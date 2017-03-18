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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 824382448245824682478248>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5 5 52
1. Не вище 900
10%
5
2. 901 - 1050
6%
3
3. 1050 - 1200
13%
7
4. 1201 - 1300
13%
7
5. 1301 - 1400
15%
8
6. 1401 - 1500
17%
9
7. 1501 - 1650
6%
3
8. 1651 - 1800
6%
3
9. Більше 1800
13%
7
Всього голосів : 52
Повідомлення Додано: Пон 09 сер, 2021 09:56

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  sequence написав:посудомойка 45см - 10К

Ваш друг має сім'ю/скільки чел?
А то така маленька посудомийка хіба що на двох!
В мене 55Ш х 45В і мало на 4-х!
Треба було брати 60Ш х 80В!
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Повідомлення Додано: Пон 09 сер, 2021 09:57

  kingkongovets написав:почему ваши соотечественники выкупают новострои в украине стояками?

У нас также резко выросли цены на жилье, в среднем около 8%, по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, в зависимости от месторасположения. Но индекс ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЦЕН с начала 2021 года ВЫРОС ВСЕГО ЛИШЬ НА 1.6% :!: https://www.9tv.co.il/item/32037и
При этом курс доллара понизился, что вообще-то очень даже выгодно, для тех кто как вы выразились покупает "стояками" в Киеве 8).
Дело в том, что в Украине имея пару сотен тысяч $, ты становишься игроком на первичном рынке Киева, а в израиле разве что купить одну САМУЮ ДЕШЕВУЮ КВАРТИРУ ( двухкомнатную, метров 60 ибо меньше не строят, потому как даже одному жить не комфортно), где-то НА ПЕРЕФЕРИИ и то ещё ссуду надо брать частично лет на 25-30.
Востаннє редагувалось roberto dark в Пон 09 сер, 2021 10:05, всього редагувалось 1 раз.
roberto dark
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Повідомлення Додано: Пон 09 сер, 2021 10:04

  roberto dark написав:
  kingkongovets написав:почему ваши соотечественники выкупают новострои в украине стояками?

У нас также резко выросли цены на жилье, в среднем около 8%, по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, в зависимости от месторасположения. Но индекс ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЦЕН с начала 2021 года ВЫРОС ВСЕГО ЛИШЬ НА 1.6% :!: https://www.9tv.co.il/item/32037и
При этом курс доллара понизился, что вообще-то очень даже выгодно, для тех кто как вы выразились покупает "стояками" в Киеве 8).
Дело в том, что в Украине имея пару сотен тысяч $, ты становишься игроком на первичном рынке Киева, а в израиле разве что купить одну САМУЮ ДЕШЕВУЮ КВАРТИРУ НА ПЕРЕФЕРИИ ( как правило для себя) и то ещё наверно ссуду надо брать частично лет на 25-30.

образно, якщо в Ізраілі купити 3к коштувало 1М не гривень, при з.п. 3К не гривень в місяць на руки, рік тому, а тепер маючи на руки 3.3К не гривень в місяць, але при подорожавшій нерухомості і стабільній оренді, що логічніше робити?
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 09 сер, 2021 10:12

  roberto dark написав:
  kingkongovets написав:почему ваши соотечественники выкупают новострои в украине стояками?

У нас также резко выросли цены на жилье, в среднем около 8% за года, в зависимости от месторасположения. Но индекс ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЦЕН с начала 2021 года ВЫРОС ВСЕГО ЛИШЬ НА 1.6% :!: https://www.9tv.co.il/item/32037и
При этом курс доллара понизился, что вообще-то очень даже выгодно, для тех кто как вы выразились покупает "стояками" в Киеве 8).
Дело в том, что в Украине имея пару сотен тысяч $, ты становишься игроком на первичном рынке Киева, а в израиле разве что купить одну САМУЮ ДЕШЕВУЮ КВАРТИРУ НА ПЕРЕФЕРИИ ( как правило для себя) и то ещё наверно ссуду надо брать частично лет на 25-30.


Я бы на вашем месте не отвечал на откровенную глупость. Если и был один пример, это не значит, что можно говорить о явлении. В Киеве у израильтян инвестиционным интересом пользуется аж один новострой. И пользуется неспроста - там еврейские собственники и маркетинг на иврите. Проект изначально позиционировался для реализации из-за границы.

Стояками иностранцы выкупают в Шеньчжене, но не Киеве. Поэтому при схожей средней зарплате жилье там стоит 8600, а не 1350 долларов за м2...
zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 09 сер, 2021 10:26

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  sequence написав:посудомойка 45см - 10К

Ваш друг має сім'ю/скільки чел?
..

мой друг программист, питается в основном в ресторанах, кухня несет в основном функцию "шоб було". Жена не лучше. Шоб поубирать дома на 170 м2 нанимают раз в неделю клиниговую
sequence
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 сер, 2021 10:26

Аренда доступных квартир у метро сильно дорожает
https://ubr.ua/market/real-estate/arend ... la-4005648

что уже говорить за недоступные лишь всем квартиры? Очевидно, в период обесценивания денег арендаторы решили тратиться на свой комфорт. Жизнь проходит и пора позабыть о пробках.
Новые квартиры опять подорожали: и это все еще не предел
https://ubr.ua/market/real-estate/arend ... la-4005648

кто еще не купил - должны поспешить. Еще далеко не предел, можно сказать мы только в начале пути.
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Повідомлення Додано: Пон 09 сер, 2021 10:28

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Зрадио, неужели ты думаешь, что если бы у израильтян не было интереса в целом к КРЖН, их бы заинтересовал один единственный проект хз где строящийся? Именно потому что они и так ативно инвестировали в рынок, DIM и начал именно на них ориентироваться.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 сер, 2021 10:28

  Успіх написав:
  sequence написав:посудомойка 45см - 10К

Ваш друг має сім'ю/скільки чел?
А то така маленька посудомийка хіба що на двох!
В мене 55Ш х 45В і мало на 4-х!
Треба було брати 60Ш х 80В!

Якщо на двох, 80/60 то явно завелика, я жодного разу ще навіть наполовину не завантажив
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 09 сер, 2021 10:33

  airmax78 написав:Зрадио, неужели ты думаешь, что если бы у израильтян не было интереса в целом к КРЖН, их бы заинтересовал один единственный проект хз где строящийся? Именно потому что они и так ативно инвестировали в рынок, DIM и начал именно на них ориентироваться.

я как не заеду в Борисполь - все время толпы хасидов да и просто евреев. Вчера ночью в очередной раз. Едут к нам злодеи с деньгами, никак не дадут обвалиться нереальным ценам
sequence
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 сер, 2021 10:35

  Успіх написав:
  sequence написав:посудомойка 45см - 10К

Ваш друг має сім'ю/скільки чел?
А то така маленька посудомийка хіба що на двох!
В мене 55Ш х 45В і мало на 4-х!
Треба було брати 60Ш х 80В!

Это не посудомойка, это настольная игрушка. Посудомойки 45*80 см более чем хватает на семью.
Vlad442
 
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