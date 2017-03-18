Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Вспоминаем лексикон Захара: мутные рылы хороводят, тень на плетень наводят. https://delo.ua/business/ne-zrostajut-p ... n_get_more Уже у них и аренда пошла дорожать. И это несмотря на удаленку из села, все уехали в Польшу, бизнес-центры под апарт-отели и посутку в долгосрок.
Natt написав:.. Зачем? Можно сразу фабричную наборную взять той конфигурации, которая нужна. Тоже будет в 2-3 раза дешевле. ..
"в 2-3 раза дешевле", это если фурнитура гомно, а фасады пленка - тут же вижу краску с патиной. У краски есть свои недостатки - довольно хрупкая, на углах может сколоться. По деньгам серьезно тянут выдвижные ящики, на фото их правда не видно
видел рекламу в ФБ - фирма типа помогает проектировать, делает чертежи и заказ на вияре, собираешь типа сам. берут 10% от материала за такую услугу. думаю может попробовать, есть опыт сборки (аж две кухни)
trololo написав:.. видел рекламу в ФБ - фирма типа помогает проектировать, делает чертежи и заказ на вияре, собираешь типа сам. берут 10% от материала за такую услугу. думаю может попробовать, есть опыт сборки (аж две кухни)
это не всем подойдет - нужно чтобы руки из нужного места росли. Также неясен момент передачи ответственности - если конструктора накосячат по какой-то причине (ошибка в замере; коммуникации - вода, электрика, вытяжка; даже материал стен), крайнего потом не найдешь. но при определенном опыте это работает, натурально, тыщ 20 в среднем случае можно сэкономить.
airmax78 написав:Вспоминаем лексикон Захара: мутные рылы хороводят, тень на плетень наводят. https://delo.ua/business/ne-zrostajut-p ... n_get_more Уже у них и аренда пошла дорожать. И это несмотря на удаленку из села, все уехали в Польшу, бизнес-центры под апарт-отели и посутку в долгосрок.
в статье упоминаются и риски очередного локдауна - в другом источнике читал, что вопрос идет о считаных неделях. дело идет к октябрю 2021, ситуация накаляется, цены вот-вот рухнут. Для начала, хотя бы к МХЗ
airmax78 написав:Вспоминаем лексикон Захара: мутные рылы хороводят, тень на плетень наводят. https://delo.ua/business/ne-zrostajut-p ... n_get_more Уже у них и аренда пошла дорожать. И это несмотря на удаленку из села, все уехали в Польшу, бизнес-центры под апарт-отели и посутку в долгосрок.
в статье упоминаются и риски очередного локдауна - в другом источнике читал, что вопрос идет о считаных неделях. дело идет к октябрю 2021, ситуация накаляется, цены вот-вот рухнут. Для начала, хотя бы к МХЗ