Vlad442 написав:

Что такое фиктивная банковская проводка?

Это как?

Vlad442 написав: Насколько я знаю, нет запрета на расчеты наличными. Есть ограничение по сумме расчетов за один день. Я напечатал в свое время 100500 расписок и на сделке покупатель подписал их мне задним числом, точней числами. Текст был что-то типа "получил авансом 49000 за квартиру, обязуюсь заключить сделку не поздней такого-то числа или вернуть".

Зачем платить Пете с банка? Насколько я знаю, нет запрета на расчеты наличными. Есть ограничение по сумме расчетов за один день. Я напечатал в свое время 100500 расписок и на сделке покупатель подписал их мне задним числом, точней числами. Текст был что-то типа "получил авансом 49000 за квартиру, обязуюсь заключить сделку не поздней такого-то числа или вернуть".Зачем платить Пете с банка?

Когда деньги в кассу не вносятся, а оформили как будто вы внесли, а через 5 минут покупатель снял.Если бы это была не квартира, а трактор, например, то продавец прибегает в полицию с заявлением о мошенничестве, там зажимают кассирше и начальнику отделения кое-что кое-куда, берут записи с камер и выясняют - деньги через кассу не проходили, потом суд признает оплату фиктивной и плати еще раз или отдавай трактор.В случае недвиги такого сценария никто не боится, так как в договоре купли-продажи стоит подпись продавца, что стороны рассчитались. Ладно, не через банк, а биткойнами - наказания за это нет. Поэтому мало кто заморачивается покупкой этих платежек в банке. Можно потом сказать, что рассчитались ранее, а расписки после сделки сожгли за ненадобностью, можно хранить