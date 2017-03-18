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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8202820382048205>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.7 5 38
1. Не вище 900
11%
4
2. 901 - 1050
8%
3
3. 1050 - 1200
16%
6
4. 1201 - 1300
13%
5
5. 1301 - 1400
13%
5
6. 1401 - 1500
21%
8
7. 1501 - 1650
5%
2
8. 1651 - 1800
3%
1
9. Більше 1800
11%
4
Всього голосів : 38
Повідомлення Додано: Чет 05 сер, 2021 14:42

  Serg-ik написав:где же славные эвакуаторщики Конговца? Почему не оказали услугу?
На Харківському масиві поклали асфальт навколо припаркованого автомобіля
власника автомобіля Ford з рівненськими номерами не могли дочекатися чотири дні.

https://u-news.com.ua/114645-na-harkivs ... bilja.html


Зображення

почему его не эвакуировали?
он явно с нарушениями пдд припарковался (менее 10 метров до поворота)
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 сер, 2021 14:44

Злые языки говорят, офис ГПУ открыл на Столара 3 уголовных дела по тяжелым статьям. Чем там он владеет на рынке жилья - BudCapital и Enso?
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 05 сер, 2021 14:46

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Ромасик написав:Насколько Я знаю, ЕСТЬ запрет на расчет наличными от 50К грн. Соответственно, есть оценочная стоимость квартиры, которая официально фигурирует как цена. Что за схемы со 100500 расписок я не понял. И кто на такое поведется. Стоимость услуг Пети с прохождением финмона - 100 баксов.
На сколько такую проводку юридически можно назвать фиктивной сложно сказать (будем считать сленгом). По банковским квитанциям и проводкам получается все чисто, стоят подписи покупателя и продавца. По этому все участники не смогут отрицать сделку. Бумажки есть прямым доказательством. Камеры - это право банка, а не обьязанность передавать записи каким-то ментам. Кроме того, случайно может оказаться, что записи повредились или уже по сроку давности затерты.

Предположим, цена объекта 2450000 грн. На сделке я перед передачей денег в закрытой комнате даю продавцу 50 листов на которых написано "я такой-то получил в качестве аванса за квартиру 49000 грн, обязуюсь заключить сделку не поздней 10 августа. На каждой расписке стоят даты задним числом. 01.06.21, 02.06.21, 03.06.21 и так далее. Он их подписывает, получает налом 2450000 грн и мы выходим к нотариусу.
Эти расписки весят даже больше, чем документы из банка, потому что их фиктивность (деньги в этот день не передавались) трудней доказать. В любом случае тут на первом месте не вопрос надежности (хотя чем меньше людей знают про сделку налом, тем лучше), в вопрос экономии этих 100 долларов и лишних движений.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 сер, 2021 14:48

  airmax78 написав:
  Serg-ik написав:где же славные эвакуаторщики Конговца? Почему не оказали услугу?
На Харківському масиві поклали асфальт навколо припаркованого автомобіля
власника автомобіля Ford з рівненськими номерами не могли дочекатися чотири дні.

https://u-news.com.ua/114645-na-harkivs ... bilja.html


Зображення

Бред какой-то. Армия эвакуаторов зачем?

а що порушує автівка ПДР?
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 05 сер, 2021 14:49

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

airmax78 написав:
  Serg-ik написав:где же славные эвакуаторщики Конговца? Почему не оказали услугу?
На Харківському масиві поклали асфальт навколо припаркованого автомобіля
власника автомобіля Ford з рівненськими номерами не могли дочекатися чотири дні.

https://u-news.com.ua/114645-na-harkivs ... bilja.html


Зображення

Бред какой-то. Армия эвакуаторов зачем?
фото вчерашнее
там рукожопство и неорганизованность исполнителя 100%, к чему вообще оно здесь?
чтобы что?
тем более как к нему теперь по свежему асфальту подъезжать?
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Чет 05 сер, 2021 14:51

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  kingkongovets написав:к чему вообще оно здесь?
чтобы что?
это показывает, что эвакуаторы там, где хлебно, в центре, а не там, где надо
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Чет 05 сер, 2021 14:57

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Vlad442 написав:Он их подписывает, получает налом 2450000 грн и мы выходим к нотариусу.
пусть факсимиле прихватит.
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 05 сер, 2021 14:57, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 05 сер, 2021 14:57

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Sidus написав:А кто-то еще недавно заказывал кухню себе (не для аренды)? Понятно, для аренды берется дешман в Эпике/ИКЕЕ, но для себя ж так не экономят? Да и готовые кухни редко попадают в дизайн/размеры/хотелки...
Но с другой стороны, мне насчитали в дом кухню на 6к уе. без столешницы, которая в нормальном исполнении еще 1.5-2к стоит...меня немного давит жаба, поэтому возможны компромисы. Каким путем пойти, чтобы получить качественное и удобное, но чуть дешевле?

После того, как поставил несколько грейдовских кухнь из Эпика в квартиры под аренду (раньше ставил Сокме), оценил их качество и для себя поставил такую же. Лишние элементы выбросил. Ассортимент большой, можно подобрать по виду и размеру. Цена такая, что можно купить еще одну в запас. Сборка быстрая и простая, все уже посверлено и размечено - даже рукожопу трудно ошибиться.
До этого был опыт с кухней на заказ, сложными элементами, в общем для себя, которая достаточно быстро "пожелтела и развалилась". К тому же кухня это такое дело, что может раз в 5-10 лет ее проще менять на свежую, чем чистить.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 сер, 2021 14:57

  Vlad442 написав:Предположим, цена объекта 2450000 грн. На сделке я перед передачей денег в закрытой комнате даю продавцу 50 листов ... в вопрос экономии этих 100 долларов и лишних движений.

вот-вот, а расписку по хорошему нужно писать от руки и правильно указать паспортные данные обох. :lol:
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 сер, 2021 14:57

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Штраф на лобовуху в 1куй(27Кгрн) - вирішив би 95% аналогічних проблем з паркунами!
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