Vlad442 написав:

Ромасик написав: .

Предположим, цена объекта 2450000 грн. На сделке я перед передачей денег в закрытой комнате даю продавцу 50 листов на которых написано "я такой-то получил в качестве аванса за квартиру 49000 грн, обязуюсь заключить сделку не поздней 10 августа. На каждой расписке стоят даты задним числом. 01.06.21, 02.06.21, 03.06.21 и так далее. Он их подписывает, получает налом 2450000 грн и мы выходим к нотариусу.Эти расписки весят даже больше, чем документы из банка, потому что их фиктивность (деньги в этот день не передавались) трудней доказать. В любом случае тут на первом месте не вопрос надежности (хотя чем меньше людей знают про сделку налом, тем лучше), в вопрос экономии этих 100 долларов и лишних движений.