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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 82378238823982408241 ... 8243>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5 5 48
1. Не вище 900
10%
5
2. 901 - 1050
6%
3
3. 1050 - 1200
13%
6
4. 1201 - 1300
15%
7
5. 1301 - 1400
13%
6
6. 1401 - 1500
19%
9
7. 1501 - 1650
6%
3
8. 1651 - 1800
6%
3
9. Більше 1800
13%
6
Всього голосів : 48
Повідомлення Додано: Нед 08 сер, 2021 19:56

  Унуноктий написав:
  zРадио написав:
  kingkongovets написав:не могу найти ни одного логического объяснения тому, шо столь успешный чел стал бы столько времени и энергии тратить на то, чем он вообще не занимается и не входит в сферу его личных, или профессиональных интересов


Я отвечал на этот вопрос - спорт. Но с рациональной точки зрения ты прав... можно было бы и не метать бисер перед свиньями

ЗеДераст, нормальный мужик после провала твоих прогнозов уже бы застрелился. Но ты не мужик.


нормальный риелтор, который не может продать прелесть за 45К на хаях уже бы застрелился. Но ты не риелтор, ты же рыл, поэтому мы вынуждены читать тебя
Востаннє редагувалось baraka в Нед 08 сер, 2021 19:59, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 08 сер, 2021 19:58

  Damien написав:
  Унуноктий написав:народ, риелторы задолбали в чатике оранжа упрашивают продать однушку 40 квадратов за 45 000 которую я за 19500 в рассрочку инвестировал

Продавай


не может, он цену складывает :)
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Повідомлення Додано: Нед 08 сер, 2021 19:59

  Damien написав:
  UA написав:Возможно кто в курсе.
Сколько сейчас потянет кап. ремонт квартиры в старом жилфонде площадью 70 кв. метров? С мебелью техникой среднего уровня, без выпендрежа (стены покраска, кухонная столешница камень, встроенные шкафы или гардеробная, испанская плитка, ванна гидромассаж, кондиционеры везде).

Около 20, если не нанимать для ремонта прорабов, фирмы и дизайнеров

материалы мебель и технику в уме больше 20 ки насчитал.
Работы в 2021 сильно поднялись?
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Повідомлення Додано: Нед 08 сер, 2021 20:27

  baraka написав:
  Damien написав:
  Унуноктий написав:народ, риелторы задолбали в чатике оранжа упрашивают продать однушку 40 квадратов за 45 000 которую я за 19500 в рассрочку инвестировал

Продавай


не может, он цену складывает :)

у меня трое детей, нужно много квартир
Унуноктий
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Повідомлення Додано: Нед 08 сер, 2021 20:36

  Faceless написав:Т.е. нет никого, кто реально покупает, все только "загоняют в бетон"? Я вижу, болезнь прогрессирует


Вам все по два раза повторять? Не к тому прицепились! Речь о "практиках", гордо именующих себя таковыми в противовес всем остальным

  Faceless написав:Теперь вы себя выставляете в еще более убогом ракурсе, тут уже и по цитате видно, я не вообще не вел речь о том, что еще не сдано, а вы все равно, как попугай, про имущественные права. Ну смешно же


То, что сдано - это вторичка. Я сам о ней говорю, в контексте ценовой динамики - только о ней. И никакого космического роста на вторичке близко нет! Что до свежесданного - раскладывал я и такое. Растет оно аж на 1,5 п.п. быстрее, чем в среднем. КРЖН, по счастью, еще не сошелся клином на ваших выборочных объявлениях Галактики

  Faceless написав:Да бог с ними, с модераторами форумов - тут явно не каждому топу миллиардной компании доступно


Может быть, может быть. Но мне посчастливилось с такими не работать в одной компании и не сотрудничать в компаниях-партнерах

  Faceless написав:Вторичка по Бомберу в долл: с 1200 (конец марта 2020), или с 1167 (год назад) по 1410 на сегодня


Ахахаха. Так на голосовалке ж неделю назад была "1300 с небольшим" :mrgreen:

