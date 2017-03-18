Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Sidus написав:Но с другой стороны, мне насчитали в дом кухню на 6к уе. без столешницы, которая в нормальном исполнении еще 1.5-2к стоит...меня немного давит жаба, поэтому возможны компромисы. Каким путем пойти,
А не маєте бажання взяти собі ЦІЛУ кухню за 1-2Куя і раз в 5-7р. змінювати на нову? З плюсів - за роки, будь-яка кухня набридне/підвтомиться. А так, ви собі можете купити нову і іншу по дизайну/кольору і т.д.
От я з сім'єю, юзаю свою кухню вже неповних 2р. - і нічого, все ок(десь-колись-щось підкрутив і все ок) - а заплатив я за неї щось ~ 600-700дол. разом з стільницею(водовідштовхуючою) Це 8 верхніх і нижніх тумб! Правда, зборку і чіпляння на стіну, робив вдвох з татом 2 дні.
Да никто не будет ничего менять через пять лет. Просто оно будет стоять чуть чуть отваленное и перекошенное. Не натягивайте вашу сову на чужие шарики. Многим изначально нравятся более качественные составляющие имеющие другую структуру/текстуру. При этом речь не идёт о чем то запредельном.
Так же стоит учесть,что переплачиваешь ты разницу, а все что кроме разницы, то есть цена, ты платишь исключительно за хлам.
ПС Как то попросил для корпуса использовать самое дешевое ДСП, даже не вдавался в подробности, короче, оно воняло несколько месяцев. А разница всего была пару тысяч
hume написав:Да никто не будет ничего менять через пять лет. Просто оно будет стоять чуть чуть отваленное и перекошенное. Не натягивайте вашу сову на чужие шарики. Многим изначально нравятся более качественные составляющие имеющие другую структуру/текстуру. При этом речь не идёт о чем то запредельном
Vlad442 написав:.. Это почти 10% населения. Еще очень немалый процент переболел (некоторые бессимптомно) и имеют естественный иммунитет. Весенний локдаун почти не ударил по ценам аренды.
опыт США наглядно показывает, что даже 50% не спасает. Нужны серьезные меры - тупо запрет на посещение общественных мест непривитым, но слабая власть на это не пойдет. Обнаружил среди своих знакомых кучу сектантов-антипрививочников, ну это же просто пипец, средневековье.
Если койки начнут стремительно заполняться а кислород заканчиваться - то могут и пойти.
зачем вы свою заразу на эту ветку принесли (все втроем)?