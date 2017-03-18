Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Damien написав:Около 20, если не нанимать для ремонта прорабов, фирмы и дизайнеров
материалы мебель и технику в уме больше 20 ки насчитал. Работы в 2021 сильно поднялись?
Цифра в 20куе на 70кв.м названа абсолютно от фонаря. Мы больше потратили в 2004 году на ремонт трешки в чешке (73 кв.м или что-то около того), где даже проводка не менялась.
Имхо, 20-25 куе на ремонт на 65-70м2 без фанатизма, без плинтусов скрытого монтажа, с покупкой техники по акциям, часть работ своими руками - ценник был справедлив на 2019-2020. Сейчас дороже, думаю, 25+ при теж же вводных
UA написав:Возможно кто в курсе. Сколько сейчас потянет кап. ремонт квартиры в старом жилфонде площадью 70 кв. метров? С мебелью техникой среднего уровня, без выпендрежа (стены покраска, кухонная столешница камень, встроенные шкафы или гардеробная, испанская плитка, ванна гидромассаж, кондиционеры везде).
Около 20, если не нанимать для ремонта прорабов, фирмы и дизайнеров
Цифра в 20куе на 70кв.м названа абсолютно от фонаря. Мы больше потратили в 2004 году на ремонт трешки в чешке (73 кв.м или что-то около того), где даже проводка не менялась.
Эйрмакс, цифра названа реальная. Но только если подходить ко всему с умом. Если кормить прорабов и отваливать безумные суммы за никому не нужные фичи - то да, цифра нереальная
DmitryK написав:есть вопрос к старожилам по теме. есть несколько однух в аренде. сегмент- скажем так, гомнострой 2010-2018х годов, те без модных мопов, вентфасадов и прочего. Вижу, цены даже на такой шлак подросли несмотря на все графики товарища Зрадио, а вот аренда +- как и пару лет назад. в связи с этим, а также, принимая во внимание демографию, зубожиння, кучу нового гомностроя и наличие незастроеных пустырей в славном городе Киеве, что бы посоветовали? 1) ничего не делать 2) слить все и ждать обвала 3) слить все вложиться в более перспективное место - ту же польшу например 4) еще вариант, слить гомнострой и взять чето помоднее уровня цп или юнита, в надежде на то, что таких обьектов мало и они не так убиваются и устаревают. Но этот сегмент навереое в сдаче будет куда более туго? Всем спасибо за ответы
Пользователь ihorkyiv, также трехквартирный лендлорд, после того как побывал в Турции восстановил душевное равновесие и КРЖН заиграл для него новыми красками. Он просто поднимет аренду своим постояльцем на 2 тыс грн и будет процветать дальше. Возможно, дело не в рынке, а то как мы на него смотрим через призму усталости и суеты. Совет - поднять аренду и продолжать наслаждаться жизнью дальше.
ihorkyiv написав:В Україні попит на оренду житла зріс на 25% "Найзначніше зростання ставок відзначене для „соціальних“ малогабаритних квартир у будинках старої забудови, розташованих поблизу станцій метро або транспортних вузлів". https://minfin.com.ua/ua/2021/08/03/69139032/
Знову до хрущиків прицентралля пробуджується інтерес. Ймовірно, з вересня на двох квартирах повертатиму орендні ставки осені 2919-го. Наприклад, на Лук"янівці уже рік здаю за "ковідною" ставкою у 8000 грн, а у 2019-му було 10000 грн. Вдячний клієнтесі на третій квартирі, яка протягом усіх локдаунів стоїчно сплачувала обумовлену ставку і не конючила знижку. Для неї зростання плати не буде. Решта клієнтів, правда, теж не плакалися, але винайняли житло уже на занижених рівнях. Їм доведеться здійснити легкий експонентний віраж. Моє життя рантьє - без змін. У першій декаді червня 10 днів відвідував улюблену Туреччину. Як зазвичай, мав приємний відпочинок цього разу у Чамьюві (Кемер). Навесні Єгипет залишився поза моєю увагою, планую надолужити червономорські приємності і насолоди у листопаді-грудні. Усім колегам - душевного спокою і процвітання. Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
Востаннє редагувалось Grand Touring в Нед 08 сер, 2021 22:31, всього редагувалось 2 разів.
airmax78 написав: Цифра в 20куе на 70кв.м названа абсолютно от фонаря. Мы больше потратили в 2004 году на ремонт трешки в чешке (73 кв.м или что-то около того), где даже проводка не менялась.
Эйрмакс, цифра названа реальная. Но только если подходить ко всему с умом. Если кормить прорабов и отваливать безумные суммы за никому не нужные фичи - то да, цифра нереальная
20 на 73 абсолютно не реально для себя. Под сдачу студентам - вполне возможно.
В позапрошлом году заплатил 200к гривен за косметику 2-к сталинки с реставрацией мебели. Косметику!
В 2004 - 18к за 72 м сталинки. Без прораба. Без дизайнера. С кухней Меркс (мегадорогая 800 долларов была) и диваном (400 баксов, угловой с пуфиком, из фанеры настоящей). Из техники варочная, духовка, холодильник (900 баксов сименс - сейчас таких не прозводят), посудомоечная, вытяжка, стиральная, газовая колонка. Ванная чугунная, умывальник, унитаз. Один встроенный шкаф при входе. Без нового телевизора, без кондиционера, без кровати.
Стоимость любых работ сейчас минимум в 2 раза выше. И где то так и материалов.
Востаннє редагувалось adeges в Нед 08 сер, 2021 22:35, всього редагувалось 4 разів.
DmitryK написав:есть вопрос к старожилам по теме. есть несколько однух в аренде. сегмент- скажем так, гомнострой 2010-2018х годов, те без модных мопов, вентфасадов и прочего. Вижу, цены даже на такой шлак подросли несмотря на все графики товарища Зрадио, а вот аренда +- как и пару лет назад. в связи с этим, а также, принимая во внимание демографию, зубожиння, кучу нового гомностроя и наличие незастроеных пустырей в славном городе Киеве, что бы посоветовали? 1) ничего не делать 2) слить все и ждать обвала 3) слить все вложиться в более перспективное место - ту же польшу например 4) еще вариант, слить гомнострой и взять чето помоднее уровня цп или юнита, в надежде на то, что таких обьектов мало и они не так убиваются и устаревают. Но этот сегмент навереое в сдаче будет куда более туго? Всем спасибо за ответы