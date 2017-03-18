ще раз запитання, які правила ПДР порушувало дане авто?
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Додано: Чет 05 сер, 2021 17:05
Додано: Чет 05 сер, 2021 17:13
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Додано: Чет 05 сер, 2021 17:19
Додано: Чет 05 сер, 2021 17:21
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похоже человек никогда не подписывал договор купли-продажи)
Додано: Чет 05 сер, 2021 17:24
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Писал расписки, или получал деньги на карточку, или сам написал в объяснительной - бывает и так.
Вообще налоговой, чтобы выписать штраф и доначисления, много не нужно. Договор аренды и заявление арендаторов. Потом арендодатель должен идти в суд (с нормальным адвокатом) и нести чушь, что люди жили два года, не платили ни копейки, а он им ни слова не сказал. После этого дело переходит в уголовную плоскость - дача заведомо ложных показаний, и теперь возможно использовать доказательства фото, видео, показания свидетелей и т. п. По результатам уголовного дела, где передача денег уже доказана, происходят дальнейшие действия с налоговым делом. Теоретически.
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