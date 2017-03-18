Додано: Нед 08 сер, 2021 20:36

Faceless написав: Т.е. нет никого, кто реально покупает, все только "загоняют в бетон"? Я вижу, болезнь прогрессирует Т.е. нет никого, кто реально покупает, все только "загоняют в бетон"? Я вижу, болезнь прогрессирует

Faceless написав: Теперь вы себя выставляете в еще более убогом ракурсе, тут уже и по цитате видно, я не вообще не вел речь о том, что еще не сдано, а вы все равно, как попугай, про имущественные права. Ну смешно же Теперь вы себя выставляете в еще более убогом ракурсе, тут уже и по цитате видно, я не вообще не вел речь о том, что еще не сдано, а вы все равно, как попугай, про имущественные права. Ну смешно же

Faceless написав: Да бог с ними, с модераторами форумов - тут явно не каждому топу миллиардной компании доступно Да бог с ними, с модераторами форумов - тут явно не каждому топу миллиардной компании доступно

Faceless написав: Вторичка по Бомберу в долл: с 1200 (конец марта 2020), или с 1167 (год назад) по 1410 на сегодня Вторичка по Бомберу в долл: с 1200 (конец марта 2020), или с 1167 (год назад) по 1410 на сегодня

Faceless написав: Новострой там же от 891 долл (971 год назад) до 1180 сегодня. +21,5-32,4% Новострой там же от 891 долл (971 год назад) до 1180 сегодня. +21,5-32,4%

Faceless написав: Вот только не торопитесь расставлять роли - кто тут мечет бисер, а кто - хрю-хрю... Вот только не торопитесь расставлять роли - кто тут мечет бисер, а кто - хрю-хрю...

Вам все по два раза повторять? Не к тому прицепились! Речь о "практиках", гордо именующих себя таковыми в противовес всем остальнымТо, что сдано - это вторичка. Я сам о ней говорю, в контексте ценовой динамики - только о ней. И никакого космического роста на вторичке близко нет! Что до свежесданного - раскладывал я и такое. Растет оно аж на 1,5 п.п. быстрее, чем в среднем. КРЖН, по счастью, еще не сошелся клином на ваших выборочных объявлениях ГалактикиМожет быть, может быть. Но мне посчастливилось с такими не работать в одной компании и не сотрудничать в компаниях-партнерахАхахаха. Так на голосовалке ж неделю назад была "1300 с небольшим"Динамику первички не смотрят в среднем по больнице - смотрят по-сегментно. Для ТОПов миллиардных компаний это так же очевидно, как дважды дважды четыре. Если в продаже было 50% эконома, 20% комфорта, 30% бизнес и люкс, а стало 20% эконома, 50% комфорта, 30% бизнес и люкс - это еще не значит to the Moon. Это значит, что часть спроса застройщики сами же отрезали себе позиционированием (что подтверждается уменьшением и продаж, и новых стартов). Вам не помешал бы курс "маркетинг для чайников", если это неочевидноТоропятся здесь только крючкотворцы, которые в августе 2021-го точно знают, что прогноз зРадио со сроком завершения сентябрь 2022-го уже провалился