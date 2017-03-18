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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8205820682078208

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.7 5 38
1. Не вище 900
11%
4
2. 901 - 1050
8%
3
3. 1050 - 1200
16%
6
4. 1201 - 1300
13%
5
5. 1301 - 1400
13%
5
6. 1401 - 1500
21%
8
7. 1501 - 1650
5%
2
8. 1651 - 1800
3%
1
9. Більше 1800
11%
4
Всього голосів : 38
Повідомлення Додано: Чет 05 сер, 2021 17:05

  vitaliian написав:
  Ромасик написав:
  Успіх написав:Штраф на лобовуху в 1куй(27Кгрн) - вирішив би 95% аналогічних проблем з паркунами!

лопату асфальта на лобовуху :idea:

какие все добрые, а если хозяин в больнице под наркозом?

ще раз запитання, які правила ПДР порушувало дане авто?
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 05 сер, 2021 17:13

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  flyman написав:ще раз запитання, які правила ПДР порушувало дане авто?

Немає 10м до ....
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Успіх
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Повідомлення Додано: Чет 05 сер, 2021 17:19

  Прохожий написав:
  zРадио написав:Злые языки говорят, офис ГПУ открыл на Столара 3 уголовных дела по тяжелым статьям. Чем там он владеет на рынке жилья - BudCapital и Enso?

ДАБИ запретило строительство Оазиса на Рыбальском


По высоте перебор?
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 05 сер, 2021 17:21

  Vlad442 написав:
  kbadoo написав:Факт передачи денег\расчета по сделке покупатель доказать не может.

Во всех договорах купли-продажи, которые я видел, есть пункт, что продавец получил деньги до заключения договора, и он под этим подписывается.
[/quote]
похоже человек никогда не подписывал договор купли-продажи)
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Повідомлення Додано: Чет 05 сер, 2021 17:24

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  kingkongovets написав:ну такое, интересно на основании чего был сделан вывод о получении обвиняемым 95 кг
думаю норм адвокат помножит все эти обвинения на ноль

Писал расписки, или получал деньги на карточку, или сам написал в объяснительной - бывает и так.

Вообще налоговой, чтобы выписать штраф и доначисления, много не нужно. Договор аренды и заявление арендаторов. Потом арендодатель должен идти в суд (с нормальным адвокатом) и нести чушь, что люди жили два года, не платили ни копейки, а он им ни слова не сказал. После этого дело переходит в уголовную плоскость - дача заведомо ложных показаний, и теперь возможно использовать доказательства фото, видео, показания свидетелей и т. п. По результатам уголовного дела, где передача денег уже доказана, происходят дальнейшие действия с налоговым делом. Теоретически.
Vlad442
 
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