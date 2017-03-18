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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 05 сер, 2021 17:58
Прохожий написав:
ну это если арендодатель не официально сдает
Если сдает официально, то проблем с налоговой не будет, но могут вылезти множество других теоретических проблем с договором аренды. Хорошо, что арендодатели не подозревают о том, насколько хорошо их с советских времен (когда все формально арендовали) защищает государство.
Прохожий написав:
а у арендатора белый доход позволяющий платить за аренду и жить на остаток
короче ситуация зеркальная)
Он может быть безработным и жить на накопления. Или принесет договор займа от родителей, или выдумает еще что-то. Нет способов определить, что он получает доход, основываясь на его тратах.
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Vlad442
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Додано: Чет 05 сер, 2021 18:04
Vlad442 написав: Ромасик написав: Vlad442 написав:
Предположим, цена объекта 2450000 грн. На сделке я перед передачей денег в закрытой комнате даю продавцу 50 листов ... в вопрос экономии этих 100 долларов и лишних движений.
вот-вот, а расписку по хорошему нужно писать от руки и правильно указать паспортные данные обох.
Нет типового бланка расписки, поэтому можно писать как угодно, лишь бы были понятно кто, от кого, зачем и сколько получил денег.
Смотрите, никакого наказания для физлиц за нарушение предельной суммы расчетов нет. Не существует. Я могу всем заявить, что заплатил/получил эти 2450000 налом на сделке и не будет никакого штрафа и, главное, это не приведет к недействительности сделки. Поэтому можно этого не делать вообще. Можно для самоуспокоения потратить несколько листов бумаги, можно для такого же самоуспокоения заплатить 100 долларов.
Вы вот даже прямо сейчас сделали грубейшую ошибку в описании требовании к расписке.
Например не указали КОГДА. А уже без этого замучишься доказывать что она «валидна»
Конечно это подразумевается, что дата должна быть.
Но нужно понимать что сами по себе расписки это очень шаткий и ненадёжный инструмент.
Востаннє редагувалось Voistov
в Чет 05 сер, 2021 18:14, всього редагувалось 4 разів.
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Voistov
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Додано: Чет 05 сер, 2021 18:10
Voistov написав:
А не кажется рискованным три миллиона денег возить с собой по городу??
На последней сделке мы встретились с продавцом (были одни) у нотариуса, потом с рюкзачком с деньгами (куда их было деть) ходили в соседний банк оплачивали квитанции. После сделки вместе прогулялись до метро и даже проехали несколько станций в одном направлении.
Voistov написав:
Почему нужно возиться с наликом вообще? почему загодя не положить свои деньги на счёт и сделать непосредственно при оплате полностью безналичный расчёт?
Менять доллары на гривны, нести в кассу, проходить финмониторинг, платить комиссию, делать проводку, идти к нотариусу в надежде что покупатель не сбежит в банк снимать ваши денежки со своего счета. Покупателю потом снимать гривны (сколько там сейчас, 150 тыс в сутки), менять на доллары. Странно, почему мало людей любят этим заниматься?
Voistov написав:
« расписки весят даже больше, чем документы из банка» - риалли?
Фиктивность расписок (что деньги передавались не в этот день, а другой) доказать трудней, чем фиктивность банковской проводки, которая была только на бумаге.
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Vlad442
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Додано: Чет 05 сер, 2021 18:12
Voistov написав:
Но нужно понимать что сами по себе расписки это очень шаткий и ненадёжный инструмент.
Вы не поняли о чем идет речь. Не сами по себе, а в дополнение к договору купли-продажи.
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Vlad442
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Додано: Чет 05 сер, 2021 18:15
Vlad442 написав: Voistov написав:
А не кажется рискованным три миллиона денег возить с собой по городу??
На последней сделке мы встретились с продавцом (были одни) у нотариуса, потом с рюкзачком с деньгами (куда их было деть) ходили в соседний банк оплачивали квитанции. После сделки вместе прогулялись до метро и даже проехали несколько станций в одном направлении.
Voistov написав:
Почему нужно возиться с наликом вообще? почему загодя не положить свои деньги на счёт и сделать непосредственно при оплате полностью безналичный расчёт?
Менять доллары на гривны, нести в кассу, проходить финмониторинг, платить комиссию, делать проводку, идти к нотариусу в надежде что покупатель не сбежит в банк снимать ваши денежки со своего счета. Покупателю потом снимать гривны (сколько там сейчас, 150 тыс в сутки), менять на доллары. Странно, почему мало людей любят этим заниматься?
