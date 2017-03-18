DmitryK написав:

есть вопрос к старожилам по теме.есть несколько однух в аренде. сегмент- скажем так, гомнострой 2010-2018х годов, те без модных мопов, вентфасадов и прочего. Вижу, цены даже на такой шлак подросли несмотря на все графики товарища Зрадио, а вот аренда +- как и пару лет назад.в связи с этим, а также, принимая во внимание демографию, зубожиння, кучу нового гомностроя и наличие незастроеных пустырей в славном городе Киеве, что бы посоветовали?1) ничего не делать2) слить все и ждать обвала3) слить все вложиться в более перспективное место - ту же польшу например4) еще вариант, слить гомнострой и взять чето помоднее уровня цп или юнита, в надежде на то, что таких обьектов мало и они не так убиваются и устаревают. Но этот сегмент навереое в сдаче будет куда более туго?Всем спасибо за ответы