Додано: Нед 08 сер, 2021 22:58

airmax78 написав: Нереальная. В 20ку выйдут только работы и черновые материалы. Ну, может, что-то дешевенькое из чистовых. На мебель и технику уже не хватит ни при каком раскладе. Нереальная. В 20ку выйдут только работы и черновые материалы. Ну, может, что-то дешевенькое из чистовых. На мебель и технику уже не хватит ни при каком раскладе.

adeges написав:

20 на 73 абсолютно не реально для себя. Под сдачу студентам - вполне возможно.



В позапрошлом году заплатил 200к гривен за косметику 2-к сталинки с реставрацией мебели. Косметику!



В 2004 - 18к за 72 м сталинки . С кухней Меркс, мегадорогая 800 долларов была) и диваном (400 баксов, угловой с пуфиком, из фанеры настоящей). Из техники варочная, духовка, холодильник (900 баксов сименс - сейчас таких не прозводят), посудомоечная, вытяжка, стиральная, газовая колонка. Ванная чугунная, умывальник, унитаз. Один встроенный шкаф при входе. Без нового телевизора, без кондиционера, без кровати.



Стоимость любых работ сейчас минимум в 2 раза выше. И где то так и материалов. 20 на 73 абсолютно не реально для себя. Под сдачу студентам - вполне возможно.В позапрошлом году заплатил 200к гривен за косметику 2-к сталинки с реставрацией мебели. Косметику!В 2004 - 18к за 72 м сталинки ., мегадорогая 800 долларов была) и, угловой с пуфиком, из фанеры настоящей). Из техники варочная, духовка, холодильник (- сейчас таких не прозводят), посудомоечная, вытяжка, стиральная, газовая колонка. Ванная чугунная, умывальник, унитаз. Один встроенный шкаф при входе. Без нового телевизора, без кондиционера, без кровати.Стоимость любых работ сейчас минимум в 2 раза выше. И где то так и материалов.

"Для себя" - понятие очень растяжимое. У меня лично в квартире выделенное стоит дешевле. Разве что кухня не Меркс, но дороже на этот момент. Я так понимаю, что и варочная, посудомойка, стиральная(да и все материалы для ремонта) куплены так же бездумно, как и холодильник Сименс за 900уе. Просто по принципу "дорого-богато". Не думаю что Сименс за 900уе проработает намного больше моего Боша, купленного по уценке 40% за 10000грн(не работало освещение внутри, как выяснилось - надо поменять лампочку)Я к ремонту готовлюсь минимум полгода. На уценках и скидках ищутся все материалы и оборудование(но только качественные, проверенных брендов), компонуются под какой-то единый стиль и уже исходя из этого формируется видение стиля. Кое-что из акционных товаров приходится откинуть и взять по цене-номиналу из-за несовпадения цвета, размера и т.д. Но только малую часть.Далее. Нанимать на работу только непосредственных исполнителей и расчет только строго с ними, при контроле раз в пару дней во время выполнения.Доставка материалов (насколько это возможно) своими силами - поставил прицепное на свой а/м, у соседа беру прицеп. Подъем материалов - тупо на своем горбу, слава Богу здоровьем не обделен.Совсем уж мелочи в конце ремонта доделываю сам(подключение розеток, выключателей, установка техники, шторы или жалюзи)А если только деньги заносить, то этот же ремонт может стать вместо 20 - и 30, и 40.