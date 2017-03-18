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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 05 сер, 2021 17:05
vitaliian написав: Ромасик написав: Успіх написав:
Штраф на лобовуху в 1куй(27Кгрн) - вирішив би 95% аналогічних проблем з паркунами!
лопату асфальта на лобовуху
какие все добрые, а если хозяин в больнице под наркозом?
ще раз запитання, які правила ПДР порушувало дане авто?
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Додано: Чет 05 сер, 2021 17:19
Прохожий написав: zРадио написав:
Злые языки говорят, офис ГПУ открыл на Столара 3 уголовных дела по тяжелым статьям. Чем там он владеет на рынке жилья - BudCapital и Enso?
ДАБИ запретило строительство Оазиса на Рыбальском
По высоте перебор?
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Додано: Чет 05 сер, 2021 17:21
Vlad442 написав: kbadoo написав:
Факт передачи денег\расчета по сделке покупатель доказать не может.
Во всех договорах купли-продажи, которые я видел, есть пункт, что продавец получил деньги до заключения договора, и он под этим подписывается.
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похоже человек никогда не подписывал договор купли-продажи)
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Додано: Чет 05 сер, 2021 17:24
kingkongovets написав:
ну такое, интересно на основании чего был сделан вывод о получении обвиняемым 95 кг
думаю норм адвокат помножит все эти обвинения на ноль
Писал расписки, или получал деньги на карточку, или сам написал в объяснительной - бывает и так.
Вообще налоговой, чтобы выписать штраф и доначисления, много не нужно. Договор аренды и заявление арендаторов. Потом арендодатель должен идти в суд (с нормальным адвокатом) и нести чушь, что люди жили два года, не платили ни копейки, а он им ни слова не сказал. После этого дело переходит в уголовную плоскость - дача заведомо ложных показаний, и теперь возможно использовать доказательства фото, видео, показания свидетелей и т. п. По результатам уголовного дела, где передача денег уже доказана, происходят дальнейшие действия с налоговым делом. Теоретически.
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Додано: Чет 05 сер, 2021 17:36
влад, я вам говорил, шо вы оторванный от жизни теоретик еще лет 5 назад, а вы обижались)
я повторяю это и сейчас, все немного не так, как вы себе представляете
ругаться и спорить не собираюсь
с уважением, без обид
Востаннє редагувалось kingkongovets
в Чет 05 сер, 2021 17:47, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 05 сер, 2021 17:46
Ромасик написав: Vlad442 написав:
Что такое фиктивная банковская проводка?
Это как?
Насколько Я знаю, ЕСТЬ запрет на расчет наличными от 50К грн. Соответственно, есть оценочная стоимость квартиры, которая официально фигурирует как цена. Что за схемы со 100500 расписок я не понял. И кто на такое поведется. Стоимость услуг Пети с прохождением финмона - 100 баксов.
На сколько такую проводку юридически можно назвать фиктивной сложно сказать (будем считать сленгом). По банковским квитанциям и проводкам получается все чисто, стоят подписи покупателя и продавца. По этому все участники не смогут отрицать сделку. Бумажки есть прямым доказательством. Камеры - это право банка, а не обьязанность передавать записи каким-то ментам. Кроме того, случайно может оказаться, что записи повредились или уже по сроку давности затерты.
« Камеры - это право банка» - нет. Камеры это не право, это ОБЯЗАННОСТЬ банка.
Постановление НБУ, камеры а кассах обязательно.
И если потом какие то разбирательства, то все это смотрится наблюдается, кто во сколько зашёл, как достаёт деньги, как они считаются кассиром и тд.
То есть это механизм защиты при таких вещах как например деньги приняли а проводку не сделали.
Повреждения и срок давности тоже регламентируется.
Штрафы никто не отменял и отзыв лицензии.
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Додано: Чет 05 сер, 2021 17:47
kingkongovets написав:
влад, я вам говорил, шо вы оторванный от жизни теоретик еще лет 5 назад, а вы обижались)
я повторяю это и сейчас, все немного не так, как вы себе представляете
ругаться и спорить не собираюсь
Я прописал худший теоретический сценарий для арендодателя. Нигде не утверждаю, что это происходит на практике, но раз в год и палка стреляет, поэтому нужно жить, учитывая все возможные теоретические подводные камни при любых действиях.
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Додано: Чет 05 сер, 2021 17:52
Vlad442 написав:
Вообще налоговой, чтобы выписать штраф и доначисления, много не нужно. Договор аренды и заявление арендаторов. Потом арендодатель должен идти в суд
ну это если арендодатель не официально сдает
а у арендатора белый доход позволяющий платить за аренду и жить на остаток
короче ситуация зеркальная)
а реально налоговой пох на это все, во всяком случае на данный момент
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Додано: Чет 05 сер, 2021 17:57
Vlad442 написав: Ромасик написав:
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Предположим, цена объекта 2450000 грн. На сделке я перед передачей денег в закрытой комнате даю продавцу 50 листов на которых написано "я такой-то получил в качестве аванса за квартиру 49000 грн, обязуюсь заключить сделку не поздней 10 августа. На каждой расписке стоят даты задним числом. 01.06.21, 02.06.21, 03.06.21 и так далее. Он их подписывает, получает налом 2450000 грн и мы выходим к нотариусу.
Эти расписки весят даже больше, чем документы из банка, потому что их фиктивность (деньги в этот день не передавались) трудней доказать. В любом случае тут на первом месте не вопрос надежности (хотя чем меньше людей знают про сделку налом, тем лучше), в вопрос экономии этих 100 долларов и лишних движений.
А если вышел и тебе по голове дали и расписки порвали?
А не кажется рискованным три миллиона денег возить с собой по городу??
Машину заблокировали ствол наставили и фсе.
Нанимать гос охрану для охраны передвижений?
Почему нужно возиться с наликом вообще? почему загодя не положить свои деньги на счёт и сделать непосредственно при оплате полностью безналичный расчёт?
Но конечно это в случае “белых» денег.
Не в этом ли вопрос?
« расписки весят даже больше, чем документы из банка» - риалли?
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