Додано: Чет 05 сер, 2021 14:57

Sidus написав: А кто-то еще недавно заказывал кухню себе (не для аренды)? Понятно, для аренды берется дешман в Эпике/ИКЕЕ, но для себя ж так не экономят? Да и готовые кухни редко попадают в дизайн/размеры/хотелки...

Но с другой стороны, мне насчитали в дом кухню на 6к уе. без столешницы, которая в нормальном исполнении еще 1.5-2к стоит...меня немного давит жаба, поэтому возможны компромисы. Каким путем пойти, чтобы получить качественное и удобное, но чуть дешевле? А кто-то еще недавно заказывал кухню себе (не для аренды)? Понятно, для аренды берется дешман в Эпике/ИКЕЕ, но для себя ж так не экономят? Да и готовые кухни редко попадают в дизайн/размеры/хотелки...Но с другой стороны, мне насчитали в дом кухню на 6к уе. без столешницы, которая в нормальном исполнении еще 1.5-2к стоит...меня немного давит жаба, поэтому возможны компромисы. Каким путем пойти, чтобы получить качественное и удобное, но чуть дешевле?

После того, как поставил несколько грейдовских кухнь из Эпика в квартиры под аренду (раньше ставил Сокме), оценил их качество и для себя поставил такую же. Лишние элементы выбросил. Ассортимент большой, можно подобрать по виду и размеру. Цена такая, что можно купить еще одну в запас. Сборка быстрая и простая, все уже посверлено и размечено - даже рукожопу трудно ошибиться.До этого был опыт с кухней на заказ, сложными элементами, в общем для себя, которая достаточно быстро "пожелтела и развалилась". К тому же кухня это такое дело, что может раз в 5-10 лет ее проще менять на свежую, чем чистить.