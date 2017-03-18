RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8198819982008201

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 36
1. Не вище 900
11%
4
2. 901 - 1050
8%
3
3. 1050 - 1200
14%
5
4. 1201 - 1300
14%
5
5. 1301 - 1400
11%
4
6. 1401 - 1500
22%
8
7. 1501 - 1650
6%
2
8. 1651 - 1800
3%
1
9. Більше 1800
11%
4
Всього голосів : 36
Повідомлення Додано: Чет 05 сер, 2021 09:48

  Natt написав:..
Ну вот Вам крашеные фасады с возможностью выбрать цвет патины. Эта, кстати, еще из дорогих. Наверное, йухня какая-то
https://www.taburetka.ua/kuhni-54/kuhny ... ovaya-4936

стоимость за метр погонный без столешки и монтажа, фурнитура Китай. Дальше в принципе нечего комментировать
sequence
 
Повідомлень: 5559
З нами з: 29.12.15
Подякував: 1483 раз.
Подякували: 1455 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 05 сер, 2021 09:50

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Вспоминаем лексикон Захара: мутные рылы хороводят, тень на плетень наводят.
https://delo.ua/business/ne-zrostajut-p ... n_get_more
Уже у них и аренда пошла дорожать.
И это несмотря на удаленку из села, все уехали в Польшу, бизнес-центры под апарт-отели и посутку в долгосрок.
airmax78
 
Повідомлень: 39300
З нами з: 25.10.12
Подякував: 935 раз.
Подякували: 4798 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 05 сер, 2021 09:53

  sequence написав:
  Natt написав:..
Зачем? Можно сразу фабричную наборную взять той конфигурации, которая нужна. Тоже будет в 2-3 раза дешевле. ..

"в 2-3 раза дешевле", это если фурнитура гомно, а фасады пленка - тут же вижу краску с патиной. У краски есть свои недостатки - довольно хрупкая, на углах может сколоться. По деньгам серьезно тянут выдвижные ящики, на фото их правда не видно


видел рекламу в ФБ - фирма типа помогает проектировать, делает чертежи и заказ на вияре, собираешь типа сам. берут 10% от материала за такую услугу. думаю может попробовать, есть опыт сборки (аж две кухни) :mrgreen:
trololo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5281
З нами з: 16.10.14
Подякував: 2475 раз.
Подякували: 1345 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Чет 05 сер, 2021 10:02

  trololo написав:..
видел рекламу в ФБ - фирма типа помогает проектировать, делает чертежи и заказ на вияре, собираешь типа сам. берут 10% от материала за такую услугу. думаю может попробовать, есть опыт сборки (аж две кухни) :mrgreen:

это не всем подойдет - нужно чтобы руки из нужного места росли. Также неясен момент передачи ответственности - если конструктора накосячат по какой-то причине (ошибка в замере; коммуникации - вода, электрика, вытяжка; даже материал стен), крайнего потом не найдешь.
но при определенном опыте это работает, натурально, тыщ 20 в среднем случае можно сэкономить.
sequence
 
Повідомлень: 5559
З нами з: 29.12.15
Подякував: 1483 раз.
Подякували: 1455 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 05 сер, 2021 10:11

  airmax78 написав:Вспоминаем лексикон Захара: мутные рылы хороводят, тень на плетень наводят.
https://delo.ua/business/ne-zrostajut-p ... n_get_more
Уже у них и аренда пошла дорожать.
И это несмотря на удаленку из села, все уехали в Польшу, бизнес-центры под апарт-отели и посутку в долгосрок.

в статье упоминаются и риски очередного локдауна - в другом источнике читал, что вопрос идет о считаных неделях.
дело идет к октябрю 2021, ситуация накаляется, цены вот-вот рухнут. Для начала, хотя бы к МХЗ
sequence
 
Повідомлень: 5559
З нами з: 29.12.15
Подякував: 1483 раз.
Подякували: 1455 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 05 сер, 2021 10:13

  sequence написав:
  airmax78 написав:Вспоминаем лексикон Захара: мутные рылы хороводят, тень на плетень наводят.
https://delo.ua/business/ne-zrostajut-p ... n_get_more
Уже у них и аренда пошла дорожать.
И это несмотря на удаленку из села, все уехали в Польшу, бизнес-центры под апарт-отели и посутку в долгосрок.

в статье упоминаются и риски очередного локдауна - в другом источнике читал, что вопрос идет о считаных неделях.
дело идет к октябрю 2021, ситуация накаляется, цены вот-вот рухнут. Для начала, хотя бы к МХЗ


закупились на хаях - прокатились на буях :mrgreen:
trololo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5281
З нами з: 16.10.14
Подякував: 2475 раз.
Подякували: 1345 раз.
 
Профіль
1
1
  #<1 ... 8198819982008201
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Bolt і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 2110, 2111, 2112
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
21116 3753895
Переглянути останнє повідомлення
Чет 05 сер, 2021 10:03
Bolt
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 50, 51, 52
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
510 243320
Переглянути останнє повідомлення
Сер 04 сер, 2021 16:42
trololo
Срочный выкуп квартиры, дома в Киеве. Продажа квартиры, дома 1, 2, 3
presto » Суб 18 бер, 2017 21:33
20 48454
Переглянути останнє повідомлення
Сер 28 лип, 2021 16:42
adevv

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
UNIQA (347)
05.08.2021 11:10
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.