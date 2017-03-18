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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8209821082118212

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.7 5 39
1. Не вище 900
10%
4
2. 901 - 1050
8%
3
3. 1050 - 1200
15%
6
4. 1201 - 1300
13%
5
5. 1301 - 1400
13%
5
6. 1401 - 1500
23%
9
7. 1501 - 1650
5%
2
8. 1651 - 1800
3%
1
9. Більше 1800
10%
4
Всього голосів : 39
Повідомлення Додано: Чет 05 сер, 2021 20:23

  vitaliian написав:
  Успіх написав:#самакрасива
надеюсь это ваша супруга?

Нужно было купить жене шубу, но я купил доллары. Мне так теплее.
Долярчик (с)
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 сер, 2021 20:32

Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 05 сер, 2021 20:39, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 05 сер, 2021 20:39

  Vlad442 написав:Voistov
Вам продать, или купить?

Если я буду продавать, и вы придете ко мне с предложением рассчитаться по безналу, я скажу "конечно, накидываем 1% за конвертацию и вперед".

Если я буду покупать, я сразу спрошу, какие мои гарантии, что после перечисления денег вы дойдете до нотариуса, а не сбежите? "Гарантируйте мне безопасность, давайте мы сначала подпишем договор, а потом пойдем в банк". Согласитесь? Или будете рассказывать про правильно?

после перечисления денег у вас есть квитанция об уплате и выполнении своей части договора. Сами идете к нотариусу и продавец вам не нужен. На основании квитанции договор считается выполненным и нотариус вносит изменения в реестр.

И кстати о банковских гарантиях - есть и нотариальные гарантии. Сам не связывался, но слышал. По этому, кто писается, может попробовать.
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 сер, 2021 21:01

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Ромасик написав:после перечисления денег у вас есть квитанция об уплате и выполнении своей части договора. Сами идете к нотариусу и продавец вам не нужен. На основании квитанции договор считается выполненным и нотариус вносит изменения в реестр.

Утром деньги, вечером стулья. На момент перечисления денег никакого договора нет. Принято рассчитываться перед заключением договора, поэтому сначала в банк, потом идете к нотариусу, показываете документы и подписываете договор.
  Ромасик написав:И кстати о банковских гарантиях - есть и нотариальные гарантии. Сам не связывался, но слышал. По этому, кто писается, может попробовать.

Минюст недавно запретил, как всем тут известно, принимать деньги за квартиру нотариусам на депозит. Я и раньше не встречался с такой схемой рассчетов, а сейчас на депозит нотариуса можно вносить только в счет возврата долга, если получатель не может, или не хочет принять эти деньги.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 сер, 2021 21:07

  Vlad442 написав:
  Ромасик написав:после перечисления денег у вас есть квитанция об уплате и выполнении своей части договора. Сами идете к нотариусу и продавец вам не нужен. На основании квитанции договор считается выполненным и нотариус вносит изменения в реестр.

Утром деньги, вечером стулья. На момент перечисления денег никакого договора нет. Принято рассчитываться перед заключением договора, поэтому сначала в банк, потом идете к нотариусу, показываете документы и подписываете договор.
  Ромасик написав:И кстати о банковских гарантиях - есть и нотариальные гарантии. Сам не связывался, но слышал. По этому, кто писается, может попробовать.

Минюст недавно запретил, как всем тут известно, принимать деньги за квартиру нотариусам на депозит. Я и раньше не встречался с такой схемой рассчетов, а сейчас на депозит нотариуса можно вносить только в счет возврата долга, если получатель не может, или не хочет принять эти деньги.


Нет.
Сначала договор.
Документально заверенное свидетельство, что две стороны о чем то договорились.
Voistov
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 сер, 2021 21:13

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Voistov написав:Нет.
Сначала договор.

Нет, сначала деньги. Кто в здравом уме подпишет договор купли-продажи под обещание заплатить папизже? Потом продавцу скажут "ой, а денег нет, отдам потом, если забуду, можете подать в суд, а квартиру пока освободите, она уже не ваша".

Чувствую не купить вам квартиру с такими требованиями. Разве что у застройщика. Там, да, сначала подписываете, потом под договор оплачиваете, но квартиру все-равно когда-ниудь потом.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 сер, 2021 21:24

  Vlad442 написав:
  Voistov написав:Нет.
Сначала договор.

Нет, сначала деньги. Кто в здравом уме подпишет договор купли-продажи под обещание заплатить папизже? Потом продавцу скажут "ой, а денег нет, отдам потом, если забуду, можете подать в суд, а квартиру пока освободите, она уже не ваша".

Чувствую не купить вам квартиру с такими требованиями. Разве что у застройщика. Там, да, сначала подписываете, потом под договор оплачиваете, но квартиру все-равно когда-ниудь потом.


ну смотрите, вы мне перечислили деньги, а я на подписании договора вдруг "вспомнил", что вы согласились оплатить все налоги (в том числе за меня).

и это ещё лёгенький пример

то есть, я бы делал так: нотариальный договор в котором все условия, и указано, что будет действителен (или как там правильно) после оплаты в течении N дней. Получаете оплату - идём ещё раз к нотару, говорим что рассчитались (если нужно - показываем платёжки, поступление на счёт), он вносит изменения в реестр.
Востаннє редагувалось baraka в Чет 05 сер, 2021 21:27, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 05 сер, 2021 21:25

  Vlad442 написав:
  Voistov написав:Нет.
Сначала договор.

Нет, сначала деньги. Кто в здравом уме подпишет договор купли-продажи под обещание заплатить папизже? Потом продавцу скажут "ой, а денег нет, отдам потом, если забуду, можете подать в суд, а квартиру пока освободите, она уже не ваша".

Чувствую не купить вам квартиру с такими требованиями. Разве что у застройщика. Там, да, сначала подписываете, потом под договор оплачиваете, но квартиру все-равно когда-ниудь потом.


Нет.
Сначала договор.
Вы же можете хотеть что угодно.
Вам Ромасик уже ответил, нотариус по квитанции производит перерегистрацию прав собственности.

Это две раздельные вещи, договор и перерегистрация прав собственности.

Договор в котором указаны обязательства сторон.
После заключения договора покупатель с этим договором, у которого номер.
Идёт в банк и платит СОГЛАСНО этому договору, с указанным назначением платежа.
И уже после оплаты, на основании платежа, документа из банка, нотариус согласно договору производит перерегистрацию прав собственности.

« Чувствую не купить вам квартиру с такими требованиями. Разве что у застройщика. Там, да, сначала подписываете, потом под договор оплачиваете, но квартиру все-равно когда-ниудь потом.»

Я конечно не пуп земли, но если у меня есть некоторые количество ден знаков, не бывает такого чтобы они ну прям вообще никому из продавцов не понадобились.
Voistov
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 сер, 2021 21:31

  Vlad442 написав:
  Voistov написав:Нет.
Сначала договор.

Нет, сначала деньги. Кто в здравом уме подпишет договор купли-продажи под обещание заплатить папизже? Потом продавцу скажут "ой, а денег нет, отдам потом, если забуду, можете подать в суд, а квартиру пока освободите, она уже не ваша".

Чувствую не купить вам квартиру с такими требованиями. Разве что у застройщика. Там, да, сначала подписываете, потом под договор оплачиваете, но квартиру все-равно когда-ниудь потом.

А в чем проблема регистрацию прав собственности отсрочить после зачисления денег и все спокойно прописать в договоре, просто придется больше одного раза быть у нотариуса
lejko_vit
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