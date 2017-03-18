Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Ромасик написав:Насколько Я знаю, ЕСТЬ запрет на расчет наличными от 50К грн. Соответственно, есть оценочная стоимость квартиры, которая официально фигурирует как цена. Что за схемы со 100500 расписок я не понял. И кто на такое поведется. Стоимость услуг Пети с прохождением финмона - 100 баксов. На сколько такую проводку юридически можно назвать фиктивной сложно сказать (будем считать сленгом). По банковским квитанциям и проводкам получается все чисто, стоят подписи покупателя и продавца. По этому все участники не смогут отрицать сделку. Бумажки есть прямым доказательством. Камеры - это право банка, а не обьязанность передавать записи каким-то ментам. Кроме того, случайно может оказаться, что записи повредились или уже по сроку давности затерты.
Предположим, цена объекта 2450000 грн. На сделке я перед передачей денег в закрытой комнате даю продавцу 50 листов на которых написано "я такой-то получил в качестве аванса за квартиру 49000 грн, обязуюсь заключить сделку не поздней 10 августа. На каждой расписке стоят даты задним числом. 01.06.21, 02.06.21, 03.06.21 и так далее. Он их подписывает, получает налом 2450000 грн и мы выходим к нотариусу. Эти расписки весят даже больше, чем документы из банка, потому что их фиктивность (деньги в этот день не передавались) трудней доказать. В любом случае тут на первом месте не вопрос надежности (хотя чем меньше людей знают про сделку налом, тем лучше), в вопрос экономии этих 100 долларов и лишних движений.
Sidus написав:А кто-то еще недавно заказывал кухню себе (не для аренды)? Понятно, для аренды берется дешман в Эпике/ИКЕЕ, но для себя ж так не экономят? Да и готовые кухни редко попадают в дизайн/размеры/хотелки... Но с другой стороны, мне насчитали в дом кухню на 6к уе. без столешницы, которая в нормальном исполнении еще 1.5-2к стоит...меня немного давит жаба, поэтому возможны компромисы. Каким путем пойти, чтобы получить качественное и удобное, но чуть дешевле?
После того, как поставил несколько грейдовских кухнь из Эпика в квартиры под аренду (раньше ставил Сокме), оценил их качество и для себя поставил такую же. Лишние элементы выбросил. Ассортимент большой, можно подобрать по виду и размеру. Цена такая, что можно купить еще одну в запас. Сборка быстрая и простая, все уже посверлено и размечено - даже рукожопу трудно ошибиться. До этого был опыт с кухней на заказ, сложными элементами, в общем для себя, которая достаточно быстро "пожелтела и развалилась". К тому же кухня это такое дело, что может раз в 5-10 лет ее проще менять на свежую, чем чистить.