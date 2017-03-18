Додано: Пон 09 сер, 2021 09:57

kingkongovets написав: почему ваши соотечественники выкупают новострои в украине стояками? почему ваши соотечественники выкупают новострои в украине стояками?

У нас также резко выросли цены на жилье, в среднем около 8%, по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, в зависимости от месторасположения. Но индекс ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЦЕН с начала 2021 года ВЫРОС ВСЕГО ЛИШЬ НАПри этом курс доллара понизился, что вообще-то очень даже выгодно, для тех кто как вы выразились покупает "стояками" в КиевеДело в том, что в Украине имея пару сотен тысяч $, ты становишься игроком на первичном рынке Киева, а в израиле разве что купить одну САМУЮ ДЕШЕВУЮ КВАРТИРУ ( двухкомнатную, метров 60 ибо меньше не строят, потому как даже одному жить не комфортно), где-то НА ПЕРЕФЕРИИ и то ещё ссуду надо брать частично лет на 25-30.