Додано: Чет 05 сер, 2021 13:22

Успіх написав: Sidus написав: Но с другой стороны, мне насчитали в дом кухню на 6к уе. без столешницы, которая в нормальном исполнении еще 1.5-2к стоит...меня немного давит жаба, поэтому возможны компромисы. Каким путем пойти, Но с другой стороны, мне насчитали в дом кухню на 6к уе. без столешницы, которая в нормальном исполнении еще 1.5-2к стоит...меня немного давит жаба, поэтому возможны компромисы. Каким путем пойти,

А не маєте бажання взяти собі ЦІЛУ кухню за 1-2Куя і раз в 5-7р. змінювати на нову?

З плюсів - за роки, будь-яка кухня набридне/підвтомиться.

А так, ви собі можете купити нову і іншу по дизайну/кольору і т.д.



От я з сім'єю, юзаю свою кухню вже неповних 2р. - і нічого, все ок(десь-колись-щось підкрутив і все ок) - а заплатив я за неї щось ~ 600-700дол. разом з стільницею(водовідштовхуючою)

Це 8 верхніх і нижніх тумб!

Правда, зборку і чіпляння на стіну, робив вдвох з татом 2 дні. А не маєте бажання взяти собі ЦІЛУ кухню за 1-2Куя і раз в 5-7р. змінювати на нову?З плюсів - за роки, будь-яка кухня набридне/підвтомиться.А так, ви собі можете купити нову і іншу по дизайну/кольору і т.д.От я з сім'єю, юзаю свою кухню вже неповних 2р. - і нічого, все ок(десь-колись-щось підкрутив і все ок) - а заплатив я за неї щось ~ 600-700дол. разом з стільницею(водовідштовхуючою)Це 8 верхніх і нижніх тумб!Правда, зборку і чіпляння на стіну, робив вдвох з татом 2 дні.

Да никто не будет ничего менять через пять лет. Просто оно будет стоять чуть чуть отваленное и перекошенное. Не натягивайте вашу сову на чужие шарики. Многим изначально нравятся более качественные составляющие имеющие другую структуру/текстуру. При этом речь не идёт о чем то запредельном.Так же стоит учесть,что переплачиваешь ты разницу, а все что кроме разницы, то есть цена, ты платишь исключительно за хлам.ПСКак то попросил для корпуса использовать самое дешевое ДСП, даже не вдавался в подробности, короче, оно воняло несколько месяцев. А разница всего была пару тысяч