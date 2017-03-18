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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8205820682078208>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.7 5 38
1. Не вище 900
11%
4
2. 901 - 1050
8%
3
3. 1050 - 1200
16%
6
4. 1201 - 1300
13%
5
5. 1301 - 1400
13%
5
6. 1401 - 1500
21%
8
7. 1501 - 1650
5%
2
8. 1651 - 1800
3%
1
9. Більше 1800
11%
4
Всього голосів : 38
Повідомлення Додано: Чет 05 сер, 2021 15:51

  vitaliian написав:
  Ромасик написав:
  Успіх написав:Штраф на лобовуху в 1куй(27Кгрн) - вирішив би 95% аналогічних проблем з паркунами!

лопату асфальта на лобовуху :idea:

какие все добрые, а если хозяин в больнице под наркозом?

правильно, в любой непонятной ситуации давить на жалость.
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 сер, 2021 15:58

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Ромасик написав:
  Vlad442 написав:
  Faceless написав:Потому никому эти ваши расписки не нужны.

Расписки никогда не помешают. Подпись продавца в договоре, что с ним рассчитались это хорошо, но подпись под распиской/расписками тоже не помешает. Это тот случай, когда кашу маслом не испортишь.

расписку, в которой от руки только непонятная подпись, легко оспорить.
И опять же - если вы бывалый, и знаете, что такую сделку оспорить нельзя - это хорошо. Но захочет ли неопытный покупатель такими мутками заниматься?
все это делается с одной целью - минимизировать налоги и сэкономить, шо вполне соответствует ментальности вильнолюдыны
как практик могу сказать, шо схема работает давно
это то шо по существу
а обсуждать кто бывалый, а кто неопытный - неинтересно
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Чет 05 сер, 2021 16:12

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Многие схемы работают давно, хотя в юридическом плане очень дырявые. Люди просто об этом не задумываются. Например договор аренды, который большинство подписывает не глядя. Арендодателям агенты говорят "он между вами, в налоговую не идет", а как начинаются споры по залогу, может улететь туда аж бегом. Арендаторы не понимают, что договор накладывает на них некоторые обязательства. Что если они год прожили и заплатили скажем 12 раз по 10 тыс, то у них при наличии договора должны быть расписки на руках на 120 тыс. Иначе арендодатель теоретически может пойти в суд и взыскать эту сумму, если расчет был налом. Может, но никто никогда так не делает.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 сер, 2021 16:16

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Vlad442 написав:Многие схемы работают давно, хотя в юридическом плане очень дырявые. Люди просто об этом не задумываются. Например договор аренды, который большинство подписывает не глядя. Арендодателям агенты говорят "он между вами, в налоговую не идет", а как начинаются споры по залогу, может улететь туда аж бегом. Арендаторы не понимают, что договор накладывает на них некоторые обязательства. Что если они год прожили и заплатили скажем 12 раз по 10 тыс, то у них при наличии договора должны быть расписки на руках на 120 тыс. Иначе арендодатель теоретически может пойти в суд и взыскать эту сумму, если расчет был налом. Может, но никто никогда так не делает.
а шо, были прецеденты, когда договор попал в налоговую?
и чем закончилось?
реально интересно
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Чет 05 сер, 2021 16:21

  zРадио написав:Злые языки говорят, офис ГПУ открыл на Столара 3 уголовных дела по тяжелым статьям. Чем там он владеет на рынке жилья - BudCapital и Enso?

ДАБИ запретило строительство Оазиса на Рыбальском
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Повідомлення Додано: Чет 05 сер, 2021 16:36

  Vlad442 написав:Например договор аренды, который большинство подписывает не глядя.
там просто не на что смотреть. Все, что арендодатель может поиметь с арендатора - это его залог.
  Vlad442 написав:Арендодателям агенты говорят "он между вами, в налоговую не идет", а как начинаются споры по залогу, может улететь туда аж бегом.
главное, успеть наср*ать посреди квартиры
  Vlad442 написав:Арендаторы не понимают, что договор накладывает на них некоторые обязательства.
да, и не забудьте ФЛП оформить
  Vlad442 написав:Что если они год прожили и заплатили скажем 12 раз по 10 тыс, то у них при наличии договора должны быть расписки на руках на 120 тыс. Иначе арендодатель теоретически может пойти в суд и взыскать эту сумму, если расчет был налом. Может, но никто никогда так не делает.

МОЖЕТ, но НЕ пойдет.
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 сер, 2021 16:49

  Vlad442 написав:
  Ромасик написав:
  Vlad442 написав:Предположим, цена объекта 2450000 грн. На сделке я перед передачей денег в закрытой комнате даю продавцу 50 листов ... в вопрос экономии этих 100 долларов и лишних движений.

вот-вот, а расписку по хорошему нужно писать от руки и правильно указать паспортные данные обох. :lol:

Нет типового бланка расписки, поэтому можно писать как угодно, лишь бы были понятно кто, от кого, зачем и сколько получил денег.

Смотрите, никакого наказания для физлиц за нарушение предельной суммы расчетов нет. Не существует. Я могу всем заявить, что заплатил/получил эти 2450000 налом на сделке и не будет никакого штрафа и, главное, это не приведет к недействительности сделки. Поэтому можно этого не делать вообще. Можно для самоуспокоения потратить несколько листов бумаги, можно для такого же самоуспокоения заплатить 100 долларов.


Если вы продавец, то да, а вот если покупатель - не скажите. Продавец начинает после сделки включать дурачка что подписывал в состоянии аффекта и денег не получал (расписочек уже ж тоже нет) и начинают раскручивать покупателя. Факт передачи денег\расчета по сделке покупатель доказать не может. Слышал о парочке таких случаев с подобным схематозом у мутных нотариусов (в регионах правда).
kbadoo
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Повідомлення Додано: Чет 05 сер, 2021 16:57

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  kingkongovets написав:а шо, были прецеденты, когда договор попал в налоговую?
и чем закончилось?
реально интересно

На долгосроке не слышал. На посуточке слышал историю, были у людей проблемы.
Что нагуглил.
https://tsn.ua/ru/groshi/kievlyaninu-vp ... 42479.html
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 сер, 2021 17:01

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  kbadoo написав:Если вы продавец, то да, а вот если покупатель - не скажите. Продавец начинает после сделки включать дурачка что подписывал в состоянии аффекта и денег не получал (расписочек уже ж тоже нет) и начинают раскручивать покупателя.

Поэтому я говорю, что расписку (или другой факт передачи денег) желательно иметь.
  kbadoo написав:Факт передачи денег\расчета по сделке покупатель доказать не может.

Во всех договорах купли-продажи, которые я видел, есть пункт, что продавец получил деньги до заключения договора, и он под этим подписывается.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 сер, 2021 17:02

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Vlad442 написав:
  kingkongovets написав:а шо, были прецеденты, когда договор попал в налоговую?
и чем закончилось?
реально интересно

На долгосроке не слышал. На посуточке слышал историю, были у людей проблемы.
Что нагуглил.
https://tsn.ua/ru/groshi/kievlyaninu-vp ... 42479.html
ну такое, интересно на основании чего был сделан вывод о получении обвиняемым 95 кг
думаю норм адвокат помножит все эти обвинения на ноль
kingkongovets
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