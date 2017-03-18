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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 823882398240824182428243>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5 5 48
1. Не вище 900
10%
5
2. 901 - 1050
6%
3
3. 1050 - 1200
13%
6
4. 1201 - 1300
15%
7
5. 1301 - 1400
13%
6
6. 1401 - 1500
19%
9
7. 1501 - 1650
6%
3
8. 1651 - 1800
6%
3
9. Більше 1800
13%
6
Всього голосів : 48
Повідомлення Додано: Нед 08 сер, 2021 21:31

  Унуноктий написав:Что то молчит ЗеДераст... может внатуре застрелился?


Уволили, как ты и предсказал. Задним числом. Выезжаю за трудовой. Сказали срочно забрать, а Камри - срочно вернуть. Приеду, наверно, а там охрана сама вещи из кабинета собрала. В коробку, как в фильмах показывают. Хоть бы фикус любимый не поломали, ой горе...

PS: Безликий, куда делась ваша хваленая объективность? Почему не баните гада за умышленное коверканье ника? Меня как-то за безобидное "Максик" вместо "Максим" на неделю выключили, а тут тролль прямо выпрашивает!
Востаннє редагувалось zРадио в Нед 08 сер, 2021 21:38, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 08 сер, 2021 21:37

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

UA написав:
  airmax78 написав:
  UA написав:[quote="5276647:Damien"]
Около 20, если не нанимать для ремонта прорабов, фирмы и дизайнеров

материалы мебель и технику в уме больше 20 ки насчитал.
Работы в 2021 сильно поднялись?

Цифра в 20куе на 70кв.м названа абсолютно от фонаря. Мы больше потратили в 2004 году на ремонт трешки в чешке (73 кв.м или что-то около того), где даже проводка не менялась.

Зачем делать капремонт не меняя электропроводку?
Поигрался на калькуляторе получилось капитально отремонтировать старый жилфонд можно в пределах 500 -700 у.е метр это со шторми держателем туалетной бумаги и пр. мелочами включительно.[/quote]а окна? а трубы? а батареи? и плитку сбить?
там тока демонтировать и вывезти все пару штук надо минимум
и потом как с чистого листа
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Нед 08 сер, 2021 21:38

  Унуноктий написав:
  baraka написав:
  Унуноктий написав:ЗеДераст, нормальный мужик после провала твоих прогнозов уже бы застрелился. Но ты не мужик.


нормальный риелтор, который не может продать прелесть за 45К на хаях уже бы застрелился. Но ты не риелтор, ты же рыл, поэтому мы вынуждены читать тебя

Привет Бомбила. Как успехи на ниве воровства чужой интеллектуальной собственности?


в отличии от тебя я в рылы не подавался

это же ты воруешь объявы и переопубликовываешь с другим телефоном, не оставляя никаких ссылок на владельца
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Повідомлення Додано: Нед 08 сер, 2021 21:43

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

baraka написав:в отличии от тебя я в рылы не подавался

это же ты воруешь объявы и переопубликовываешь с другим телефоном, не оставляя никаких ссылок на владельца


а телефоны кто по смс продавал?
не ты?)
ты рыл и есть, причем пиарил поначалу свой говноресурс как избавление от рылов, прямые контакты, блаблабла

мы ж твои потребители, барака, мы ж таоя ца, а ты нам хамишь)
ты ж сам под собой сук пилишь
мозгов - шо у тюльки, на куй не намажешь, шо ж вы все такие смешные то, обвалисты-теоретиги? бгг
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Повідомлення Додано: Нед 08 сер, 2021 21:48

  zРадио написав:
  Унуноктий написав:Что то молчит ЗеДераст... может внатуре застрелился?


Уволили, как ты и предсказал. Задним числом. Выезжаю за трудовой. Сказали срочно забрать, а Камри - срочно вернуть. Приеду, наверно, а там охрана сама вещи из кабинета собрала. В коробку, как в фильмах показывают. Хоть бы фикус любимый не поломали, ой горе...

