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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5 5 48
1. Не вище 900
10%
5
2. 901 - 1050
6%
3
3. 1050 - 1200
13%
6
4. 1201 - 1300
15%
7
5. 1301 - 1400
13%
6
6. 1401 - 1500
19%
9
7. 1501 - 1650
6%
3
8. 1651 - 1800
6%
3
9. Більше 1800
13%
6
Всього голосів : 48
Повідомлення Додано: Нед 08 сер, 2021 22:07

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

airmax78 написав:
  UA написав:
  Damien написав:Около 20, если не нанимать для ремонта прорабов, фирмы и дизайнеров

материалы мебель и технику в уме больше 20 ки насчитал.
Работы в 2021 сильно поднялись?

Цифра в 20куе на 70кв.м названа абсолютно от фонаря. Мы больше потратили в 2004 году на ремонт трешки в чешке (73 кв.м или что-то около того), где даже проводка не менялась.
Имхо, 20-25 куе на ремонт на 65-70м2 без фанатизма, без плинтусов скрытого монтажа, с покупкой техники по акциям, часть работ своими руками - ценник был справедлив на 2019-2020. Сейчас дороже, думаю, 25+ при теж же вводных
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Повідомлення Додано: Нед 08 сер, 2021 22:14

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

если кому интересно - интервью с американским риэлтором, или как там это все у них работает
никаких параллелей, просто инфа
«практикам» очч рекомендую к просмотру)

https://youtu.be/1MCdWry4XOA
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Повідомлення Додано: Нед 08 сер, 2021 22:16

  airmax78 написав:
  Damien написав:
  UA написав:Возможно кто в курсе.
Сколько сейчас потянет кап. ремонт квартиры в старом жилфонде площадью 70 кв. метров? С мебелью техникой среднего уровня, без выпендрежа (стены покраска, кухонная столешница камень, встроенные шкафы или гардеробная, испанская плитка, ванна гидромассаж, кондиционеры везде).

Около 20, если не нанимать для ремонта прорабов, фирмы и дизайнеров


Цифра в 20куе на 70кв.м названа абсолютно от фонаря. Мы больше потратили в 2004 году на ремонт трешки в чешке (73 кв.м или что-то около того), где даже проводка не менялась.

Эйрмакс, цифра названа реальная. Но только если подходить ко всему с умом. Если кормить прорабов и отваливать безумные суммы за никому не нужные фичи - то да, цифра нереальная
Damien
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 сер, 2021 22:26

  DmitryK написав:есть вопрос к старожилам по теме.
есть несколько однух в аренде. сегмент- скажем так, гомнострой 2010-2018х годов, те без модных мопов, вентфасадов и прочего. Вижу, цены даже на такой шлак подросли несмотря на все графики товарища Зрадио, а вот аренда +- как и пару лет назад.
в связи с этим, а также, принимая во внимание демографию, зубожиння, кучу нового гомностроя и наличие незастроеных пустырей в славном городе Киеве, что бы посоветовали?
1) ничего не делать
2) слить все и ждать обвала
3) слить все вложиться в более перспективное место - ту же польшу например
4) еще вариант, слить гомнострой и взять чето помоднее уровня цп или юнита, в надежде на то, что таких обьектов мало и они не так убиваются и устаревают. Но этот сегмент навереое в сдаче будет куда более туго?
Всем спасибо за ответы


Пользователь ihorkyiv, также трехквартирный лендлорд, после того как побывал в Турции восстановил душевное равновесие и КРЖН заиграл для него новыми красками. Он просто поднимет аренду своим постояльцем на 2 тыс грн и будет процветать дальше. Возможно, дело не в рынке, а то как мы на него смотрим через призму усталости и суеты. Совет - поднять аренду и продолжать наслаждаться жизнью дальше.

  ihorkyiv написав:В Україні попит на оренду житла зріс на 25%
"Найзначніше зростання ставок відзначене для „соціальних“ малогабаритних квартир у будинках старої забудови, розташованих поблизу станцій метро або транспортних вузлів". https://minfin.com.ua/ua/2021/08/03/69139032/

