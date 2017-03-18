Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
kingkongovets написав:почему ваши соотечественники выкупают новострои в украине стояками?
У нас также резко выросли цены на жилье, в среднем около 8%, по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, в зависимости от месторасположения. Но индекс ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЦЕН с начала 2021 года ВЫРОС ВСЕГО ЛИШЬ НА 1.6% https://www.9tv.co.il/item/32037и При этом курс доллара понизился, что вообще-то очень даже выгодно, для тех кто как вы выразились покупает "стояками" в Киеве . Дело в том, что в Украине имея пару сотен тысяч $, ты становишься игроком на первичном рынке Киева, а в израиле разве что купить одну САМУЮ ДЕШЕВУЮ КВАРТИРУ ( двухкомнатную, метров 60 ибо меньше не строят, потому как даже одному жить не комфортно), где-то НА ПЕРЕФЕРИИ и то ещё ссуду надо брать частично лет на 25-30.
Востаннє редагувалось roberto dark в Пон 09 сер, 2021 10:05, всього редагувалось 1 раз.
kingkongovets написав:почему ваши соотечественники выкупают новострои в украине стояками?
У нас также резко выросли цены на жилье, в среднем около 8%, по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, в зависимости от месторасположения. Но индекс ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЦЕН с начала 2021 года ВЫРОС ВСЕГО ЛИШЬ НА 1.6% https://www.9tv.co.il/item/32037и При этом курс доллара понизился, что вообще-то очень даже выгодно, для тех кто как вы выразились покупает "стояками" в Киеве . Дело в том, что в Украине имея пару сотен тысяч $, ты становишься игроком на первичном рынке Киева, а в израиле разве что купить одну САМУЮ ДЕШЕВУЮ КВАРТИРУ НА ПЕРЕФЕРИИ ( как правило для себя) и то ещё наверно ссуду надо брать частично лет на 25-30.
образно, якщо в Ізраілі купити 3к коштувало 1М не гривень, при з.п. 3К не гривень в місяць на руки, рік тому, а тепер маючи на руки 3.3К не гривень в місяць, але при подорожавшій нерухомості і стабільній оренді, що логічніше робити?
kingkongovets написав:почему ваши соотечественники выкупают новострои в украине стояками?
У нас также резко выросли цены на жилье, в среднем около 8% за года, в зависимости от месторасположения. Но индекс ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЦЕН с начала 2021 года ВЫРОС ВСЕГО ЛИШЬ НА 1.6% https://www.9tv.co.il/item/32037и При этом курс доллара понизился, что вообще-то очень даже выгодно, для тех кто как вы выразились покупает "стояками" в Киеве . Дело в том, что в Украине имея пару сотен тысяч $, ты становишься игроком на первичном рынке Киева, а в израиле разве что купить одну САМУЮ ДЕШЕВУЮ КВАРТИРУ НА ПЕРЕФЕРИИ ( как правило для себя) и то ещё наверно ссуду надо брать частично лет на 25-30.
Я бы на вашем месте не отвечал на откровенную глупость. Если и был один пример, это не значит, что можно говорить о явлении. В Киеве у израильтян инвестиционным интересом пользуется аж один новострой. И пользуется неспроста - там еврейские собственники и маркетинг на иврите. Проект изначально позиционировался для реализации из-за границы.
Стояками иностранцы выкупают в Шеньчжене, но не Киеве. Поэтому при схожей средней зарплате жилье там стоит 8600, а не 1350 долларов за м2...
Зрадио, неужели ты думаешь, что если бы у израильтян не было интереса в целом к КРЖН, их бы заинтересовал один единственный проект хз где строящийся? Именно потому что они и так ативно инвестировали в рынок, DIM и начал именно на них ориентироваться.
airmax78 написав:Зрадио, неужели ты думаешь, что если бы у израильтян не было интереса в целом к КРЖН, их бы заинтересовал один единственный проект хз где строящийся? Именно потому что они и так ативно инвестировали в рынок, DIM и начал именно на них ориентироваться.
я как не заеду в Борисполь - все время толпы хасидов да и просто евреев. Вчера ночью в очередной раз. Едут к нам злодеи с деньгами, никак не дадут обвалиться нереальным ценам