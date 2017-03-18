это был бы наиболее безопасный вариант купли продажи, мы же о безопасности а не о банковских услугах до этого говорили?
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Додано: Чет 05 сер, 2021 19:22
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
это был бы наиболее безопасный вариант купли продажи, мы же о безопасности а не о банковских услугах до этого говорили?
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 05 сер, 2021 19:25, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Чет 05 сер, 2021 19:24
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Додано: Чет 05 сер, 2021 19:25
Вы говорите о том, чего нет. Когда будет, поговорим, и даже будем покупать по безналу, а пока это ни о чем.
Додано: Чет 05 сер, 2021 19:30
Ні, тут свою квартиру, в якій мешкаю - НЕ враховую!
Скажете - "так смарта ще ж нема?"
А я скажу - вже є!
Ну, як мінімум, вже НЕ повітря над котлованом!!!
Додано: Чет 05 сер, 2021 19:35
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