PS: Безликий, куда делась ваша хваленая объективность? Почему не баните гада за умышленное коверканье ника? Меня как-то за безобидное "Максик" вместо "Максим" на неделю выключили, а тут тролль прямо выпрашивает!

Я, кстати, не жаловался никогда. Хотя, да, неприятно.
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Повідомлення Додано: Нед 08 сер, 2021 22:00

  airmax78 написав:
  zРадио написав:
  Унуноктий написав:Что то молчит ЗеДераст... может внатуре застрелился?


Уволили, как ты и предсказал. Задним числом. Выезжаю за трудовой. Сказали срочно забрать, а Камри - срочно вернуть. Приеду, наверно, а там охрана сама вещи из кабинета собрала. В коробку, как в фильмах показывают. Хоть бы фикус любимый не поломали, ой горе...

PS: Безликий, куда делась ваша хваленая объективность? Почему не баните гада за умышленное коверканье ника? Меня как-то за безобидное "Максик" вместо "Максим" на неделю выключили, а тут тролль прямо выпрашивает!

Я, кстати, не жаловался никогда. Хотя, да, неприятно.

Максим, я тебя кстати Максиком никогда не называл!!!
Востаннє редагувалось Унуноктий в Нед 08 сер, 2021 22:11, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 08 сер, 2021 22:01

  zРадио написав:
  Унуноктий написав:Что то молчит ЗеДераст... может внатуре застрелился?


Уволили, как ты и предсказал. Задним числом. Выезжаю за трудовой. Сказали срочно забрать, а Камри - срочно вернуть. Приеду, наверно, а там охрана сама вещи из кабинета собрала. В коробку, как в фильмах показывают. Хоть бы фикус любимый не поломали, ой горе...

PS: Безликий, куда делась ваша хваленая объективность? Почему не баните гада за умышленное коверканье ника? Меня как-то за безобидное "Максик" вместо "Максим" на неделю выключили, а тут тролль прямо выпрашивает!

ух ты.... чёрная камрюха "сороковка 3,5") круче только "актахи")
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Повідомлення Додано: Нед 08 сер, 2021 22:03

  airmax78 написав:Я, кстати, не жаловался никогда. Хотя, да, неприятно.


Я знаю, что это не ты, Максим. К тебе претензий ноль. Претензии к "мужику" Унуноктию, который после сдачи Оранжа ведет себя так, будто ракету в космос запустил, а не ключи от дешманской квартиры забрал со скрипом

  kingkongovets написав: шо ж вы все такие смешные то, обвалисты-теоретиги? бгг


И не говори. Прямо как еретики в глазах мракобесов :mrgreen:
zРадио
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Повідомлення Додано: Нед 08 сер, 2021 22:04

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Унуноктий написав:zРадио я тут читал в одной компании настроили анализ джирі, оутлука, соцсетей и таких как ті бездельников увольняют
П. С. Не стоит всерьёз воспринимать каждую новость Зображення
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 08 сер, 2021 22:06

  Успіх написав:По-перше - я взяв смарт на невисокому поверху (від 1 до 5го - точно не скажу - конспірація) :)
......................
По-друге - Ви ж самі не робили стяжку у сестри - чому? ;)
По-третє - нах вона в квартирі під оренду, чи на продаж?(зайві кошти/на вітер)
:mrgreen:
То, якщо здавати за 5К, або менше))
А так, як я цілюсь на 7К/міс, то треба буде обшкребти засохлий клей на газоблоках і тоненько перейтись стартовою шпаклівкою)) а тоді вже ворсистим валиком нанести структурну фарбу!))

Раньше я писал, что цена твоя - 3тыс. Но, похоже, я поспешил - на долгосроке и с таким ремонтом, сдать за 3 тыс можно, но ненадолго, арендаторы будут сбегать
Damien
 
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