Знову до хрущиків прицентралля пробуджується інтерес. Ймовірно, з вересня на двох квартирах повертатиму орендні ставки осені 2919-го. Наприклад, на Лук"янівці уже рік здаю за "ковідною" ставкою у 8000 грн, а у 2019-му було 10000 грн. Вдячний клієнтесі на третій квартирі, яка протягом усіх локдаунів стоїчно сплачувала обумовлену ставку і не конючила знижку. Для неї зростання плати не буде. Решта клієнтів, правда, теж не плакалися, але винайняли житло уже на занижених рівнях. Їм доведеться здійснити легкий експонентний віраж. Моє життя рантьє - без змін. У першій декаді червня 10 днів відвідував улюблену Туреччину. Як зазвичай, мав приємний відпочинок цього разу у Чамьюві (Кемер). Навесні Єгипет залишився поза моєю увагою, планую надолужити червономорські приємності і насолоди у листопаді-грудні. Усім колегам - душевного спокою і процвітання. Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
Востаннє редагувалось Grand Touring в Нед 08 сер, 2021 22:31, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 08 сер, 2021 22:29

  Damien написав:
  airmax78 написав:
Цифра в 20куе на 70кв.м названа абсолютно от фонаря. Мы больше потратили в 2004 году на ремонт трешки в чешке (73 кв.м или что-то около того), где даже проводка не менялась.

Эйрмакс, цифра названа реальная. Но только если подходить ко всему с умом. Если кормить прорабов и отваливать безумные суммы за никому не нужные фичи - то да, цифра нереальная


20 на 73 абсолютно не реально для себя. Под сдачу студентам - вполне возможно.

В позапрошлом году заплатил 200к гривен за косметику 2-к сталинки с реставрацией мебели. Косметику!

В 2004 - 18к за 72 м сталинки. Без прораба. Без дизайнера. С кухней Меркс (мегадорогая 800 долларов была) и диваном (400 баксов, угловой с пуфиком, из фанеры настоящей). Из техники варочная, духовка, холодильник (900 баксов сименс - сейчас таких не прозводят), посудомоечная, вытяжка, стиральная, газовая колонка. Ванная чугунная, умывальник, унитаз. Один встроенный шкаф при входе. Без нового телевизора, без кондиционера, без кровати.

Стоимость любых работ сейчас минимум в 2 раза выше. И где то так и материалов.
Востаннє редагувалось adeges в Нед 08 сер, 2021 22:35, всього редагувалось 4 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 08 сер, 2021 22:31

  Damien написав:
  airmax78 написав:
Цифра в 20куе на 70кв.м названа абсолютно от фонаря. Мы больше потратили в 2004 году на ремонт трешки в чешке (73 кв.м или что-то около того), где даже проводка не менялась.

Эйрмакс, цифра названа реальная. Но только если подходить ко всему с умом. Если кормить прорабов и отваливать безумные суммы за никому не нужные фичи - то да, цифра нереальная

Нереальная. В 20ку выйдут только работы и черновые материалы. Ну, может, что-то дешевенькое из чистовых. На мебель и технику уже не хватит ни при каком раскладе.
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1
Повідомлення Додано: Нед 08 сер, 2021 22:38

  DmitryK написав:есть вопрос к старожилам по теме.
есть несколько однух в аренде. сегмент- скажем так, гомнострой 2010-2018х годов, те без модных мопов, вентфасадов и прочего. Вижу, цены даже на такой шлак подросли несмотря на все графики товарища Зрадио, а вот аренда +- как и пару лет назад.
в связи с этим, а также, принимая во внимание демографию, зубожиння, кучу нового гомностроя и наличие незастроеных пустырей в славном городе Киеве, что бы посоветовали?
1) ничего не делать
2) слить все и ждать обвала
3) слить все вложиться в более перспективное место - ту же польшу например
4) еще вариант, слить гомнострой и взять чето помоднее уровня цп или юнита, в надежде на то, что таких обьектов мало и они не так убиваются и устаревают. Но этот сегмент навереое в сдаче будет куда более туго?
Всем спасибо за ответы

2
flyman
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2
Повідомлення Додано: Нед 08 сер, 2021 22:44

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

flyman написав:2


выставил свои норы на продажу?
есть просмотры?
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Нед 08 сер, 2021 22:52

  kingkongovets написав:мы ж твои потребители, барака, мы ж таоя ца, а ты нам хамишь)


фантазёр :)

живи своими влажными мечтами о том, что ты кому-то нужен.
От вас монетизации с гулькин нос.

вы нам задаром и не сдались, только мешаете покупанам и продаванам.

как вспомню "сначала деньги, потом договор" от "маститых воротил", так и ROFL
Востаннє редагувалось baraka в Нед 08 сер, 2021 22:57, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 08 сер, 2021 22:54

  kingkongovets написав:
flyman написав:2


выставил свои норы на продажу?
есть просмотры?

Норы))
Мизантрóп
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