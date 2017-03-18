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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8208820982108211

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.7 5 39
1. Не вище 900
10%
4
2. 901 - 1050
8%
3
3. 1050 - 1200
15%
6
4. 1201 - 1300
13%
5
5. 1301 - 1400
13%
5
6. 1401 - 1500
23%
9
7. 1501 - 1650
5%
2
8. 1651 - 1800
3%
1
9. Більше 1800
10%
4
Всього голосів : 39
Повідомлення Додано: Чет 05 сер, 2021 19:22

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Vlad442 написав:Может потому, что сейчас этой услуги в Украине нет, поэтому о чем говорить?
это был бы наиболее безопасный вариант купли продажи, мы же о безопасности а не о банковских услугах до этого говорили?
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 05 сер, 2021 19:25, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 05 сер, 2021 19:24

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Voistov написав:А никакого налика из рук в руки.
Это запрещено законом.
И нечего тут больше комментировать

Каким законом? Потрудитесь привести норму.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 сер, 2021 19:25

  vitaliian написав:
  Vlad442 написав:Может потому, что сейчас этой услуги в Украине нет, поэтому о чем говорить?
это был бы наиболее безопасный вариант купли продажи, мы же о безопасности а не о банковских услугах говорили?

Вы говорите о том, чего нет. Когда будет, поговорим, и даже будем покупать по безналу, а пока это ни о чем.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 сер, 2021 19:30

  Vlad442 написав:
  Успіх написав:На моменті, мій кошик сформований так:
👍 80% - бетон
👍 18% - долярчики(по середньозваженому 27,00(05)
👍 2% - #самакрасива

Интересно, 80% бетон это вы считаете своего будущего смарта, или учитываете квартиру, в которой живете?

Ні, тут свою квартиру, в якій мешкаю - НЕ враховую! :D
Скажете - "так смарта ще ж нема?"
А я скажу - вже є!
Ну, як мінімум, вже НЕ повітря над котлованом!!! :D
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Повідомлення Додано: Чет 05 сер, 2021 19:35

  vitaliian написав:
  Успіх написав:#самакрасива
надеюсь это ваша супруга?

У фінансовому кошику? :shock: :mrgreen:
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