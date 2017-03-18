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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 05 сер, 2021 10:27
Vlad442 написав:
..
Это почти 10% населения. Еще очень немалый процент переболел (некоторые бессимптомно) и имеют естественный иммунитет.
Весенний локдаун почти не ударил по ценам аренды.
опыт США наглядно показывает, что даже 50% не спасает. Нужны серьезные меры - тупо запрет на посещение общественных мест непривитым, но слабая власть на это не пойдет.
Обнаружил среди своих знакомых кучу сектантов-антипрививочников, ну это же просто пипец, средневековье.
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sequence
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Додано: Чет 05 сер, 2021 11:11
sequence написав: Vlad442 написав:
..
Это почти 10% населения. Еще очень немалый процент переболел (некоторые бессимптомно) и имеют естественный иммунитет.
Весенний локдаун почти не ударил по ценам аренды.
опыт США наглядно показывает, что даже 50% не спасает. Нужны серьезные меры - тупо запрет на посещение общественных мест непривитым, но слабая власть на это не пойдет.
Обнаружил среди своих знакомых кучу сектантов-антипрививочников, ну это же просто пипец, средневековье.
Если койки начнут стремительно заполняться а кислород заканчиваться - то могут и пойти.
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airmax78
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Додано: Чет 05 сер, 2021 11:22
airmax78 написав:
Если койки начнут стремительно заполняться а кислород заканчиваться - то могут и пойти.
Недооцениваете вы украинцев
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hume
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Додано: Чет 05 сер, 2021 12:04
hume написав:
На заказ есть на заказ. Чтоб подогнать ее точно под вашу кухню, выбрать нужный цвет, нужную фурнитуру, нужное распахивпние, нужный материал включая несколько видов ДСП, покраску МДФ, или все комбиноированное стоит денег. Вы же не думаете, что за 4700 вам соберут из чего то нормального с нормальной фурнитурой. В последний раз уже заказывал у частников, фирмы со своим оборудованием взвинтили цены до небес. Кухня 3,7 метров обошлась около 43 тысяч. Фурнитура блюм, нижние ящики выдвижные, фасад ДСП Савиола верх весь распашной, крашенный МДФ высотой 110 см. Столешка сюда не входила. Так что Уня ещё по нормальной цене вписался. Кухня из эпика не плохая, но эта цена достигается неким компромиссом, а Эпик далеко не альтруист. Кстати сам дизайн очень хорош в Икее, потому, что вот этот дизайн готовых кухонь как то устарел немного.
А кто-то еще недавно заказывал кухню себе (не для аренды)? Понятно, для аренды берется дешман в Эпике/ИКЕЕ, но для себя ж так не экономят? Да и готовые кухни редко попадают в дизайн/размеры/хотелки...
Но с другой стороны, мне насчитали в дом кухню на 6к уе. без столешницы, которая в нормальном исполнении еще 1.5-2к стоит...меня немного давит жаба, поэтому возможны компромисы. Каким путем пойти, чтобы получить качественное и удобное, но чуть дешевле?
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Sidus
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Додано: Чет 05 сер, 2021 12:12
Sidus написав:
мне насчитали в дом кухню на 6к уе. без столешницы, которая в нормальном исполнении еще 1.5-2к стоит...меня немного давит жаба
Комплект кухонних меблів за 6 000 доларів???
Думаю, Вам треба розпочати нову гілку.
Представники Києва Реуса-Лібо з задоволенням приймуть участь.
Пересічному такі кухні - не цікаві.
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Frant
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Додано: Чет 05 сер, 2021 12:29
Frant написав: Sidus написав:
мне насчитали в дом кухню на 6к уе. без столешницы, которая в нормальном исполнении еще 1.5-2к стоит...меня немного давит жаба
Комплект кухонних меблів за 6 000 доларів???
Думаю, Вам треба розпочати нову гілку.
Представники Києва Реуса-Лібо з задоволенням приймуть участь.
Пересічному такі кухні - не цікаві.
Так кухня обычная, просто цены шас гнут дикие
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Sidus
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Додано: Чет 05 сер, 2021 12:31
Vlad442 написав:
Что такое фиктивная банковская проводка?
Это как?
Когда деньги в кассу не вносятся, а оформили как будто вы внесли, а через 5 минут покупатель снял.
Если бы это была не квартира, а трактор, например, то продавец прибегает в полицию с заявлением о мошенничестве, там зажимают кассирше и начальнику отделения кое-что кое-куда, берут записи с камер и выясняют - деньги через кассу не проходили, потом суд признает оплату фиктивной и плати еще раз или отдавай трактор.
В случае недвиги такого сценария никто не боится, так как в договоре купли-продажи стоит подпись продавца, что стороны рассчитались. Ладно, не через банк, а биткойнами - наказания за это нет. Поэтому мало кто заморачивается покупкой этих платежек в банке. Можно потом сказать, что рассчитались ранее, а расписки после сделки сожгли за ненадобностью, можно хранить
Vlad442 написав:
Насколько я знаю, нет запрета на расчеты наличными. Есть ограничение по сумме расчетов за один день. Я напечатал в свое время 100500 расписок и на сделке покупатель подписал их мне задним числом, точней числами. Текст был что-то типа "получил авансом 49000 за квартиру, обязуюсь заключить сделку не поздней такого-то числа или вернуть".
Зачем платить Пете с банка?
Насколько Я знаю, ЕСТЬ запрет на расчет наличными от 50К грн. Соответственно, есть оценочная стоимость квартиры, которая официально фигурирует как цена. Что за схемы со 100500 расписок я не понял. И кто на такое поведется. Стоимость услуг Пети с прохождением финмона - 100 баксов.
На сколько такую проводку юридически можно назвать фиктивной сложно сказать (будем считать сленгом). По банковским квитанциям и проводкам получается все чисто, стоят подписи покупателя и продавца. По этому все участники не смогут отрицать сделку. Бумажки есть прямым доказательством. Камеры - это право банка, а не обьязанность передавать записи каким-то ментам. Кроме того, случайно может оказаться, что записи повредились или уже по сроку давности затерты.
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Ромасик
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Додано: Чет 05 сер, 2021 12:37
Ромасик написав:
Что за схемы со 100500 расписок я не понял. И кто на такое поведетс
как раз схемы нет, законом не запрещена предоплата. Лазейка которую забыли прикрыть.
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vitaliian
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