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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 05 сер, 2021 20:23
vitaliian написав: Успіх написав:
#самакрасива
надеюсь это ваша супруга?
Нужно было купить жене шубу, но я купил доллары. Мне так теплее.
Долярчик (с)
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Додано: Чет 05 сер, 2021 20:32
Востаннє редагувалось vitaliian
в Чет 05 сер, 2021 20:39, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 05 сер, 2021 20:39
Vlad442 написав:Voistov
Вам продать, или купить?
Если я буду продавать, и вы придете ко мне с предложением рассчитаться по безналу, я скажу "конечно, накидываем 1% за конвертацию и вперед".
Если я буду покупать, я сразу спрошу, какие мои гарантии, что после перечисления денег вы дойдете до нотариуса, а не сбежите? "Гарантируйте мне безопасность, давайте мы сначала подпишем договор, а потом пойдем в банк". Согласитесь? Или будете рассказывать про правильно?
после перечисления денег у вас есть квитанция об уплате и выполнении своей части договора. Сами идете к нотариусу и продавец вам не нужен. На основании квитанции договор считается выполненным и нотариус вносит изменения в реестр.
И кстати о банковских гарантиях - есть и нотариальные гарантии. Сам не связывался, но слышал. По этому, кто писается, может попробовать.
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Ромасик
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Додано: Чет 05 сер, 2021 21:01
Ромасик написав:
после перечисления денег у вас есть квитанция об уплате и выполнении своей части договора. Сами идете к нотариусу и продавец вам не нужен. На основании квитанции договор считается выполненным и нотариус вносит изменения в реестр.
Утром деньги, вечером стулья. На момент перечисления денег никакого договора нет. Принято рассчитываться перед заключением договора, поэтому сначала в банк, потом идете к нотариусу, показываете документы и подписываете договор.
Ромасик написав:
И кстати о банковских гарантиях - есть и нотариальные гарантии. Сам не связывался, но слышал. По этому, кто писается, может попробовать.
Минюст недавно запретил, как всем тут известно, принимать деньги за квартиру нотариусам на депозит. Я и раньше не встречался с такой схемой рассчетов, а сейчас на депозит нотариуса можно вносить только в счет возврата долга, если получатель не может, или не хочет принять эти деньги.
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Додано: Чет 05 сер, 2021 21:07
Vlad442 написав: Ромасик написав:
после перечисления денег у вас есть квитанция об уплате и выполнении своей части договора. Сами идете к нотариусу и продавец вам не нужен. На основании квитанции договор считается выполненным и нотариус вносит изменения в реестр.
Утром деньги, вечером стулья. На момент перечисления денег никакого договора нет. Принято рассчитываться перед заключением договора, поэтому сначала в банк, потом идете к нотариусу, показываете документы и подписываете договор.
Ромасик написав:
И кстати о банковских гарантиях - есть и нотариальные гарантии. Сам не связывался, но слышал. По этому, кто писается, может попробовать.
Минюст недавно запретил, как всем тут известно, принимать деньги за квартиру нотариусам на депозит. Я и раньше не встречался с такой схемой рассчетов, а сейчас на депозит нотариуса можно вносить только в счет возврата долга, если получатель не может, или не хочет принять эти деньги.
Нет.
Сначала договор.
Документально заверенное свидетельство, что две стороны о чем то договорились.
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Voistov
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Додано: Чет 05 сер, 2021 21:13
Voistov написав:
Нет.
Сначала договор.
Нет, сначала деньги. Кто в здравом уме подпишет договор купли-продажи под обещание заплатить папизже? Потом продавцу скажут "ой, а денег нет, отдам потом, если забуду, можете подать в суд, а квартиру пока освободите, она уже не ваша".
Чувствую не купить вам квартиру с такими требованиями. Разве что у застройщика. Там, да, сначала подписываете, потом под договор оплачиваете, но квартиру все-равно когда-ниудь потом.
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Vlad442
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Додано: Чет 05 сер, 2021 21:24
Vlad442 написав: Voistov написав:
Нет.
Сначала договор.
Нет, сначала деньги. Кто в здравом уме подпишет договор купли-продажи под обещание заплатить папизже? Потом продавцу скажут "ой, а денег нет, отдам потом, если забуду, можете подать в суд, а квартиру пока освободите, она уже не ваша".
Чувствую не купить вам квартиру с такими требованиями. Разве что у застройщика. Там, да, сначала подписываете, потом под договор оплачиваете, но квартиру все-равно когда-ниудь потом.
ну смотрите, вы мне перечислили деньги, а я на подписании договора вдруг "вспомнил", что вы согласились оплатить все налоги (в том числе за меня).
и это ещё лёгенький пример
то есть, я бы делал так: нотариальный договор в котором все условия, и указано, что будет действителен (или как там правильно) после оплаты в течении N дней. Получаете оплату - идём ещё раз к нотару, говорим что рассчитались (если нужно - показываем платёжки, поступление на счёт), он вносит изменения в реестр.
Востаннє редагувалось baraka
в Чет 05 сер, 2021 21:27, всього редагувалось 3 разів.
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Додано: Чет 05 сер, 2021 21:25
Vlad442 написав: Voistov написав:
Нет.
Сначала договор.
Нет, сначала деньги. Кто в здравом уме подпишет договор купли-продажи под обещание заплатить папизже? Потом продавцу скажут "ой, а денег нет, отдам потом, если забуду, можете подать в суд, а квартиру пока освободите, она уже не ваша".
Чувствую не купить вам квартиру с такими требованиями. Разве что у застройщика. Там, да, сначала подписываете, потом под договор оплачиваете, но квартиру все-равно когда-ниудь потом.
Нет.
Сначала договор.
Вы же можете хотеть что угодно.
Вам Ромасик уже ответил, нотариус по квитанции производит перерегистрацию прав собственности.
Это две раздельные вещи, договор и перерегистрация прав собственности.
Договор в котором указаны обязательства сторон.
После заключения договора покупатель с этим договором, у которого номер.
Идёт в банк и платит СОГЛАСНО этому договору, с указанным назначением платежа.
И уже после оплаты, на основании платежа, документа из банка, нотариус согласно договору производит перерегистрацию прав собственности.
« Чувствую не купить вам квартиру с такими требованиями. Разве что у застройщика. Там, да, сначала подписываете, потом под договор оплачиваете, но квартиру все-равно когда-ниудь потом.»
Я конечно не пуп земли, но если у меня есть некоторые количество ден знаков, не бывает такого чтобы они ну прям вообще никому из продавцов не понадобились.
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Додано: Чет 05 сер, 2021 21:31
Vlad442 написав: Voistov написав:
Нет.
Сначала договор.
Нет, сначала деньги. Кто в здравом уме подпишет договор купли-продажи под обещание заплатить папизже? Потом продавцу скажут "ой, а денег нет, отдам потом, если забуду, можете подать в суд, а квартиру пока освободите, она уже не ваша".
Чувствую не купить вам квартиру с такими требованиями. Разве что у застройщика. Там, да, сначала подписываете, потом под договор оплачиваете, но квартиру все-равно когда-ниудь потом.
А в чем проблема регистрацию прав собственности отсрочить после зачисления денег и все спокойно прописать в договоре, просто придется больше одного раза быть у нотариуса
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