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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8240824182428243>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5 5 48
1. Не вище 900
10%
5
2. 901 - 1050
6%
3
3. 1050 - 1200
13%
6
4. 1201 - 1300
15%
7
5. 1301 - 1400
13%
6
6. 1401 - 1500
19%
9
7. 1501 - 1650
6%
3
8. 1651 - 1800
6%
3
9. Більше 1800
13%
6
Всього голосів : 48
Повідомлення Додано: Нед 08 сер, 2021 22:58

  airmax78 написав:Нереальная. В 20ку выйдут только работы и черновые материалы. Ну, может, что-то дешевенькое из чистовых. На мебель и технику уже не хватит ни при каком раскладе.

  adeges написав:
20 на 73 абсолютно не реально для себя. Под сдачу студентам - вполне возможно.

В позапрошлом году заплатил 200к гривен за косметику 2-к сталинки с реставрацией мебели. Косметику!

В 2004 - 18к за 72 м сталинки . С кухней Меркс, мегадорогая 800 долларов была) и диваном (400 баксов, угловой с пуфиком, из фанеры настоящей). Из техники варочная, духовка, холодильник (900 баксов сименс - сейчас таких не прозводят), посудомоечная, вытяжка, стиральная, газовая колонка. Ванная чугунная, умывальник, унитаз. Один встроенный шкаф при входе. Без нового телевизора, без кондиционера, без кровати.

Стоимость любых работ сейчас минимум в 2 раза выше. И где то так и материалов.

"Для себя" - понятие очень растяжимое. У меня лично в квартире выделенное стоит дешевле. Разве что кухня не Меркс, но дороже на этот момент. Я так понимаю, что и варочная, посудомойка, стиральная(да и все материалы для ремонта) куплены так же бездумно, как и холодильник Сименс за 900уе. Просто по принципу "дорого-богато". Не думаю что Сименс за 900уе проработает намного больше моего Боша, купленного по уценке 40% за 10000грн(не работало освещение внутри, как выяснилось - надо поменять лампочку)
Я к ремонту готовлюсь минимум полгода. На уценках и скидках ищутся все материалы и оборудование(но только качественные, проверенных брендов), компонуются под какой-то единый стиль и уже исходя из этого формируется видение стиля. Кое-что из акционных товаров приходится откинуть и взять по цене-номиналу из-за несовпадения цвета, размера и т.д. Но только малую часть.
Далее. Нанимать на работу только непосредственных исполнителей и расчет только строго с ними, при контроле раз в пару дней во время выполнения.Доставка материалов (насколько это возможно) своими силами - поставил прицепное на свой а/м, у соседа беру прицеп. Подъем материалов - тупо на своем горбу, слава Богу здоровьем не обделен.
Совсем уж мелочи в конце ремонта доделываю сам(подключение розеток, выключателей, установка техники, шторы или жалюзи)
А если только деньги заносить, то этот же ремонт может стать вместо 20 - и 30, и 40.
Востаннє редагувалось Damien в Нед 08 сер, 2021 23:24, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 08 сер, 2021 23:12

  kingkongovets написав:
flyman написав:2


выставил свои норы на продажу?
есть просмотры?

що робити чужих порад питав не я,
і перед тобою теж не відчитуюся.
Мимо каси.
Востаннє редагувалось flyman в Нед 08 сер, 2021 23:14, всього редагувалось 1 раз.
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2
Повідомлення Додано: Нед 08 сер, 2021 23:13

  kingkongovets написав:мы ж твои потребители, барака, мы ж таоя ца, а ты нам хамишь)


эта твоя фраза показывает насколько ты нищеброд.

Этой фразой признаёшься, что ты рыл, сидишь у дяди на зарплатке, ходишь на просмотры куда пошлют и мантришь на дорожай, потому что от дорожая зависит твой доход.

Ты думаешь что твои копейки кого-то интересуют ? Нет, от Сёрёги Брина нам на пару порядков больше приходит. Вы пережиток оффлайна, отголосок до-интернетовской эпохи, ваш труд легко автоматизируется (в том числе и нами), поэтому ты обречён влачить всё более жалкое существование.
baraka
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 сер, 2021 23:15

baraka , та не, кингконговец - точно не рыл.
Damien
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 сер, 2021 23:15

  baraka написав:
  kingkongovets написав:мы ж твои потребители, барака, мы ж таоя ца, а ты нам хамишь)


эта твоя фраза показывает насколько ты нищеброд.

Этой фразой признаёшься, что ты рыл, сидишь у дяди на зарплатке, ходишь на просмотры куда пошлют и мантришь на дорожай, потому что от дорожая зависит твой доход.

Ты думаешь что твои копейки кого-то интересуют ? Нет, от Сёрёги Брина нам на пару порядков больше приходит. Вы пережиток оффлайна, отголосок до-интернетовской эпохи, ваш труд легко автоматизируется (в том числе и нами), поэтому ты обречён влачить всё более жалкое существование.

flyman
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2
Повідомлення Додано: Нед 08 сер, 2021 23:17

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

flyman написав:
  kingkongovets написав:
flyman написав:2


выставил свои норы на продажу?
есть просмотры?

що робити чужих порад питав не я,
і перед тобою теж не відчитуюся.
Мимо каси.


так а зачем ты советуешь человеку делать то, шо не делаешь сам?
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Нед 08 сер, 2021 23:18

  Damien написав:baraka , та не, кингконговец - точно не рыл.


хм, тогда чего он говорит что "мы (рылы) - бомберовская ЦА" ?
Востаннє редагувалось baraka в Нед 08 сер, 2021 23:20, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 08 сер, 2021 23:19

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

baraka написав:
  kingkongovets написав:мы ж твои потребители, барака, мы ж таоя ца, а ты нам хамишь)


эта твоя фраза показывает насколько ты нищеброд.

Этой фразой признаёшься, что ты рыл, сидишь у дяди на зарплатке, ходишь на просмотры куда пошлют и мантришь на дорожай, потому что от дорожая зависит твой доход.

Ты думаешь что твои копейки кого-то интересуют ? Нет, от Сёрёги Брина нам на пару порядков больше приходит. Вы пережиток оффлайна, отголосок до-интернетовской эпохи, ваш труд легко автоматизируется (в том числе и нами), поэтому ты обречён влачить всё более жалкое существование.
Думаю от Гугла вы тысяч 20 получаете в месяц.

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Повідомлення Додано: Нед 08 сер, 2021 23:19

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

baraka написав:
  Damien написав:baraka , та не, кингконговец - точно не рыл.


хм, тогда чего он говорит что мы (рылы) - бомберовская ЦА ?
Барашка ты тупой.

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Повідомлення Додано: Нед 08 сер, 2021 23:20

  kingkongovets написав: ...кококо...

твоя думка для нас дуже цінна, пишіть ще,
як казав акурт: набивай перегляди теми і далі.
flyman
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