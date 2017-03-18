Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Если я буду продавать, и вы придете ко мне с предложением рассчитаться по безналу, я скажу "конечно, накидываем 1% за конвертацию и вперед".
Если я буду покупать, я сразу спрошу, какие мои гарантии, что после перечисления денег вы дойдете до нотариуса, а не сбежите? "Гарантируйте мне безопасность, давайте мы сначала подпишем договор, а потом пойдем в банк". Согласитесь? Или будете рассказывать про правильно?
Если честно, то мне покупать. И да, я конечно же выслушаю вообще предложение за 1% конвертацию, и даже не особо понимая какая такая конвертация, гривны в доллары чтоли? Просто добавлю это один процент к сумме, за которую вы просите за квартиру. Буду сравнивать с другими предложениями на рынке. Если ваше предложение (с плюс 1% ) окажется наиболее предпочтительным по цене качеству, сделка будет идти к тому, чтобы состояться.
Но, только безнал.
А если кто то меня начнёт уговаривать настойчиво налом. Это сразу будет аргумент не связываться вообще.
Ведь как раз на эти уговоры и сладкую цену или желание секономить это один процент и покупаются люди.
Потом локти к сожалению иногда кусают.
Я не буду говорить по поводу как продать. Мне это не интересно в данный момент. Но думаю и там есть процедура которая является «правильной»
Востаннє редагувалось Voistov в Чет 05 сер, 2021 20:00, всього редагувалось 3 разів.