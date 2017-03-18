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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 82018202820382048205>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.7 5 38
1. Не вище 900
11%
4
2. 901 - 1050
8%
3
3. 1050 - 1200
16%
6
4. 1201 - 1300
13%
5
5. 1301 - 1400
13%
5
6. 1401 - 1500
21%
8
7. 1501 - 1650
5%
2
8. 1651 - 1800
3%
1
9. Більше 1800
11%
4
Всього голосів : 38
Повідомлення Додано: Чет 05 сер, 2021 13:22

  Успіх написав:
  Sidus написав:Но с другой стороны, мне насчитали в дом кухню на 6к уе. без столешницы, которая в нормальном исполнении еще 1.5-2к стоит...меня немного давит жаба, поэтому возможны компромисы. Каким путем пойти,

А не маєте бажання взяти собі ЦІЛУ кухню за 1-2Куя і раз в 5-7р. змінювати на нову?
З плюсів - за роки, будь-яка кухня набридне/підвтомиться.
А так, ви собі можете купити нову і іншу по дизайну/кольору і т.д.

От я з сім'єю, юзаю свою кухню вже неповних 2р. - і нічого, все ок(десь-колись-щось підкрутив і все ок) - а заплатив я за неї щось ~ 600-700дол. разом з стільницею(водовідштовхуючою)
Це 8 верхніх і нижніх тумб!
Правда, зборку і чіпляння на стіну, робив вдвох з татом 2 дні.

Да никто не будет ничего менять через пять лет. Просто оно будет стоять чуть чуть отваленное и перекошенное. Не натягивайте вашу сову на чужие шарики. Многим изначально нравятся более качественные составляющие имеющие другую структуру/текстуру. При этом речь не идёт о чем то запредельном.

Так же стоит учесть,что переплачиваешь ты разницу, а все что кроме разницы, то есть цена, ты платишь исключительно за хлам.

ПС
Как то попросил для корпуса использовать самое дешевое ДСП, даже не вдавался в подробности, короче, оно воняло несколько месяцев. А разница всего была пару тысяч
hume
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 сер, 2021 14:02

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  hume написав:Да никто не будет ничего менять через пять лет. Просто оно будет стоять чуть чуть отваленное и перекошенное. Не натягивайте вашу сову на чужие шарики. Многим изначально нравятся более качественные составляющие имеющие другую структуру/текстуру. При этом речь не идёт о чем то запредельном

Ну то нафіга стогнати, що дорого? :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Чет 05 сер, 2021 14:08

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  hume написав:В общем мебель это то,что может потянуть очень много, а ставится в самом конце, когда финансы уже на исходе

Ага, маю 💰 тільки на лаЙнос, але хАчЮ бентлі :mrgreen:

То тоді(якщо такі хотєлки) береться в банку кредит і гордо купується, а не розмазується шмарклі на форумі, що приховані плінтуса - це дорого! :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Чет 05 сер, 2021 14:09

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Подскажите, есть мнение по поводу лебедивки? Та, что на обводном канале в вышгородском районе
hume
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 сер, 2021 14:15

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

hume написав:Подскажите, есть мнение по поводу лебедивки? Та, что на обводном канале в вышгородском районе
а шо интересует?
норм место
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Чет 05 сер, 2021 14:16

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Долярчик, не поминай скрытномонтажный плинтус в суе.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 сер, 2021 14:17

где же славные эвакуаторщики Конговца? Почему не оказали услугу?
На Харківському масиві поклали асфальт навколо припаркованого автомобіля
власника автомобіля Ford з рівненськими номерами не могли дочекатися чотири дні.

https://u-news.com.ua/114645-na-harkivs ... bilja.html


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Serg-ik
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Повідомлення Додано: Чет 05 сер, 2021 14:30

  vitaliian написав:
  Ромасик написав:Что за схемы со 100500 расписок я не понял. И кто на такое поведетс
как раз схемы нет, законом не запрещена предоплата. Лазейка которую забыли прикрыть.

лазейка это и называется схема. И нужно обоюдное согласие сторон на такое. А за сэкономленных 100 баксов, мне лично это неинтересно. Есть другие возможности их сэкономить.
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Повідомлення Додано: Чет 05 сер, 2021 14:33

  airmax78 написав:
  sequence написав:
  Vlad442 написав:..
Это почти 10% населения. Еще очень немалый процент переболел (некоторые бессимптомно) и имеют естественный иммунитет.
Весенний локдаун почти не ударил по ценам аренды.

опыт США наглядно показывает, что даже 50% не спасает. Нужны серьезные меры - тупо запрет на посещение общественных мест непривитым, но слабая власть на это не пойдет.
Обнаружил среди своих знакомых кучу сектантов-антипрививочников, ну это же просто пипец, средневековье.

Если койки начнут стремительно заполняться а кислород заканчиваться - то могут и пойти.

зачем вы свою заразу на эту ветку принесли (все втроем)?
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 сер, 2021 14:34

  Serg-ik написав:где же славные эвакуаторщики Конговца? Почему не оказали услугу?
На Харківському масиві поклали асфальт навколо припаркованого автомобіля
власника автомобіля Ford з рівненськими номерами не могли дочекатися чотири дні.

https://u-news.com.ua/114645-na-harkivs ... bilja.html


Зображення

Бред какой-то. Армия эвакуаторов зачем?
airmax78
 
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