в Чет 05 сер, 2021 08:24, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 05 сер, 2021 08:19
rjkz написав:
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К чему все эти сложности? Не проще-ли тупо держать деньги в деньгах, то есть баксе/евро, ане пытаться каждый раз отыграть арендой потерю баксовой стоимости объекта?
Конечно проще, положите под матрас Но он вроде как не генерирует кэшфло. Депо в долларах тоже около 0
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Додано: Чет 05 сер, 2021 08:26
rjkz написав: Serg-ik написав: flyman написав:
хто не вліз у вікно можливостей у 2015-2016 або не протиснувся в квартирку 2017..2020, тому у 2021 залишається орендувати і чекати парапланування цін від МХЗ
с такой логикой тем, кто родился в 2000 г., нужно сразу идти на кладбище: сбережений у них в отличие от меня нет, а цены растут по дням....покупка им не светит
Наверняка кто-то в 2007 тоже так думал, но потом пришел 2009 и если деньги держал не в банке, то возможности появились.
То есть вы думаете сейчас эта параллель?
Мне казалось, что ситуация 2013 и=> 2015-19 переплюнула 2008.
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Додано: Чет 05 сер, 2021 08:34
hume написав:
Сейчас вроде другое решение уже есть.
если не секрет намекните. В договоре можно написать, что деньги продавцу были переданы ранее. Иногда добавляют пачку расписок с разными датами, но ни разу не слышал чтобы это проверяли.
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Додано: Чет 05 сер, 2021 08:41
vitaliian написав: hume написав:
Сейчас вроде другое решение уже есть.
если не секрет намекните. В договоре можно написать, что деньги продавцу были переданы ранее. Иногда добавляют пачку расписок с разными датами, но ни разу не слышал чтобы это проверяли.
Так вы и сами написали, что деньги переданы ранее. Сам не участвовал в такой сделке, но слышал
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Додано: Чет 05 сер, 2021 08:52
Кстати bikenow объяснили почему Троя закрыта для парковок велосипедов.. ожидаемо, количество воровства велосипедов приняло угрожающий масштаб и ставит под сомнение весь бизнес))
Метро туда опасно тянуть. Лучше пусть в резервации останутся
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Додано: Чет 05 сер, 2021 09:23
hume написав:
Так вы и сами написали, что деньги переданы ранее.
новое мог придумать только Адам.
hume написав:
Кстати bikenow объяснили почему Троя закрыта для парковок велосипедов.. ожидаемо, количество воровства велосипедов приняло угрожающий масштаб и ставит под сомнение весь бизнес))
Метро туда опасно тянуть. Лучше пусть в резервации останутся
я вчера давал цитату с мордокниги но чего то удалили, наверное оффтоп.
flyman написав:
дик, крах бакса, кирдик єврозоні, інфляція фіатних валют, кококо.
особенно страшен крах золота.
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Додано: Чет 05 сер, 2021 09:40
Унуноктий написав: sequence написав: Унуноктий написав:
..50 вместе с кухонным столом и журнальным столиком из столешницы. Потому что одной не хватило на остров и осталась.
это без ламината, техники, мойки/смесов? Кухня без верхних ящиков?
Без верхних ящиков и без техники. Кухня 3,40+остров 1,20+стол кухонный 1,80+журнальный столик.
ну тогда не очень дешево - крашенные фасады потянут тыщ на 8-10, может еще какая-то блатная фурнитура на 5ку, корпуса еще 5ку. За работу отвалили дофига
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