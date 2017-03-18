Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Voistov написав:Гарантии нет. Это так. Можно все сделать «правильно» и лишиться денег или жилья.
Но являются ли это достаточными аргументами в пользу «схем» ?
Вы не прокомментировали про разрыв во времени между перечислением денег и визитом к нотариусу. Делаем все «правильно» - деньги передаются налом под расписку или под купленную проводку и стороны переходя в соседнюю комнату подписывать документы при закрытых входных дверях. Делаем все правильно - делаем проводку и идем к нотариусу. Тут продавец хватается за сердце, падает и его увозит скорая. Ни квартиры, ни денег. Лучше я буду делать все по старинке, «правильно», пока государство не обеспечит безопасную процедуру расчетов по безналу.
Vlad442 написав:Лучше я буду делать все по старинке, «правильно», пока государство не обеспечит безопасную процедуру расчетов по безналу.
раньше у банков была услуга заморозки денег до выполнения какого то условия (в данном примере подписания договора купли продажи) Если условие не выполняется деньги возвращаются продавцу. В 90х когда было много кидков компания в которой я работал такой услугой пользовалась.
Vlad442 написав:[quote="5274857:Ромасик" Предположим, цена объекта 2450000 грн. На сделке я перед передачей денег в закрытой комнате даю продавцу 50 листов ... в вопрос экономии этих 100 долларов и лишних движений. вот-вот, а расписку по хорошему нужно писать от руки и правильно указать паспортные данные обох. :lol Нет типового бланка расписки, поэтому можно писать как угодно, лишь бы были понятно кто, от кого, зачем и сколько получил денег.
Смотрите, никакого наказания для физлиц за нарушение предельной суммы расчетов нет. Не существует. Я могу всем заявить, что заплатил/получил эти 2450000 налом на сделке и не будет никакого штрафа и, главное, это не приведет к недействительности сделки. Поэтому можно этого не делать вообще. Можно для самоуспокоения потратить несколько листов бумаги, можно для такого же самоуспокоения заплатить 100 долларов.
Если вы продавец, то да, а вот если покупатель - не скажите. Продавец начинает после сделки включать дурачка что подписывал в состоянии аффекта и денег не получал (расписочек уже ж тоже нет) и начинают раскручивать покупателя. Факт передачи денег\расчета по сделке покупатель доказать не может. Слышал о парочке таких случаев с подобным схематозом у мутных нотариусов (в регионах правда).]
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Да, именно это классический случай. Да, такое может быть.
- действительно хотел продать квартиру. Но за пять минут до сделки понял, что не хочу продавать, на меня что то нашло… момент получения денег не помню. - ваша часть, прошу признать моего клиента недееспособным в момент сделки, справка от психиатра прилагается. И судья такой: - да такое может быть. Закон суров но это зако.
И фсе.
А что если бы было через банк . Просто значит когда счёт открывали были в состоянии аффекта? А когда реквизиты счета передавали покупателю, тоже? А, через два дня снимали в банке? а ведь вы снимали, есть доказательства.
Востаннє редагувалось Voistov в Чет 05 сер, 2021 19:13, всього редагувалось 3 разів.
Voistov написав:Гарантии нет. Это так. Можно все сделать «правильно» и лишиться денег или жилья.
Но являются ли это достаточными аргументами в пользу «схем» ?
Вы не прокомментировали про разрыв во времени между перечислением денег и визитом к нотариусу. Делаем все «правильно» - деньги передаются налом под расписку или под купленную проводку и стороны переходя в соседнюю комнату подписывать документы при закрытых входных дверях. Делаем все правильно - делаем проводку и идем к нотариусу. Тут продавец хватается за сердце, падает и его увозит скорая. Ни квартиры, ни денег. Лучше я буду делать все по старинке, «правильно», пока государство не обеспечит безопасную процедуру расчетов по безналу.
А никакого налика из рук в руки. Это запрещено законом. И нечего тут больше комментировать
Если я буду продавать, и вы придете ко мне с предложением рассчитаться по безналу, я скажу "конечно, накидываем 1% за конвертацию и вперед".
Если я буду покупать, я сразу спрошу, какие мои гарантии, что после перечисления денег вы дойдете до нотариуса, а не сбежите? "Гарантируйте мне безопасность, давайте мы сначала подпишем договор, а потом пойдем в банк". Согласитесь? Или будете рассказывать про правильно?
Востаннє редагувалось Vlad442 в Чет 05 сер, 2021 19:27, всього редагувалось 2 разів.