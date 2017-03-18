|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
|
|
|
Додано: Нед 08 сер, 2021 22:58
airmax78 написав:
Нереальная. В 20ку выйдут только работы и черновые материалы. Ну, может, что-то дешевенькое из чистовых. На мебель и технику уже не хватит ни при каком раскладе.
adeges написав:
20 на 73 абсолютно не реально для себя. Под сдачу студентам - вполне возможно.
В позапрошлом году заплатил 200к гривен за косметику 2-к сталинки с реставрацией мебели. Косметику!
В 2004 - 18к за 72 м сталинки . С кухней Меркс
, мегадорогая 800 долларов была) и диваном (400 баксов
, угловой с пуфиком, из фанеры настоящей). Из техники варочная, духовка, холодильник (900 баксов сименс
- сейчас таких не прозводят), посудомоечная, вытяжка, стиральная, газовая колонка. Ванная чугунная, умывальник, унитаз. Один встроенный шкаф при входе. Без нового телевизора, без кондиционера, без кровати.
Стоимость любых работ сейчас минимум в 2 раза выше. И где то так и материалов.
"Для себя" - понятие очень растяжимое. У меня лично в квартире выделенное стоит дешевле. Разве что кухня не Меркс, но дороже на этот момент. Я так понимаю, что и варочная, посудомойка, стиральная(да и все материалы для ремонта) куплены так же бездумно, как и холодильник Сименс за 900уе. Просто по принципу "дорого-богато". Не думаю что Сименс за 900уе проработает намного больше моего Боша, купленного по уценке 40% за 10000грн(не работало освещение внутри, как выяснилось - надо поменять лампочку)
Я к ремонту готовлюсь минимум полгода. На уценках и скидках ищутся все материалы и оборудование(но только качественные, проверенных брендов), компонуются под какой-то единый стиль и уже исходя из этого формируется видение стиля. Кое-что из акционных товаров приходится откинуть и взять по цене-номиналу из-за несовпадения цвета, размера и т.д. Но только малую часть.
Далее. Нанимать на работу только непосредственных исполнителей и расчет только строго с ними, при контроле раз в пару дней во время выполнения.Доставка материалов (насколько это возможно) своими силами - поставил прицепное на свой а/м, у соседа беру прицеп. Подъем материалов - тупо на своем горбу, слава Богу здоровьем не обделен.
Совсем уж мелочи в конце ремонта доделываю сам(подключение розеток, выключателей, установка техники, шторы или жалюзи)
А если только деньги заносить, то этот же ремонт может стать вместо 20 - и 30, и 40.
Востаннє редагувалось Damien
в Нед 08 сер, 2021 23:24, всього редагувалось 2 разів.
-
Damien
-
-
- Повідомлень: 393
- З нами з: 28.04.20
- Подякував: 247 раз.
- Подякували: 251 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 08 сер, 2021 23:12
kingkongovets написав:
flyman написав:2
выставил свои норы на продажу?
есть просмотры?
що робити чужих порад питав не я,
і перед тобою теж не відчитуюся.
Мимо каси.
Востаннє редагувалось flyman
в Нед 08 сер, 2021 23:14, всього редагувалось 1 раз.
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 25633
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1265 раз.
- Подякували: 1974 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Нед 08 сер, 2021 23:13
kingkongovets написав:
мы ж твои потребители, барака, мы ж таоя ца, а ты нам хамишь)
эта твоя фраза показывает насколько ты нищеброд.
Этой фразой признаёшься, что ты рыл, сидишь у дяди на зарплатке, ходишь на просмотры куда пошлют и мантришь на дорожай, потому что от дорожая зависит твой доход.
Ты думаешь что твои копейки кого-то интересуют ? Нет, от Сёрёги Брина нам на пару порядков больше приходит. Вы пережиток оффлайна, отголосок до-интернетовской эпохи, ваш труд легко автоматизируется (в том числе и нами), поэтому ты обречён влачить всё более жалкое существование.
