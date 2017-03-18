Только кто ж ее вам дастkingkongovets написав:кстати, вот где где, а в расписке точно будет реальная сумма - кто там интересовался как сумму проверить?
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Додано: Чет 05 сер, 2021 15:23
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Только кто ж ее вам даст
Додано: Чет 05 сер, 2021 15:25
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Когда в свое время заканчивал ремонт, завез старую мебель с дачи. Не потому что деньги закончились, а не хотел глубоко залезать в "подушку безопасности". В течении полугода-года спокойно разработал дизайн и постепенно поменял мебель. Поэтому, если деньги заканчиваются, кухня из Эпика как временное решение вполне имеет право на жизнь. Заодно будет время определиться с сценариями использования, хорошо все продумать, а потом заказывать.
Додано: Чет 05 сер, 2021 15:26
Вот как раз интересует мнение о качестве загородной жизни в том регионе. Просто был проездом очень давно. Район лютижа, по эту сторону моря, не понравился исключительно из-за массы светофоров до Киева, но само место хорошее, леса много. С той стороны поинтересней относительно дороги но, думаю не на много. Интересует исключительно как для полноценного проживания, но меня смущает дорога на Киев.
Додано: Чет 05 сер, 2021 15:30
Сумма в расписке не может отличаться от суммы в договоре купли продажи. Иначе продавец идет в суд, показывает расписку и говорит "я дал ему миллион - вот расписка, а потом выяснились дефекты квартиры и мы сторговались на 800 тыс - вот договор купли-продажи на 800 000, продавец обещал 200 вернуть, то не вернул".
Додано: Чет 05 сер, 2021 15:34
Даешь новый индикатор! Средняя цена м2 на КРЖН согласно распискам, которые попадались практикам на глаза
Додано: Чет 05 сер, 2021 15:36
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
теоретик)
смысл расписки именно в том, шоп где то зафиксировать реальную сумму, если при взаимном согласии в договоре сумму занижают ради минимизации налогов)
Додано: Чет 05 сер, 2021 15:41
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Конечно теоретик, но если меня попросят занизить в договоре сумму, а расписку написать на полную, отвечу "я что, похож на идиота?".
Теоретически, если вы получили лишние 200 тыс, как в примере выше, вы должны получить их за что-то. Если ни за что, случайно вам переплатили, должны вернуть. Теоретически. А там как решит суд.
И реальная сумма сделки это та, что в договоре, а не та, что в расписке.
Додано: Чет 05 сер, 2021 15:46
расписку, в которой от руки только непонятная подпись, легко оспорить.
И опять же - если вы бывалый, и знаете, что такую сделку оспорить нельзя - это хорошо. Но захочет ли неопытный покупатель такими мутками заниматься?
Додано: Чет 05 сер, 2021 15:49
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
я туда в детстве ездил рыбачить на канал с батей, там реально как заповедник был, сейчас канал канешна подзарос, зато море с этой стороны гораздо менее зеленое, чем с той, потому шо тут фарватер и течение
а сейчас это мой излюбленный маршрут на велике - кружок хотяновка/лебедивка/обе дубечни/новоселки/хотяновка, там офигенно
на киев дорога на 4- до грин лайфа, от яхтклуба уже норм
пробки на богатырской в часы пик, но все ждут замыкание окружной и развязку, из вышгорода можно выезжать и на площадь шевченко через водогон
я бы там жил, но исторически сложилось так, шо живу на противоположной стороне)
Востаннє редагувалось kingkongovets в Чет 05 сер, 2021 15:51, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 05 сер, 2021 15:49
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