Voistov написав:
« расписки весят даже больше, чем документы из банка» - риалли?
Фиктивность расписок (что деньги передавались не в этот день, а другой) доказать трудней, чем фиктивность банковской проводки, которая была только на бумаге.
Перенёс это с предыдущего поста.
Как мне сказал сегодня один умный человек:” когда слышишь о рейдерстве, надо понимать, что в подавляющем случае нет никакого рейдерства. Есть хитроумные хомячки, которые вместо того чтобы нормально оформлять документы и операции начинают что то мутить. А потом правильные юристы которые в институтах не штаны просиживали а книжки читали, просто сделают так, чтобы все было по закону. Если в результате их действий имущество оказывается в других руках - ну чтоже… такова воля Господня.
А все потому, что хитроумный хомячок почему то решил что имущество и деньги принадлежат ему безусловно, и сам факт этого обладания - нечто данное свыше и самособой разумеющееся.
Он ошибается.
Это не так.»
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Voistov
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Додано: Чет 05 сер, 2021 18:36
Успіх написав: flyman написав:
ще раз запитання, які правила ПДР порушувало дане авто?
Немає 10м до ....
хіба то правило, - скаже нащадок славетного роду
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Ромасик
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Додано: Чет 05 сер, 2021 18:39
Voistov написав:
Но конечно это в случае “белых» денег.
Не в этом ли вопрос?
с черными можно сделать то же при помощи банковских ячеек при содействии отделения банка. Но это 100 баксов.
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Додано: Чет 05 сер, 2021 18:43
Voistov написав:
Как мне сказал сегодня один умный человек:” когда слышишь о рейдерстве, надо понимать, что в подавляющем случае нет никакого рейдерства. Есть хитроумные хомячки, которые вместо того чтобы нормально оформлять документы и операции начинают что то мутить. А потом правильные юристы которые в институтах не штаны просиживали а книжки читали, просто сделают так, чтобы все было по закону.
ничего они не делают по закону.
1) хомячки не всегда что-то мутят, иногда просто тупые или не могут раскошелиться на норм юриста.
2) рейдеры используют и силовую поддержку - например выбросив текущее руководоство предприятия или владельца квартиры, прикриваясь решением какого-то донецкого суда. И пока хомячек прозревает, быстро все переоформляют и монетизируют.
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Ромасик
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Додано: Чет 05 сер, 2021 18:53
Ромасик написав: Voistov написав:
Как мне сказал сегодня один умный человек:” когда слышишь о рейдерстве, надо понимать, что в подавляющем случае нет никакого рейдерства. Есть хитроумные хомячки, которые вместо того чтобы нормально оформлять документы и операции начинают что то мутить. А потом правильные юристы которые в институтах не штаны просиживали а книжки читали, просто сделают так, чтобы все было по закону.
ничего они не делают по закону.
1) хомячки не всегда что-то мутят, иногда просто тупые или не могут раскошелиться на норм юриста.
2) рейдеры используют и силовую поддержку - например выбросив текущее руководоство предприятия или владельца квартиры, прикриваясь решением какого-то донецкого суда. И пока хомячек прозревает, быстро все переоформляют и монетизируют.
Все так.
Владельцы предприятия пусть думаю о ньюнсах владения своих активов сами.
Предприятия это не «наш» уровень, наш это операция покупки продажи недвижимости, в частности жилой.
Гарантии нет. Это так.
Можно все сделать «правильно» и лишиться денег или жилья.
Но являются ли это достаточными аргументами в пользу «схем» ?
Покупка квартиры это сложная и потенциально опасная процедура.
Если человек любой этого не понимает, его просто искренне жаль.
Если понимает, то нужно делать все максимально в «белую».
Хомячок делает такую операцию несколько раз в жизни может.
У жуликов это работа, иногда даже с не нормированным рабочим графиком, а не с «9 до 18»
Кто, кто кого перегорает ?
« рейдеры используют и силовую поддержку » когда конструкция гнилая, достаточно выбить один камень чтобы она обрушилась.
Востаннє редагувалось Voistov
в Чет 05 сер, 2021 19:00, всього редагувалось 1 раз.
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Voistov
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Додано: Чет 05 сер, 2021 19:00
Так, як на валютній гілці це труть - значіть це більше належить до нерухомості))
Тож, перекидаю сюди))
На моменті, мій кошик сформований так:
👍 80% - бетон
👍 18% - долярчики(по середньозваженому 27,00(05)
👍 2% - #самакрасива
А як у вас, шановне товариство?
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