-
baraka
-
-
- Повідомлень: 5031
- З нами з: 09.10.12
- Подякував: 724 раз.
- Подякували: 704 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 08 сер, 2021 23:15
baraka , та не, кингконговец - точно не рыл.
-
Damien
-
-
- Повідомлень: 393
- З нами з: 28.04.20
- Подякував: 247 раз.
- Подякували: 251 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 08 сер, 2021 23:15
baraka написав: kingkongovets написав:
мы ж твои потребители, барака, мы ж таоя ца, а ты нам хамишь)
эта твоя фраза показывает насколько ты нищеброд.
Этой фразой признаёшься, что ты рыл, сидишь у дяди на зарплатке, ходишь на просмотры куда пошлют и мантришь на дорожай, потому что от дорожая зависит твой доход.
Ты думаешь что твои копейки кого-то интересуют ? Нет, от Сёрёги Брина нам на пару порядков больше приходит. Вы пережиток оффлайна, отголосок до-интернетовской эпохи, ваш труд легко автоматизируется (в том числе и нами), поэтому ты обречён влачить всё более жалкое существование.
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 25633
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1265 раз.
- Подякували: 1974 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Нед 08 сер, 2021 23:17
flyman написав: kingkongovets написав:
flyman написав:2
выставил свои норы на продажу?
есть просмотры?
що робити чужих порад питав не я,
і перед тобою теж не відчитуюся.
Мимо каси.
так а зачем ты советуешь человеку делать то, шо не делаешь сам?
-
kingkongovets
-
-
- Повідомлень: 9474
- З нами з: 05.06.16
- Подякував: 1290 раз.
- Подякували: 2147 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 08 сер, 2021 23:18
Damien написав:baraka
, та не, кингконговец - точно не рыл.
хм, тогда чего он говорит что "мы (рылы) - бомберовская ЦА" ?
Востаннє редагувалось baraka
в Нед 08 сер, 2021 23:20, всього редагувалось 1 раз.
-
baraka
-
-
- Повідомлень: 5031
- З нами з: 09.10.12
- Подякував: 724 раз.
- Подякували: 704 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 08 сер, 2021 23:19
baraka написав: kingkongovets написав:
мы ж твои потребители, барака, мы ж таоя ца, а ты нам хамишь)
эта твоя фраза показывает насколько ты нищеброд.
Этой фразой признаёшься, что ты рыл, сидишь у дяди на зарплатке, ходишь на просмотры куда пошлют и мантришь на дорожай, потому что от дорожая зависит твой доход.
Ты думаешь что твои копейки кого-то интересуют ? Нет, от Сёрёги Брина нам на пару порядков больше приходит. Вы пережиток оффлайна, отголосок до-интернетовской эпохи, ваш труд легко автоматизируется (в том числе и нами), поэтому ты обречён влачить всё более жалкое существование.
Думаю от Гугла вы тысяч 20 получаете в месяц.
Отправлено с моего RMX2170 через Tapatalk
-
Унуноктий
-
-
- Повідомлень: 21551
- З нами з: 20.04.08
- Подякував: 372 раз.
- Подякували: 560 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 08 сер, 2021 23:19
baraka написав: Damien написав:baraka
, та не, кингконговец - точно не рыл.
хм, тогда чего он говорит что мы (рылы) - бомберовская ЦА ?
Барашка ты тупой.
Отправлено с моего RMX2170 через Tapatalk
-
Унуноктий
-
-
- Повідомлень: 21551
- З нами з: 20.04.08
- Подякував: 372 раз.
- Подякували: 560 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 08 сер, 2021 23:20
kingkongovets написав:
...кококо...
твоя думка для нас дуже цінна, пишіть ще,
як казав акурт: набивай перегляди теми і далі.
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 25633
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1265 раз.
- Подякували: 1974 раз.
-
- Профіль
-
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|21232
|3786374
|
Нед 08 сер, 2021 16:51
rjkz
|
|510
|260102
|
|
|20
|48578
|
Сер 28 лип, 2021 16:42
adevv
|