  Faceless написав:Новострой там же от 891 долл (971 год назад) до 1180 сегодня. +21,5-32,4%


Динамику первички не смотрят в среднем по больнице - смотрят по-сегментно. Для ТОПов миллиардных компаний это так же очевидно, как дважды дважды четыре. Если в продаже было 50% эконома, 20% комфорта, 30% бизнес и люкс, а стало 20% эконома, 50% комфорта, 30% бизнес и люкс - это еще не значит to the Moon. Это значит, что часть спроса застройщики сами же отрезали себе позиционированием (что подтверждается уменьшением и продаж, и новых стартов). Вам не помешал бы курс "маркетинг для чайников", если это неочевидно

  Faceless написав:Вот только не торопитесь расставлять роли - кто тут мечет бисер, а кто - хрю-хрю... :mrgreen:


Торопятся здесь только крючкотворцы, которые в августе 2021-го точно знают, что прогноз зРадио со сроком завершения сентябрь 2022-го уже провалился :lol:
zРадио
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Повідомлення Додано: Нед 08 сер, 2021 20:41

  baraka написав:
  Унуноктий написав:
  zРадио написав:
Я отвечал на этот вопрос - спорт. Но с рациональной точки зрения ты прав... можно было бы и не метать бисер перед свиньями

ЗеДераст, нормальный мужик после провала твоих прогнозов уже бы застрелился. Но ты не мужик.


нормальный риелтор, который не может продать прелесть за 45К на хаях уже бы застрелился. Но ты не риелтор, ты же рыл, поэтому мы вынуждены читать тебя

Привет Бомбила. Как успехи на ниве воровства чужой интеллектуальной собственности?
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Повідомлення Додано: Нед 08 сер, 2021 20:43

zРадио я тут читал в одной компании настроили анализ джирі, оутлука, соцсетей и таких как ті бездельников увольняют
Унуноктий
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Повідомлення Додано: Нед 08 сер, 2021 20:53

  UA написав:
  Damien написав:
  UA написав:Возможно кто в курсе.
Сколько сейчас потянет кап. ремонт квартиры в старом жилфонде площадью 70 кв. метров? С мебелью техникой среднего уровня, без выпендрежа (стены покраска, кухонная столешница камень, встроенные шкафы или гардеробная, испанская плитка, ванна гидромассаж, кондиционеры везде).

Около 20, если не нанимать для ремонта прорабов, фирмы и дизайнеров

материалы мебель и технику в уме больше 20 ки насчитал.
Работы в 2021 сильно поднялись?

Цифра в 20куе на 70кв.м названа абсолютно от фонаря. Мы больше потратили в 2004 году на ремонт трешки в чешке (73 кв.м или что-то около того), где даже проводка не менялась.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 сер, 2021 21:14

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Зрадио, тебе тут не раз говорили, что средние цены здесь никого не интересуют. Тем более средние, построенные на 90% неликвидного шлака. Скажи мне лучше, будет ли ещё у нас шанс купить голые стены Рыбальского хотя бы по 1300? И Юнит хотя бы по 1500 (цена апреля 2020 по переуступке в ОП. Это, кстати, то, что почти 70% сделало все ещё оставаясь недостроем).
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Повідомлення Додано: Нед 08 сер, 2021 21:29

  airmax78 написав:
  UA написав:
  Damien написав:Около 20, если не нанимать для ремонта прорабов, фирмы и дизайнеров

материалы мебель и технику в уме больше 20 ки насчитал.
Работы в 2021 сильно поднялись?

Цифра в 20куе на 70кв.м названа абсолютно от фонаря. Мы больше потратили в 2004 году на ремонт трешки в чешке (73 кв.м или что-то около того), где даже проводка не менялась.

Зачем делать капремонт не меняя электропроводку?
Поигрался на калькуляторе получилось капитально отремонтировать старый жилфонд можно в пределах 500 -700 у.е метр это со шторми держателем туалетной бумаги и пр. мелочами включительно.
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