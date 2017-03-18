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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.7 5 38
1. Не вище 900
11%
4
2. 901 - 1050
8%
3
3. 1050 - 1200
16%
6
4. 1201 - 1300
13%
5
5. 1301 - 1400
13%
5
6. 1401 - 1500
21%
8
7. 1501 - 1650
5%
2
8. 1651 - 1800
3%
1
9. Більше 1800
11%
4
Всього голосів : 38
Повідомлення Додано: Чет 05 сер, 2021 15:23

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

kingkongovets написав:кстати, вот где где, а в расписке точно будет реальная сумма - кто там интересовался как сумму проверить?
Только кто ж ее вам даст :)
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 05 сер, 2021 15:25

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  hume написав:В общем мебель это то,что может потянуть очень много, а ставится в самом конце, когда финансы уже на исходе. . Как предмет интерьера она всегда на виду.Поэтому мебелью можно все запороть, чем с радостью и занимается 70%.

Когда в свое время заканчивал ремонт, завез старую мебель с дачи. Не потому что деньги закончились, а не хотел глубоко залезать в "подушку безопасности". В течении полугода-года спокойно разработал дизайн и постепенно поменял мебель. Поэтому, если деньги заканчиваются, кухня из Эпика как временное решение вполне имеет право на жизнь. Заодно будет время определиться с сценариями использования, хорошо все продумать, а потом заказывать.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 сер, 2021 15:26

  kingkongovets написав:
hume написав:Подскажите, есть мнение по поводу лебедивки? Та, что на обводном канале в вышгородском районе
а шо интересует?
норм место

Вот как раз интересует мнение о качестве загородной жизни в том регионе. Просто был проездом очень давно. Район лютижа, по эту сторону моря, не понравился исключительно из-за массы светофоров до Киева, но само место хорошее, леса много. С той стороны поинтересней относительно дороги но, думаю не на много. Интересует исключительно как для полноценного проживания, но меня смущает дорога на Киев.
hume
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 сер, 2021 15:30

  Faceless написав:
kingkongovets написав:кстати, вот где где, а в расписке точно будет реальная сумма - кто там интересовался как сумму проверить?
Только кто ж ее вам даст :)

Сумма в расписке не может отличаться от суммы в договоре купли продажи. Иначе продавец идет в суд, показывает расписку и говорит "я дал ему миллион - вот расписка, а потом выяснились дефекты квартиры и мы сторговались на 800 тыс - вот договор купли-продажи на 800 000, продавец обещал 200 вернуть, то не вернул".
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 сер, 2021 15:34

  Vlad442 написав:
  Faceless написав:
kingkongovets написав:кстати, вот где где, а в расписке точно будет реальная сумма - кто там интересовался как сумму проверить?
Только кто ж ее вам даст :)

Сумма в расписке не может отличаться от суммы в договоре купли продажи. Иначе продавец идет в суд, показывает расписку и говорит "вот я дал ему миллион - вот расписка, а потом выяснились дефекты квартиры и мы сторговались на 800 тыс - вот договор купли-продажи на 800 000, продавец обещал 200 вернуть, то не вернул".


Даешь новый индикатор! Средняя цена м2 на КРЖН согласно распискам, которые попадались практикам на глаза
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 05 сер, 2021 15:36

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Vlad442 написав:
  Faceless написав:
kingkongovets написав:кстати, вот где где, а в расписке точно будет реальная сумма - кто там интересовался как сумму проверить?
Только кто ж ее вам даст :)

Сумма в расписке не может отличаться от суммы в договоре купли продажи. Иначе продавец идет в суд, показывает расписку и говорит "я дал ему миллион - вот расписка, а потом выяснились дефекты квартиры и мы сторговались на 800 тыс - вот договор купли-продажи на 800 000, продавец обещал 200 вернуть, то не вернул".
теоретик)
смысл расписки именно в том, шоп где то зафиксировать реальную сумму, если при взаимном согласии в договоре сумму занижают ради минимизации налогов)
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Чет 05 сер, 2021 15:41

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  kingkongovets написав:теоретик)
смысл расписки именно в том, шоп где то зафиксировать реальную сумму, если при взаимном согласии в договоре сумму занижают доя минимизации налогов)

Конечно теоретик, но если меня попросят занизить в договоре сумму, а расписку написать на полную, отвечу "я что, похож на идиота?".
Теоретически, если вы получили лишние 200 тыс, как в примере выше, вы должны получить их за что-то. Если ни за что, случайно вам переплатили, должны вернуть. Теоретически. А там как решит суд.

И реальная сумма сделки это та, что в договоре, а не та, что в расписке.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 сер, 2021 15:46

  Vlad442 написав:
  Faceless написав:Потому никому эти ваши расписки не нужны.

Расписки никогда не помешают. Подпись продавца в договоре, что с ним рассчитались это хорошо, но подпись под распиской/расписками тоже не помешает. Это тот случай, когда кашу маслом не испортишь.

расписку, в которой от руки только непонятная подпись, легко оспорить.
И опять же - если вы бывалый, и знаете, что такую сделку оспорить нельзя - это хорошо. Но захочет ли неопытный покупатель такими мутками заниматься?
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 сер, 2021 15:49

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

hume написав:Вот как раз интересует мнение о качестве загородной жизни в том регионе. Просто был проездом очень давно. Район лютижа, по эту сторону моря, не понравился исключительно из-за массы светофоров до Киева, но само место хорошее, леса много. С той стороны поинтересней относительно дороги но, думаю не на много. Интересует исключительно как для полноценного проживания, но меня смущает дорога на Киев.

я туда в детстве ездил рыбачить на канал с батей, там реально как заповедник был, сейчас канал канешна подзарос, зато море с этой стороны гораздо менее зеленое, чем с той, потому шо тут фарватер и течение
а сейчас это мой излюбленный маршрут на велике - кружок хотяновка/лебедивка/обе дубечни/новоселки/хотяновка, там офигенно
на киев дорога на 4- до грин лайфа, от яхтклуба уже норм
пробки на богатырской в часы пик, но все ждут замыкание окружной и развязку, из вышгорода можно выезжать и на площадь шевченко через водогон
я бы там жил, но исторически сложилось так, шо живу на противоположной стороне)
Востаннє редагувалось kingkongovets в Чет 05 сер, 2021 15:51, всього редагувалось 1 раз.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Чет 05 сер, 2021 15:49

  zРадио написав:Даешь новый индикатор! Средняя цена м2 на КРЖН согласно распискам, которые попадались практикам на глаза

и вся соль, убедиться, что расписок было 50, а не 60 :mrgreen:
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