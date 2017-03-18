Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Faceless написав:Потому никому эти ваши расписки не нужны.
Расписки никогда не помешают. Подпись продавца в договоре, что с ним рассчитались это хорошо, но подпись под распиской/расписками тоже не помешает. Это тот случай, когда кашу маслом не испортишь.
расписку, в которой от руки только непонятная подпись, легко оспорить. И опять же - если вы бывалый, и знаете, что такую сделку оспорить нельзя - это хорошо. Но захочет ли неопытный покупатель такими мутками заниматься?
все это делается с одной целью - минимизировать налоги и сэкономить, шо вполне соответствует ментальности вильнолюдыны как практик могу сказать, шо схема работает давно это то шо по существу а обсуждать кто бывалый, а кто неопытный - неинтересно
Многие схемы работают давно, хотя в юридическом плане очень дырявые. Люди просто об этом не задумываются. Например договор аренды, который большинство подписывает не глядя. Арендодателям агенты говорят "он между вами, в налоговую не идет", а как начинаются споры по залогу, может улететь туда аж бегом. Арендаторы не понимают, что договор накладывает на них некоторые обязательства. Что если они год прожили и заплатили скажем 12 раз по 10 тыс, то у них при наличии договора должны быть расписки на руках на 120 тыс. Иначе арендодатель теоретически может пойти в суд и взыскать эту сумму, если расчет был налом. Может, но никто никогда так не делает.
Vlad442 написав:Многие схемы работают давно, хотя в юридическом плане очень дырявые. Люди просто об этом не задумываются. Например договор аренды, который большинство подписывает не глядя. Арендодателям агенты говорят "он между вами, в налоговую не идет", а как начинаются споры по залогу, может улететь туда аж бегом. Арендаторы не понимают, что договор накладывает на них некоторые обязательства. Что если они год прожили и заплатили скажем 12 раз по 10 тыс, то у них при наличии договора должны быть расписки на руках на 120 тыс. Иначе арендодатель теоретически может пойти в суд и взыскать эту сумму, если расчет был налом. Может, но никто никогда так не делает.
а шо, были прецеденты, когда договор попал в налоговую? и чем закончилось? реально интересно
Vlad442 написав:Например договор аренды, который большинство подписывает не глядя.
там просто не на что смотреть. Все, что арендодатель может поиметь с арендатора - это его залог.
Vlad442 написав:Арендодателям агенты говорят "он между вами, в налоговую не идет", а как начинаются споры по залогу, может улететь туда аж бегом.
главное, успеть наср*ать посреди квартиры
Vlad442 написав:Арендаторы не понимают, что договор накладывает на них некоторые обязательства.
да, и не забудьте ФЛП оформить
Vlad442 написав:Что если они год прожили и заплатили скажем 12 раз по 10 тыс, то у них при наличии договора должны быть расписки на руках на 120 тыс. Иначе арендодатель теоретически может пойти в суд и взыскать эту сумму, если расчет был налом. Может, но никто никогда так не делает.
Vlad442 написав:Предположим, цена объекта 2450000 грн. На сделке я перед передачей денег в закрытой комнате даю продавцу 50 листов ... в вопрос экономии этих 100 долларов и лишних движений.
вот-вот, а расписку по хорошему нужно писать от руки и правильно указать паспортные данные обох.
Нет типового бланка расписки, поэтому можно писать как угодно, лишь бы были понятно кто, от кого, зачем и сколько получил денег.
Смотрите, никакого наказания для физлиц за нарушение предельной суммы расчетов нет. Не существует. Я могу всем заявить, что заплатил/получил эти 2450000 налом на сделке и не будет никакого штрафа и, главное, это не приведет к недействительности сделки. Поэтому можно этого не делать вообще. Можно для самоуспокоения потратить несколько листов бумаги, можно для такого же самоуспокоения заплатить 100 долларов.
Если вы продавец, то да, а вот если покупатель - не скажите. Продавец начинает после сделки включать дурачка что подписывал в состоянии аффекта и денег не получал (расписочек уже ж тоже нет) и начинают раскручивать покупателя. Факт передачи денег\расчета по сделке покупатель доказать не может. Слышал о парочке таких случаев с подобным схематозом у мутных нотариусов (в регионах правда).
kbadoo написав:Если вы продавец, то да, а вот если покупатель - не скажите. Продавец начинает после сделки включать дурачка что подписывал в состоянии аффекта и денег не получал (расписочек уже ж тоже нет) и начинают раскручивать покупателя.
Поэтому я говорю, что расписку (или другой факт передачи денег) желательно иметь.
kbadoo написав:Факт передачи денег\расчета по сделке покупатель доказать не может.
Во всех договорах купли-продажи, которые я видел, есть пункт, что продавец получил деньги до заключения договора, и он под этим подписывается.