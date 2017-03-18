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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8208820982108211>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.7 5 39
1. Не вище 900
10%
4
2. 901 - 1050
8%
3
3. 1050 - 1200
15%
6
4. 1201 - 1300
13%
5
5. 1301 - 1400
13%
5
6. 1401 - 1500
23%
9
7. 1501 - 1650
5%
2
8. 1651 - 1800
3%
1
9. Більше 1800
10%
4
Всього голосів : 39
Повідомлення Додано: Чет 05 сер, 2021 19:01

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Успіх написав:#самакрасива
надеюсь это ваша супруга?
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 05 сер, 2021 19:05

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Voistov написав:Гарантии нет. Это так.
Можно все сделать «правильно» и лишиться денег или жилья.

Но являются ли это достаточными аргументами в пользу «схем» ?

Вы не прокомментировали про разрыв во времени между перечислением денег и визитом к нотариусу.
Делаем все «правильно» - деньги передаются налом под расписку или под купленную проводку и стороны переходя в соседнюю комнату подписывать документы при закрытых входных дверях.
Делаем все правильно - делаем проводку и идем к нотариусу. Тут продавец хватается за сердце, падает и его увозит скорая. Ни квартиры, ни денег.
Лучше я буду делать все по старинке, «правильно», пока государство не обеспечит безопасную процедуру расчетов по безналу.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 сер, 2021 19:08

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Успіх написав:На моменті, мій кошик сформований так:
👍 80% - бетон
👍 18% - долярчики(по середньозваженому 27,00(05)
👍 2% - #самакрасива

Интересно, 80% бетон это вы считаете своего будущего смарта, или учитываете квартиру, в которой живете?
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 сер, 2021 19:10

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Vlad442 написав:Лучше я буду делать все по старинке, «правильно», пока государство не обеспечит безопасную процедуру расчетов по безналу.
раньше у банков была услуга заморозки денег до выполнения какого то условия (в данном примере подписания договора купли продажи) Если условие не выполняется деньги возвращаются продавцу. В 90х когда было много кидков компания в которой я работал такой услугой пользовалась.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 05 сер, 2021 19:11

  kbadoo написав:
  Vlad442 написав:[quote="5274857:Ромасик"
Предположим, цена объекта 2450000 грн. На сделке я перед передачей денег в закрытой комнате даю продавцу 50 листов ... в вопрос экономии этих 100 долларов и лишних движений.
вот-вот, а расписку по хорошему нужно писать от руки и правильно указать паспортные данные обох. :lol
Нет типового бланка расписки, поэтому можно писать как угодно, лишь бы были понятно кто, от кого, зачем и сколько получил денег.

Смотрите, никакого наказания для физлиц за нарушение предельной суммы расчетов нет. Не существует. Я могу всем заявить, что заплатил/получил эти 2450000 налом на сделке и не будет никакого штрафа и, главное, это не приведет к недействительности сделки. Поэтому можно этого не делать вообще. Можно для самоуспокоения потратить несколько листов бумаги, можно для такого же самоуспокоения заплатить 100 долларов.


Если вы продавец, то да, а вот если покупатель - не скажите. Продавец начинает после сделки включать дурачка что подписывал в состоянии аффекта и денег не получал (расписочек уже ж тоже нет) и начинают раскручивать покупателя. Факт передачи денег\расчета по сделке покупатель доказать не может. Слышал о парочке таких случаев с подобным схематозом у мутных нотариусов (в регионах правда).]
[/quote]

Да, именно это классический случай.
Да, такое может быть.

- действительно хотел продать квартиру.
Но за пять минут до сделки понял, что не хочу продавать, на меня что то нашло… момент получения денег не помню.
- ваша часть, прошу признать моего клиента недееспособным в момент сделки, справка от психиатра прилагается.
И судья такой: - да такое может быть. Закон суров но это зако.

И фсе.


А что если бы было через банк .
Просто значит когда счёт открывали были в состоянии аффекта?
А когда реквизиты счета передавали покупателю, тоже?
А, через два дня снимали в банке? а ведь вы снимали, есть доказательства.
Востаннє редагувалось Voistov в Чет 05 сер, 2021 19:13, всього редагувалось 3 разів.
Voistov
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 сер, 2021 19:11

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  vitaliian написав:услуга заморозки денег до выполнения какого то условия (в данном примере подписания договора купли продажи)

Можно ссылочку на эту услугу. Какой банк ее предоставляет?
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 сер, 2021 19:16

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Vlad442 написав:Можно ссылочку на эту услугу. Какой банк ее предоставляет?
тогда это был аваль, услуга называется банковская гарантия, кто сейчас её предоставляет не подскажу.

гугл выдал https://www.mtb.ua/ru/ForBanksBankGuarantees
https://www.piraeusbank.ua/ru/SME_other ... ntees.html
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 05 сер, 2021 19:18

  vitaliian написав:
  Vlad442 написав:Можно ссылочку на эту услугу. Какой банк ее предоставляет?
тогда это был аваль, услуга называется банковская гарантия, кто сейчас её предоставляет не подскажу.

гугл выдал https://www.mtb.ua/ru/ForBanksBankGuarantees

Может потому, что сейчас этой услуги в Украине нет, поэтому о чем говорить?
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 сер, 2021 19:22

  Vlad442 написав:
  Voistov написав:Гарантии нет. Это так.
Можно все сделать «правильно» и лишиться денег или жилья.

Но являются ли это достаточными аргументами в пользу «схем» ?

Вы не прокомментировали про разрыв во времени между перечислением денег и визитом к нотариусу.
Делаем все «правильно» - деньги передаются налом под расписку или под купленную проводку и стороны переходя в соседнюю комнату подписывать документы при закрытых входных дверях.
Делаем все правильно - делаем проводку и идем к нотариусу. Тут продавец хватается за сердце, падает и его увозит скорая. Ни квартиры, ни денег.
Лучше я буду делать все по старинке, «правильно», пока государство не обеспечит безопасную процедуру расчетов по безналу.


А никакого налика из рук в руки.
Это запрещено законом.
И нечего тут больше комментировать
Voistov
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 сер, 2021 19:22

Voistov
Вам продать, или купить?

Если я буду продавать, и вы придете ко мне с предложением рассчитаться по безналу, я скажу "конечно, накидываем 1% за конвертацию и вперед".

Если я буду покупать, я сразу спрошу, какие мои гарантии, что после перечисления денег вы дойдете до нотариуса, а не сбежите? "Гарантируйте мне безопасность, давайте мы сначала подпишем договор, а потом пойдем в банк". Согласитесь? Или будете рассказывать про правильно?
Востаннє редагувалось Vlad442 в Чет 05 сер, 2021 19:27, всього редагувалось 2 разів.
Vlad442
 
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