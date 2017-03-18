Додано: Чет 05 сер, 2021 19:51

Vlad442 написав: Voistov

Вам продать, или купить?



Если я буду продавать, и вы придете ко мне с предложением рассчитаться по безналу, я скажу "конечно, накидываем 1% за конвертацию и вперед".



Если я буду покупать, я сразу спрошу, какие мои гарантии, что после перечисления денег вы дойдете до нотариуса, а не сбежите? "Гарантируйте мне безопасность, давайте мы сначала подпишем договор, а потом пойдем в банк". Согласитесь? Или будете рассказывать про правильно? Вам продать, или купить?Если я буду продавать, и вы придете ко мне с предложением рассчитаться по безналу, я скажу "конечно, накидываем 1% за конвертацию и вперед".Если я буду покупать, я сразу спрошу, какие мои гарантии, что после перечисления денег вы дойдете до нотариуса, а не сбежите? "Гарантируйте мне безопасность, давайте мы сначала подпишем договор, а потом пойдем в банк". Согласитесь? Или будете рассказывать про правильно?

Если честно, то мне покупать.И да, я конечно же выслушаю вообще предложение за 1% конвертацию, и даже не особо понимая какая такая конвертация, гривны в доллары чтоли?Просто добавлю это один процент к сумме, за которую вы просите за квартиру.Буду сравнивать с другими предложениями на рынке.Если ваше предложение (с плюс 1% ) окажется наиболее предпочтительным по цене качеству, сделка будет идти к тому, чтобы состояться.Но, только безнал.А если кто то меня начнёт уговаривать настойчиво налом. Это сразу будет аргумент не связываться вообще.Ведь как раз на эти уговоры и сладкую цену или желание секономить это один процент и покупаются люди.Потом локти к сожалению иногда кусают.Я не буду говорить по поводу как продать. Мне это не интересно в данный момент.Но думаю и там есть процедура которая является «правильной»