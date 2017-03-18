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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 05 сер, 2021 14:58
Успіх написав:
Штраф на лобовуху в 1куй(27Кгрн) - вирішив би 95% аналогічних проблем з паркунами!
лопату асфальта на лобовуху
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Ромасик
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Додано: Чет 05 сер, 2021 15:03
Vlad442 написав: Ромасик написав:
Насколько Я знаю, ЕСТЬ запрет на расчет наличными от 50К грн. Соответственно, есть оценочная стоимость квартиры, которая официально фигурирует как цена. Что за схемы со 100500 расписок я не понял. И кто на такое поведется.
Стоимость услуг Пети с прохождением финмона - 100 баксов.
На сколько такую проводку юридически можно назвать фиктивной сложно сказать (будем считать сленгом). По банковским квитанциям и проводкам получается все чисто, стоят подписи покупателя и продавца. По этому все участники не смогут отрицать сделку. Бумажки есть прямым доказательством. Камеры - это право банка, а не обьязанность передавать записи каким-то ментам. Кроме того, случайно может оказаться, что записи повредились или уже по сроку давности затерты.
Предположим, цена объекта 2450000 грн. На сделке я перед передачей денег в закрытой комнате даю продавцу 50 листов на которых написано "я такой-то получил в качестве аванса за квартиру 49000 грн, обязуюсь заключить сделку не поздней 10 августа. На каждой расписке стоят даты задним числом. 01.06.21, 02.06.21, 03.06.21 и так далее. Он их подписывает, получает налом 2450000 грн и мы выходим к нотариусу.
Эти расписки весят даже больше, чем документы из банка, потому что их фиктивность (деньги в этот день не передавались) трудней доказать. В любом случае тут на первом месте не вопрос надежности (хотя чем меньше людей знают про сделку налом, тем лучше), в вопрос экономии этих 100 долларов и лишних движений.
Это все бессмысленная возня. Нотариусу глубоко пофиг, как именно продавец рассчитался с покупателем, важен сам факт. Нотариус не финмон и не выполняет его функции.
Расчёт наличными на большие суммы формально запрещён, но санкций нет, договор не может быть оспорен на этом основании.
Потому никому эти ваши расписки не нужны.
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Faceless
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Додано: Чет 05 сер, 2021 15:10
Ромасик написав: Vlad442 написав:
Предположим, цена объекта 2450000 грн. На сделке я перед передачей денег в закрытой комнате даю продавцу 50 листов ... в вопрос экономии этих 100 долларов и лишних движений.
вот-вот, а расписку по хорошему нужно писать от руки и правильно указать паспортные данные обох.
Нет типового бланка расписки, поэтому можно писать как угодно, лишь бы были понятно кто, от кого, зачем и сколько получил денег.
Смотрите, никакого наказания для физлиц за нарушение предельной суммы расчетов нет. Не существует. Я могу всем заявить, что заплатил/получил эти 2450000 налом на сделке и не будет никакого штрафа и, главное, это не приведет к недействительности сделки. Поэтому можно этого не делать вообще. Можно для самоуспокоения потратить несколько листов бумаги, можно для такого же самоуспокоения заплатить 100 долларов.
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Vlad442
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Додано: Чет 05 сер, 2021 15:11
hume написав:
Дом подразумевает кухню больше, чем в обычной квартире. Соответственно больше и цена. Возможно серьезно тянет фурнитура, комплект которой доходит до 100 евро на один ящик, да даже элементарная смена ДСП для корпуса, со жлоб варианта на более экологичное, потянет денег, не говоря уже про дерево
.
Фасады из натурального дерева сейчас не в моде.
От слова экологичность айтишники улыбаются, считая что их обманывают.
Голымый ДСП + ПВХ пленка модных расцветок самый продаваемый на сегодня вариант.
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UA
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Додано: Чет 05 сер, 2021 15:14
Успіх написав:
Товариство - є серйозне питання!(виділив)
Нет, вы платите за тепло. Если ЖЭК платит абонплату за доставку газа, он включит ее вам в тариф за тепло или в квартплату.
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Vlad442
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