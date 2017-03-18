Каким законом? Потрудитесь привести норму.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 05 сер, 2021 19:22
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 05 сер, 2021 20:40, всього редагувалось 3 разів.
Додано: Чет 05 сер, 2021 19:24
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Додано: Чет 05 сер, 2021 19:25
Вы говорите о том, чего нет. Когда будет, поговорим, и даже будем покупать по безналу, а пока это ни о чем.
Додано: Чет 05 сер, 2021 19:30
Ні, тут свою квартиру, в якій мешкаю - НЕ враховую!
Скажете - "так смарта ще ж нема?"
А я скажу - вже є!
Ну, як мінімум, вже НЕ повітря над котлованом!!!
Додано: Чет 05 сер, 2021 19:35
Додано: Чет 05 сер, 2021 19:39
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 05 сер, 2021 20:40, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 05 сер, 2021 19:47
vitaliian
Взагалі-то, якщо провести ланцюжок - вклався в #самукрасиву дружину>>>вона народила двоє чудових синочки>>>сини на старості баті подали "ложку води">>>> = профіт!
Додано: Чет 05 сер, 2021 19:51
Если честно, то мне покупать.
И да, я конечно же выслушаю вообще предложение за 1% конвертацию, и даже не особо понимая какая такая конвертация, гривны в доллары чтоли?
Просто добавлю это один процент к сумме, за которую вы просите за квартиру.
Буду сравнивать с другими предложениями на рынке.
Если ваше предложение (с плюс 1% ) окажется наиболее предпочтительным по цене качеству, сделка будет идти к тому, чтобы состояться.
Но, только безнал.
А если кто то меня начнёт уговаривать настойчиво налом. Это сразу будет аргумент не связываться вообще.
Ведь как раз на эти уговоры и сладкую цену или желание секономить это один процент и покупаются люди.
Потом локти к сожалению иногда кусают.
Я не буду говорить по поводу как продать. Мне это не интересно в данный момент.
Но думаю и там есть процедура которая является «правильной»
Востаннє редагувалось Voistov в Чет 05 сер, 2021 20:00, всього редагувалось 3 разів.
Додано: Чет 05 сер, 2021 19:57
Додано: Чет 05 сер, 2021 20:22
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