Додано: Чет 05 сер, 2021 21:25

Vlad442 написав: Voistov написав: Нет.

Сначала договор. Нет.Сначала договор.

Нет, сначала деньги. Кто в здравом уме подпишет договор купли-продажи под обещание заплатить папизже? Потом продавцу скажут "ой, а денег нет, отдам потом, если забуду, можете подать в суд, а квартиру пока освободите, она уже не ваша".



Чувствую не купить вам квартиру с такими требованиями. Разве что у застройщика. Там, да, сначала подписываете, потом под договор оплачиваете, но квартиру все-равно когда-ниудь потом. Нет, сначала деньги. Кто в здравом уме подпишет договор купли-продажи под обещание заплатить папизже? Потом продавцу скажут "ой, а денег нет, отдам потом, если забуду, можете подать в суд, а квартиру пока освободите, она уже не ваша".Чувствую не купить вам квартиру с такими требованиями. Разве что у застройщика. Там, да, сначала подписываете, потом под договор оплачиваете, но квартиру все-равно когда-ниудь потом.

Нет.Сначала договор.Вы же можете хотеть что угодно.Вам Ромасик уже ответил, нотариус по квитанции производит перерегистрацию прав собственности.Это две раздельные вещи, договор и перерегистрация прав собственности.Договор в котором указаны обязательства сторон.После заключения договора покупатель с этим договором, у которого номер.Идёт в банк и платит СОГЛАСНО этому договору, с указанным назначением платежа.И уже после оплаты, на основании платежа, документа из банка, нотариус согласно договору производит перерегистрацию прав собственности.« Чувствую не купить вам квартиру с такими требованиями. Разве что у застройщика. Там, да, сначала подписываете, потом под договор оплачиваете, но квартиру все-равно когда-ниудь потом.»Я конечно не пуп земли, но если у меня есть некоторые количество ден знаков, не бывает такого чтобы они ну прям вообще никому из продавцов не понадобились.